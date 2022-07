Bildbetrachtung: Tanz und Alter schliessen sich nicht aus

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Alter und Tanz, das passt Muss Ballett krank machen und können das nur Junge? Nein, zeigt das berührende Video «Wenn es so ist, wie es ist» von Seline Baumgartner. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 03.07.2022, 05.00 Uhr

Aargauer Kunsthaus. Seline Baumgartner. If it is as if it, 2012. 2-Kanal-Videoinstallation mit Ton Aargauer Kunsthaus, Aarau . Zu sehen bis am 7. August. Ullmann Photography / Aargauer Kunsthaus

Die Berichte über krankmachenden Drill bei der Tanzausbildung an der ZHdK in Zürich haben mich beschäftigt, als ich zufällig diesem Video begegnet bin. Einer tröstlichen, tänzerischen Gegenwelt. Zwei riesige Leinwände hängen über Eck im Raum. Auf einer sehen wir Tänzerinnen und Tänzer am Arbeiten, auf der anderen den Saal. Hier wird geprobt, wiederholt, wortlos nach Formen und Schritten gesucht. Plötzlich merken wir: Das hier ist anders. Da arbeiten nicht junge und jüngste, sondern ältere Menschen. Aber Profis.

Seline Baumgartner hat für ihr Video «If it is as if it» 2012 vier ehemalige, über 60-jährige Tänzer und Tänzerinnen der berühmten New Yorker Merce Cunningham Company gebeten, nochmals eine Choreografie zu entwickeln. Wir sehen, auch diese Körper, zum Beispiel die Füsse, haben gelitten, aber sie sind nicht krank getanzt. Der Saal wirkt zeitlos erhaben, nicht als Ort des Leidens. Akrobatik und Sprünge mögen fehlen: Es ist halt, wie es ist im Alter. Aber Eleganz und Konzentration, Sinnlichkeit und Intensität berühren.

Die Künstlerin ist in Zürich geboren, sie lebt und arbeitet in Zürich und in Brooklyn. Ihre Ausbildung: 2000-2005 Studium der Kunstgeschichte an der Universität Zürich, dann . Dann School of Visual Arts in New York und Skowhegan School of Painting and Sculpture, Residency in Maine USA, 2021 Master of Arts ZFH in Fine Arts, ZHdK, Zürcher Hochschule der Künste.

Das Video von Seline Baumgartner können wir hier aus urheberrechtlichen Gründen nicht zeigen, auf der Homepage der Künstlerin finden Sie aber Ausschnitte davon. https://www.selinebaumgartner.com/#/if-it-is-as-if-it/

Dort finden man auch weitere Bilder und Arbeiten von Seline Baumgartner. Und vor allem: Bis zum 7. August ist das Video «If it is as if it» im Aargauer Kunsthaus in Aarau zu sehen, in der Sammlungsausstellung «Davor · Darin · Danach».

