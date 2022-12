Bildbetrachtung: Analoge Himmelskunde vor 300 Jahren

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Analoge Himmelskunde Kunst und Wissenschaft gehörten im Barock zusammen, genauso wie Üppigkeit und länderübergreifendes Arbeiten. Einer der erfolgreichen Schweizer Kunstexporte nach 1700 war der St. Galler Georg Gsell . Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 11.12.2022, 05.00 Uhr

Georg Gsell (1673-1740), Astronom mit Schülern, Öl auf Leinwand, 74 × 103 cm, Kunstmuseum St.Gallen, Schenkung Hansotto und Lorenz Gsell 2021 Kunstmuseum St. Gallen

Heute staunen wir über Fotos des James-Webb-Teleskops aus dem All. Vor 300 Jahren erklärt hier ein Astronom, bärtig und mit modischem Turban, drei Schülern die Sterne. Vermessen aus Erdensicht und aufgezeichnet mit Zirkel und Farbe auf dem Himmelsglobus. Die Sterne sind als Tierkreiszeichen dargestellt: Zwilling, Löwe, Krebs ... Georg Gsell, 1673 in St. Gallen geboren, lange im Dienst des russischen Zaren Peter I. und 1740 in St. Petersburg gestorben, hat die Szene spannungsvoll inszeniert.

Das Licht von links hebt die Skizze, den Globus und das Gesicht des Astronomen aus dem Dunkel. Seine Hand, jene des Schülers rechts und die staunenden Augen des linken Schülers sind auf der Mittelachse gereiht. Wissenschaft und Kunst gehörten im Barock zusammen. Auch in der Familie Gsell: Georg war verheiratet mit der Malerin Dorothea Maria Henrietta Graff, Tochter der Forscherin und Zeichnerin Maria Sibylla Merian. Von ihr kaufte der Zar bücherweise Zeichnungen. Gsells «Astronom» gehört seit 2021 dem Kunstmuseum St. Gallen, geschenkt durch Schenkung Hansotto und Lorenz Gsell.

Georg Gsell oder Georg Xsell oder Juri Gesell

Nun vor 300 Jahren nahm man es mit der Schreibweise der Namen nicht immer so genau, und je nach Land konnte sich das sowieso ändern. Georg Gsell wurde vor allem in seiner Holland-Zeit auch als Xsell und von Zar Peter dem Grossen dann vor allem als Gesell angesprochen. Acht Schreibweisen listet das Schweizer Künstlerlexikon auf. Viel kleiner ist das in der Schweiz greifbare Werk Gsells. Drei Werke im Kunstmuseum St. Gallen und eines im Kunstmuseum Bern lassen sich finden.

Das ist nicht weiter verwunderlich, ging der protestantische Kaufmannssohn aus St. Gallen doch schon als 17-Jähriger nach Wien für eine künstlerische Ausbildung, heiratete eine Frankfurterin und kehrte kurz in die Schweiz zurück. 1704 zügelte die Familie nach Holland. Gsells erste Frau starb, eine zweite Ehe dauerte nur kurz, dann heiratete Gsell - unterdessen Bürger von Amsterdam - die Malerin Dorothea Maria Henriette Merian-Graff, die Tochter der berühmten Malerin und Wissenschafterin Maria Sibylla Merian, die mit ihren so präzisen wie schönen Zeichnungen von Pflanzen und Insekten bis heute berühmt ist.

Als Zar Peter I., nach Holland reiste um die begehrte niederländische Kunst zu kaufen, engagierte er Gsell als Vermittler und Berater und animierte Gsell mit der ganzen Familie nach St. Petersburg zu ziehen. 1717 ernannte er ihn zum Hofmaler und 1720 zum Direktor der Gemäldegalerie. Bekannt ist heute vor allem noch sein Zyklus der 12 Apostel.

Der Apostel Petrus, heute in der Eremitage in St. Petersburg. Wikimedia

Er und seine Frau unterrichteten an der Akademie und Gsell, der «geschickte Stilllebenmaler aus Helvetien» malte für Kirchen, offizielle Anlässe und im Auftrag des Zaren. Er starb 1740 in St. Petersburg.

Sein Gemälde «Astronom mit Schülern» (74 × 103 cm) ist wohl ein Frühwerk, momentan hängt es in der Sammlungsausstellung im Kunstmuseum St. Gallen. Arbeiten von Maria Sibylla Merian sind aktuell im Landesmuseum Zürich zu sehen, in der Ausstellung zum Barock.

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

