Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Das chinesische Dilemma Kommende Woche feiert die kommunistische Partei Chinas ihren 100. Geburtstag. Im Westen beobachten wir ihre Macht mit Skepsis. Ai Weiwei bringt den Zwiespalt wunderbar auf den Punkt, beziehungsweise auf die Vase. Sabine Altorfer 18.07.2021, 05.00 Uhr

Widersprüche von Macht und Geschichte in einem Objekt vereint: Ai Weiwei «Coca-Cola Vase», 2014. Alamy / www.alamy.com

Weltpolitik kondensiert auf einer Vase. Vor hundert Jahren, am 23. Juli 1921, wurde in Schanghai die Kommunistische Partei Chinas gegründet. In Beijing wird jetzt mit verherrlichenden Gesten und Gemälden gefeiert, hier verkörpert ein Objekt den Zwiespalt der Geschichte. Mehrfach. Wenn Ai Weiwei, 63, den Schriftzug Coca-Cola auf eine chinesische Vase setzt, zeigt er den Konflikt zwischen den Mächten China und USA. Und Parallelen: Coca-Cola wurde zur Weltmarke, die KPCh zu einem der mächtigsten globalen Player.