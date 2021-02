Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Auch eine Drohne kann Thema für ein Gemälde sein Bohrende Fragen und Nebensächlichkeiten der Gegenwart waren schon immer Themen für Künstlerinnen und Künstler. Nicole Eisenman beweist, dass das alte Medium Malerei für scharfe Beobachtung bestens taugt. Sabine Altorfer 21.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mensch und Maschine im Zwiegespräch. «Drone Painting #1» von Nicole Eisenman, 56, stammt von 2018. Öl auf Leinwand, 142 x 111 cm. Kompositorisch lassen Expressionismus und Michelangelos Adam aus der Sixtinischen Kapelle grüssen. Courtesy Of The Artist And Galerie Barbara Weiss, Berlin

Die Museen sind zu, aber Kunst will sein! Warum nicht aus der Erinnerung? Ich flaniere zum Beispiel gerne anhand meiner Handyfotos, meines digitalen Notizbuches, nochmals durch Ausstellungen. Dieses pointierte Gemälde von Nicole Eisenman fiel mir an der Art Basel 2018 auf: eine Drohne in der Kunst!

Die amerikanische Malerin und Bildhauerin reflektiert die Gegenwart – inhaltlich oft in barock überladenen Wimmelbildern und stilistisch die Kunstgeschichte plündernd. Aber selten freundlich. Doch dieses Kerlchen mag man. Völlig gebannt steuert es sein Spielzeug, es hat nur Augen dafür. Zwei gar, die sich wie aufgesetzte Instrumente aus dem Kopf wölben und ihr Pendant im Flugobjekt finden. Die Drohne wirkt wie ein lebendiges Tierchen, der Mensch dagegen konstruiert: Sein Kopf ist eine Kreisscheibe, das Ohr ein halbrunder Halter für den Stöpsel, die Hände plump, rund und vierteilig wie die Füsse der Drohne. Auch farblich gleicht Eisenman Gerät und Mensch an, mit dumpfem Braun-Ocker und frischen Türkis-Strichen. Überraschend romantisch wirkt die Landschaft unterm Sternenhimmel.

Scharfer Blick

«Drone Painting #1» von Nicole Eisenman wirkt harmlos, das Verhältnis von Mensch und Maschine ist es nicht - das spielt zumindest unterschwellig mit. In ihrem Werk ist Nicole Eisenman, 56, eine scharfe Beobachterin und auch Kritikerin ihrer Umwelt. Gender, Umweltzerstörung, Vergnügungswahn, Leben und Sterben packt sie in ihre Gemälde. Dieses Bild des Totenschiffes landete an der Biennale Venedig 2019 in meinem digitalen Notizbuch.

Nicole Eisenman, «Going Down River on the USS J-Bone of an Ass» von 2017, an der Biennale Venedig 2019. Sabine Altorfer

Die Künstlerin wird übrigens weltweit gezeigt - erfolgreich. Hier erklärt sie selber:

Nicole Eisenman über ihre Arbeit. youtube