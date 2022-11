Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Aus altem Pelz wird neue Kunst Die kanadisch-jamaikanische Künstlerin Tau Lewis näht und klebt. Gerne gross und verspielt, mit internationalem Erfolg. Und das mit erst 29 Jahren. An der Biennale Venedig erschreckt und imponiert sie mit grossen Masken. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 06.11.2022, 05.00 Uhr

Furchterregend gross, aus dem nicht mehr wertgeschätztem Pelz gefertigt, aber doch harmlos: «Angelus Mortem», Todesengel, von Tau Lewis. Bild von der aktuellen Biennale Venedig. Alamy / www.alamy.com

Monster oder netter Kerl à la Teddybär? Das zottelige Viech ist irgendwie beides. Angesichts der Grösse (drei Meter hoch), ist die Betrachterin eigentlich froh, hängt hier nur ein relativ flacher Kopf. Die helle Stupsnase ist wohl weich, ebenso die wulstigen Lippen in unangenehmem Grün und Rot. Der Pelz wirkt wirr, und weil die Augen in tiefen Höhlen verschwinden, fehlt die Einschätzung über friedlich oder angriffig.

Doch das Stichwort Pelz stimmt: Der «Angelus Mortem», der Todesengel von Tau Lewis ist aus rezykliertem Pelz (Nerz, Biber, Fuchs, Kaninchen, Schaf und Zobel). Drei riesige Masken hat die kanadisch-jamaikanische Künstlerin aus New York für die Biennale Venedig geschaffen. Jede anders, alle aus rezykliertem Material. Die 29-jährige Tau Lewis liebt Handarbeit, Handwerkstradition und die grosse Geste. Bei den drei Riesen möchte sie zudem an afrikanische Yoruba-Masken erinnern. Ziemlich viel also. Doch die knalligen Augenfänger funktionieren.

Ein Eindruck von der Grösse: Präsentation im Arsenale Sabine Altorfer

Tau Lewis

Sie ist 1993 in Toronto (Kanada) geboren, hat jamaikanische Familienwurzeln, lebt und arbeitet aktuell in Brooklyn (New York, USA). Wie sie begann, zeigt dieses Video von 2006. Erstaunlich für eine 23-Jährige.

Unterdessen hat sie eine beachtliche, internationale Karriere vorzuweisen. Notabene mit erst 29 Jahren. Die Liste ihrer Ausstellungen ist imposant, neueste Ausschnitte mögen das illustrieren:

SOLO AND TWO-PERSON EXHIBITIONS 2024 Haus der Kunst, Munich, Germany (Forthcoming) ICA Boston, Boston, Massachusetts, USA (Forthcoming) 2023 Louis Vuitton Foundation, Paris, France (Forthcoming) Hayward Gallery, London, UK (Forthcoming) ICA Miami, Miami, Florida, USA (Forthcoming) 2022 52 Walker, New York, New York, USA (Forthcoming) 2021 Symphony, The National Gallery of Canada, Ottawa, ON, Canada

SELECTED GROUP EXHIBITIONS 2022 To Begin Again, ICA Boston, Boston, Massachusetts, USA (Forthcoming) Art Basel 2022, Basel, Switzerland Black Atlantic, Brooklyn Bridge Park, Brooklyn, New York, USA Biennale Arte 2022: The Milk of Dreams, 59th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia, Arsenale, Venice, Italy Awakening: seeing beyond the frame, Musée d’art de Joliette, Joliette, Quebec, Canada 2021 WHAT DO YOU SEE, YOU PEOPLE, GAZING AT ME., Sadie Coles, London, UK The Armory Show, Night Gallery, New York, New York, USA Yesterday we said tomorrow, Prospect.5, New Orleans, Louisiana, USA No Humans Involved, Hammer Museum of Art, Los Angeles, California, USA Time Takes a Cigarette, Josh Lilley Gallery, London, UK Threadbare, Stephen Friedman Gallery, London, UK.

In diesem Video zu einer neuen Arbeit erklärt Tau Lewis die Faszination von Material, Recycling und Handarbeit:

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

