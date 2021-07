Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Das grosse Sommertheater Ob Theaterspektakel, Kino, Rock-Festival oder klassisches Konzert: Wir lieben Open Airs. Seit langem. Das zeigt das Gemälde von Marianne von Werefkin. Und auch, dass das grosse Drama oft neben der Bühne passiert. Sabine Altorfer 25.07.2021, 05.00 Uhr

Marianne von Werefkin «Sommerbühne» Bild: Fondazione Marianne Werefkin

Dunkle Nacht, helles Kulturvergnügen. Open Airs sind keine neue Erfindung. Auf der Suche nach einem Bild voller Kultur-Sommer-Freuden, bin ich auf dieses Bild von Marianne von Werefkin (1860–1938) gestossen. Entstanden ist es bei einem Besuch 1910 in Litauen, das die gebürtige Russin aus ihrer Kindheit kannte. Grell wirkt das Bühnenlicht, etwas lächerlich der gesichtslose, unbewegliche Kasatschoktänzer mit Krone. Im Orchestergraben müht sich eine Handvoll Musiker unter dunklen Hüten ab.

Macht sich die Malerin über die Provinzdarbietung lustig? Das Publikum – mit wenigen Strichen gleichförmig skizziert – sitzt eng und gebannt, selbst am Zaun drängen sich Neugierige, alle im selben bläulich-gelben Ton gemalt. Dem frühen Expressionismus Werefkins verpflichtet ist die Umgebung. Zypressen und Wolken knäueln sich dunkel, orange Lampions sorgen vor der schwungvoll gemalten Baumreihe tänzerisch für Ordnung. Das grosse Theater findet bei Werefkin in der Natur statt. Und genau das fasziniert uns doch am meisten bei Open Airs. Dunkle Wolken oder Blitze in der Ferne reichen für Schauder, es muss ja kein Schlammbad sein.

Russland - Deutschland - Schweiz

Die Biografie von Marianne von Werefkin liest sich wie die personalisierte Kunstgeschichte der europäischen Avantgarde. Garniert mit einer tragischen Liebesgeschichte und grundiert mit einem typischen weiblichen Künstlerinnenschicksal. Die wichtigsten Stationen: Russlannd, Deutschland und die Schweiz. Zum 150. Geburtstag der Künstlerin hat der bayrische Rundfunk eine umfassende, 43-minütige Dokumentation über Marianne von Werefkin ausgestrahlt. Sehenswert.

youtube

Starke Farben, expressive Vereinfachung: Eine schöne Übersicht über Gemälde von Werefkin finden Sie hier: https://en.wikipedia.org/wiki/User:Jane023/Paintings_by_Marianne_von_Werefkin?uselang=de

Sabine Altorfer, AZ-Kulturredaktorin Chris Iseli

Die Autorin:

Sabine Altorfer war bis Ende November Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung - passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder Werken, die sie besonders mag.