Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Autospuren im Museum Skulptur hat Hochkonjunktur. Die Museumsleute wie das Publikum scheinen Lust auf Materielles, nur real Erlebbares, Räumliches zu verspüren. Im Kunstmuseum Winterthur hat mich das Werk von Katinka Bock angefahren. Sabine Altorfer 27.06.2021, 05.00 Uhr

Katinka Bock «Miles and Moments» von 2010. Angekauft vom Kunstmuseum Winterthur 2020. Sabine Altorfer

Beim Autofahren leiten uns die gestrichelten Mittellinien oft unbewusst, aber sicher durch Kurven oder über Geraden. Dasselbe Gefühl hatte ich im Kunstmuseum Winterthur beim Anblick dieser Leitlinie, die durch die ehrwürdigen klassizistischen Säle und Klassiker des Museums gelegt ist.

Mit der Idee der Strasse lag ich gar doppelt richtig. Optisch und in Bezug zur Herstellung. Katinka Bock, 45, hat die Skulptur «Miles and Moments» mit Hilfe des Verkehrs in der Autostadt Detroit gefertigt. Die Berliner Bildhauerin hat Rollen aus Lehm auf eine Strasse gelegt, die Autos haben ihre Reifenspuren hineingepresst, sie teilweise platt gewalzt, danach wurden sie gebrannt.

Die Pneuspuren würde man gerne ertasten. Sabine Altorfer

Die Pneus ersetzen quasi die Fingerspuren des genialen Bildhauers von einst und sorgen für haptische Lebendigkeit. Stark ist die Wirkung im und auf den Raum: Wir spüren den Verkehr von links und rechts heranbrausen, die Skulptur bildet aber eine Strasse in die Tiefe, durch Türen und Säle und führt uns in die aktuelle Ausstellung «Moment.Monument».

«Moment. Monument» im Kunstmuseum Winterthur dauert bis 15. August. Zu empfehlen ist auch die Ausstellung «Schweizer Skulptur seit 1945» im aargauer Kunsthaus, bis 26. September.

Raum ist die Währung von Katinka Bock

Katinka Bock, die Berlinerin Künstlerin mit Pariser Zweitwohnsitz, hatte 2018 im Kunstmuseum Winterthur eine Einzelausstellung. Sie ist in diesem Video gut dokumentiert. Es zeigt zum einen die Breite ihres Schaffens und zum andern ihre Haltung als zeitgenössische Bildhauerin.

Video von 2018 Youtube

Sabine Altorfer, AZ-Kulturredaktorin Chris Iseli

Die Autorin:

Sabine Altorfer war bis Ende November Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung - passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder Werken, die sie besonders mag.