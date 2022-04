Bildbetrachtung: Andy Warhol's Osterglocken zum Ausmalen

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Andy Warhol's Osterglocken zum Ausmalen Banales verwandelte Andy Warhol in Kunst. Pop Art hiess für ihn Kunst für alle und aus dem Alltag. Leisten können sich seine Bilder längst nicht alle, sich an der witzigen Bildidee und den gelben Frühlingsboten draussen freuen aber schon. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 17.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frohe Ostern! Den Frühling verkünden Narzissen mit ihrem leuchtenden Gelb. Wer mag sie nicht? Sogar Andy Warhol verewigte sie 1962 – ironisch als Ausmalbild. Blatt: 60.3 x 45.7 cm; Graphit und Farbstift (gelb und grün) auf festem Zeichenpapier mit perforiertem Rand; Inv. 1972.5 The Andy Warhol Foundation For The Visual Arts / Kunstmuseum Basel- Karl August Burckhardt-Koechlin-Fonds

Ein Osterbild zum Ausmalen. Doch nicht aus einem Kindermalbuch, auch wenn es so aussieht, sondern von einem der berühmtesten Künstler des letzten Jahrhunderts. Andy Warhol (1928–1987). 1962 fertigte er «Do It Yourself (Narcissus)» als eines von fünf Gemälden (Landschaft, Seestück etc.) nach dem Prinzip der populären Nümmerli-Ausmalvorlagen. Dazu gleich noch einige vereinfachte Zeichnungen wie diese aus dem Kunstmuseum Basel. Er malte wenige Flächen aus, den Rest kann man sich anhand der Nummern vorstellen. Kompositorisch folgt er gängigen Regeln und Vorlagen: Die gelbe Blüte ist knapp über der Mitte platziert, und die Krone der Blüte liegt in der Diagonalen. Die zweite Blüte füllt die Ecke rechts oben und die grünen Blätter bilden einen Strahlenkranz als Basis.

Um 1962 hatte Warhol künstlerisch seine innovativste Zeit. Er experimentierte mit dem Siebdruck und Vervielfältigungen, brachte Alltägliches wie Suppendosen und Idole wie Marilyn Monroe in die Kunst und gründete die Factory als kollektiven Kunstproduktionsort. Dass er für das Blumensujet die wenig glamouröse Osterglocke wählte, mutet überraschend an – aber vielleicht liebte er sie (wie ich) wegen ihres leuchtenden Gelbs und als Frühlingsbote.

Nach Vorlage

Die fünf «Do It Yourself» Gemälde waren – nach kopierten Vorlagen gemalt und mit aufgeklebten Nummern – ziemlich gross. «Do It Yourself (Flowers)» misst 175 × 150 cm und ist eine Kombination mit Osterglocken und Tulpen. Sie gehört der Zürcher Daros Stiftung. Hier kann ich es nur als Poster zeigen:

Warhol liebte Serien. Nach dem Motto zwanzig Bilder sind mehr wert als eines. Auch wenn die Serie der Do It Yourself nur klein ist, wurde sie oft und in unterschiedlichen Kontexten gezeigt. Sie war Teil von Andy Warhols erster Ausstellung im MoMa in New York , heute sind die Werke über die ganze Welt verstreut. «Do It Yourself (Seascape)» beispielsweise befindet sich als Dauerleihgabe der Sammlung Erich Marx im Museum für Gegenwart im Hamburger Bahnhof in Berlin, wo es eine Übersicht mit diesem Katalog gab:

Cover: Amazon

Die Autorin Bild: Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen