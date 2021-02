Kunstjahr 2021 Diese zehn Ostschweizer Kunstausstellungen sollten Sie dieses Jahr nicht verpassen Über zwei Monate waren die Museen geschlossen, am 1. März öffnen sie wieder. Viele Ausstellungen mussten aufgrund der Pandemie verschoben oder frühzeitig beendet werden. Dafür ist jetzt die Vorfreude auf Seelennahrung in Form von Kunst umso grösser.

Christina Genova 27.02.2021, 05.00 Uhr

Die Installation von Joel Tauber, die im Kunstzeughaus Rapperswil ab 3. März zu sehen ist, lädt zum Teilen von Spielsachen ein. Bild: PD

Jemanden abzuweisen fällt anonym leichter als von Angesicht zu Angesicht. Das weiss die Künstlerin Tonjaschja Adler.

Bild: PD

Bereits am Mittwoch beginnt im Kunstzeughaus Rapperswil-Jona die Gruppenausstellung «Sharity – teilen, tauschen, verzichten». In Zeiten von Corona trifft sie einen Nerv: Nicht nur, wenn wir an die leeren Toilettenpapierregale von vor einem Jahr denken, sondern auch hinsichtlich der Diskussionen um eine gerechte Verteilung der Impfdosen. Die Ausstellung hinterfragt, warum wir was teilen, und wann die Bereitschaft zum Teilen aufhört.

Pamela Rosenkranz tauchte 2017 einen Kunstraum in Ultramarinblau. Ab April ist ihre wissenschaftsbasierte Kunst im Kunsthaus Bregenz zu sehen.

Bild: PD/ Marc Asekhame

2015 gestaltete Pamela Rosenkranz den Schweizer Pavillon an der Biennale in Venedig. Sie füllte den Ausstellungsraum mit einer seltsam duftenden, hautfarbenen Flüssigkeit. Nun erhält die 41-Jährige ab Mitte April die Gelegenheit, das Kunsthaus Bregenz zu bespielen. Inwiefern lässt sich das Organische, Echte, künstlich herstellen und ersetzen? Diese Frage wird Rosenkranz auch in Bregenz umtreiben.

Zurzeit ist es fast unmöglich, die Landesgrenzen hinter sich zu lassen. Da lädt eine Ausstellung mit dem Titel «Über den Wolken – Anleitungen zum Abheben» zum Träumen ein. Das Kunstmuseum Thurgau zeigt ab 9. Mai Kunst, die beflügelt. Darunter sind Werke von Ostschweizern wie Roman Signer oder Joëlle Allet. Und auch der Aussenseiterkünstler Gustav Mesmer, der Flugvelos konstruiert hat, ist dabei.

Die Nesslauerin Livia Rita hat einen Hang zum Gesamtkunstwerk. Bild: PD

Im Herbst machte die Toggenburgerin Livia Rita mit einer coronatauglichen Modeschau auf dem Sessellift der Wolzenalp von sich reden. Ab 6. Mai verwandelt sie nun die Kunsthalle Wil zum Gesamtkunstwerk «Fuga Futura», in welchem sich virtueller und realer Raum vermischen. Dabei wird Livia Rita Kunst, Art-Fashion, elektronische Musik und Tanzperformance zusammenbringen.

Nationalrätin Anita Fetz setzt sich 2001 für den Beitritt der Schweiz zur UNO ein. Mit dem patriotischen T-Shirt bekennt sie Flagge. Bild: KEY/Yoshiko Kusano

Seit 50 Jahren erst haben die Schweizerinnen das Stimm- und Wahlrecht auf Bundesebene. Dieses Jubiläum nehmen rund zwanzig Ostschweizer Museen zum Anlass, Frauen zum Thema einer Ausstellung zu machen. Im Zentrum steht die historische Ausstellung «Klug und kühn – Frauen schreiben Geschichte» des Archivs für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz, die ab 6. März im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen zu sehen ist.

Interessant zu werden verspricht auch die Ausstellung «Robes politiques» im Textilmuseum St. Gallen. Sie beleuchtet die Kleidung und den öffentlichen Auftritt bedeutender Frauen.

Auch das Buch-Kunst-Fest «Kleiner Frühling», das über Pfingsten (21.-24. Mai) in Appenzell stattfindet, steht unter dem Motto «Grosse Frauen».

Die Arbeit «Refugee Hope» von Notta Caflisch entstand 2018 für die Ausstellung «Grenzenlos» im Kulturort Galerie Weiertal. Die Hände formen Friedenstauben.

Bild: PD/Notta Caflisch

«Das Paradies findet statt», und zwar ab 23. April in Berneck. Acht Kunstschaffende haben Gärten gestaltet – auf öffentlichen Plätzen, aber auch bei Privaten. Schon lange kein Geheimtipp mehr ist auch der lauschige Garten des Kulturortes Galerie Weiertal bei Winterthur-Wülflingen. Dort findet ab 30. Mai die Biennale unter dem Titel «Vorüber_gehend, Idylle und Künstlichkeit» statt. Beteiligt sind auch Ostschweizer Künstlerinnen und Künstler wie Andrea Giuseppe Corciulo, Olga Titus oder huber.huber.

Martina Morger, Lèche-Vitrines, 2020, Videostill.

Bild: PD/Lukas Zerbst

Während des Lockdowns war Martina Morger in Paris. Sie streifte für eine Performance durch die menschenleeren Strassen der Stadt und leckte Schaufenster ab. Sie thematisierte damit eindrücklich das Begehren, das Konsumgüter auslösen. Die Liechtensteinerin, die in ihrer Kunst nicht nur Kapitalismuskritik übt, sondern auch die Geschlechterverhältnisse thematisiert, erhält den diesjährigen St.Galler Manor Kunstpreis. Sie zeigt ihre Werke ab 17. September im Kunstmuseum St.Gallen.

Almira Medaric liebt die Geometrie. Bild: PD

Die Frauenfelderin Almira Medaric arbeitet raumbezogen und liebt die Geometrie. Die 28-jährige Trägerin des Adolf-Dietrich-Förderpreises 2017 verschmilzt in ihren Skulpturen und Wandarbeiten Grafik-, Mode- und Industriedesign. Ihre Werke sind ab 10. April beim Kunstverein Frauenfeld zu sehen.

Wilma Locks Galerie befand sich 40 Jahre lang an der St.Galler Schmiedgasse. Bild: Screenshot/gen

Wilma Lock war es, die Roman Signer Anfang der 1970er-Jahre in ihrer St.Galler Galerie zum ersten Mal ausstellte. Nun zeigt die legendäre Appenzeller Galeristin zum ersten Mal ihre hochkarätige, private Kunstsammlung. Sie wird ab 3. Oktober im Kunstmuseum Appenzell unter dem Titel «Unerkannt - bekannt» ausgestellt.

Diese Installation zeigte der St.Galler Künstler Andy Guhl am Heimspiel von drei Jahren. Bild: Hanspeter Schiess

2021 findet ab 10. Dezember wieder das Heimspiel statt. Alle drei Jahre fiebern Ostschweizer Kunstschaffende auf die jurierte Gruppenausstellung hin. Die Auserwählten dürfen ihre Werke in den Museen der Region zeigen. Beteiligt sind: Kunsthaus Glarus, Kunstmuseum und Kunsthalle St.Gallen, Kunsthalle Appenzell und Kunstraum Dornbirn.