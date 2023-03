Kunstgeschichte Johannes Vermeers Tochter – das verkannte Genie, auch in der Jahrhundertausstellung in Amsterdam Ein Fünftel aller Vermeer-Bilder hat in Wahrheit dessen Tochter gemalt, lautet eine gern ignorierte These, die nun neuen Auftrieb erhält. Auch in der aktuellen, gefeierten Ausstellung seien Bilder von seiner Tochter. Susanna Petrin Jetzt kommentieren 20.03.2023, 05.00 Uhr

Johannes Vermeer: Girl with a Pearl Earring, ca. 1665. Bild: Universal History Archive / Universal Images Group Editorial

Johannes Vermeer (1632–1675): The Girl With the Red Hat, 1665. Bild: Universal Images Group Editorial

Die Schau war ausverkauft, kaum dass sie im Februar begonnen hatte. Von den 37 Werken, die dem holländischen Maler Johannes Vermeer (1632–75) zugeschrieben werden, ist erstmals die Rekordzahl von 28 Stück an einem Ort vereint zu sehen, nämlich im Amsterdamer Rijksmuseum. Kritiker überbieten sich mit Lobpreisungen: «Der absolute Vermeer, in einer Schau, die kostbarer ist als Perlen», titelt die «New York Times», «eine der aufregendsten Ausstellungen, die je konzipiert wurden», der «Guardian», «kein Superlativ ist für Johannes Vermeer super genug», die« Zeit».

So viel Aufmerksamkeit diese Vermeer-Ausstellung derzeit weltweit erhält, so wenig beachtet wird eine Vermeer-These des US-Kunsthistorikers Benjamin Binstock: Acht der insgesamt Vermeer zugeschriebenen Bilder habe gar nicht der Meister selbst gemalt, behauptet er, sondern in Wahrheit dessen ältestes Kind, Maria. Sechs von ihnen seien nun in Amsterdam ausgestellt.

Donnerndes Schweigen über Binstocks These

In seinem Buch «Vermeers Familiengeheimnisse» zeichnet Binstock auf mehreren hundert Seiten akribisch nach, wie er auf diese Schlüsse kommt. Er ging bei seiner Recherche vor wie ein Detektiv, nahm alles – von alten Rechnungsbelegen bis zu den Biografien aller Familienmitglieder – unter die Lupe. Mit technischen, biografischen und künstlerischen Argumenten kann er plausibel belegen, dass es sich bei rund einem Fünftel der Vermeers um Werke von Maria Vermeer handeln dürfte.

Binstocks Buch ist 2008 im renommierten Routledge-Verlage erschienen, also bereits vor 15 Jahren. Doch das erwartbare Gewitter am Kunsthimmel ist ausgeblieben. Stattdessen herrscht, wie es der bekannte US-Journalist Lawrence Weschler formuliert, «donnerndes Schweigen». Einige Zeitungsartikel darüber sind zwar erschienen, aber die akademische Kunstwelt hat das Buch bisher erfolgreich ignoriert; es gibt gemäss Weschler keinerlei Begutachtung seiner Thesen durch Fachkollegen. Weschler, ein preisgekrönter Autor und selbst ein Vermeer-Spezialist, wundert sich darüber – und auch wieder nicht. Auf dem Spiel stünden enorm viel Prestige, die akademischen Karrieren anderer – und Geld, sehr viel Geld. Ausserdem sei Kunstgeschichte ein konservatives, andersartigen Forschungsmethoden gegenüber verschlossenes Fach. Benjamin Binstock sei aber kein Spinner, er sei etwas viel Interessanteres und für die etablierte Kunstwelt Gefährlicheres: «ein Abtrünniger seines Berufsstandes, ein Ketzer.»

Maria Vermeer war das «Mächen mit dem Perlenohrring»

Weschler hat bereits 2013 in New York einen Kongress organisiert, an dem der Kunsthistoriker auftrat und seine Theorie diskutiert worden ist (online ist das via Youtube einsehbar). Doch sämtliche akademischen Kunsthistoriker hätten sich von jener Konferenz ferngehalten. Nachfragen Weschlers werden ausweichend oder gar nicht beantwortet, in den meisten Fällen habe sich herausgestellt, dass führende Kunsthistoriker das Buch nicht einmal gelesen hätten. Eine Erfahrung, die auch die Autorin dieses Textes teilt: Diverse Mailanfragen sind bisher unbeantwortet geblieben. Nun hat Weschler im «The Atlantic» die Geschichte neu aufbereitet. Sie soll dieser Tage erscheinen. Dass sie in einem derart prestigeträchtigen Magazin erscheint, dürfte Binstocks These neuen Auftrieb geben.

Maria Vermeer war das ikonische «Mädchen mit dem Perlenohrring», sagt Benjamin Binstock. Unbestritten gemalt von Johannes Vermeer. Doch sie sei auch das Mädchen mit dem roten Hut – ein Selbstportrait, mithilfe eines Spiegels. In seinem Buch spiegelt Binstock das Bild zum Beweis (zurück): Die Ähnlichkeit der Mädchen ist nun noch frappanter. Die Hand ist auf einem Bild verdeckt, denn Maria habe mit dem Malen von Händen so ihre Mühe gehabt, so ein weiteres Indiz Binstocks. Technisch seien ihre Bilder denen des Vaters generell unterlegen, dafür seien sie etwas frischer, freier, moderner.

Lehrlinge hatte Johannes Vermeer keine

Die Geschichte wird immer pikanter. Vor wenigen Monaten hat die National Art Gallery in Washington selber eingestanden, dass eines ihrer Vermeers, «Mädchen mit Flöte», wohl das Werk eines Lehrlings sei. In Amsterdam aber wird dieses Bild als echter Vermeer gehandelt. Und noch interessanter: Das jenem ähnliche «Mädchen mit einem roten Hut» soll gemäss beider Museen von Vater Vermeer stammen, doch gemäss Binstock sind eben beide von der Tochter.

Nur die eigenen Kinder musste man damals nicht offiziell als Lehrlinge anmelden. Das könnte erklären, warum es keinen Eintrag eines Vermeer-Mitarbeiters gibt, und es könnte auch erklären, weshalb dieselben Materialien benutzt, dieselben Räume abgebildet worden sind auf all jenen Bildern, die irgendwie wie etwas unbeholfenere oder, je nach Perspektive, modernere Vermeers ausschauen. Im Übrigen soll die 13-köpfige Familie Vermeer aus wirtschaftlicher Not die Bilder Marias als jene des Vaters ausgegeben haben.

Ein typisches Schicksal malender Frauen der Kunstgeschichte

Johannes Vermeer hätten so einige Familienmitglieder, vor allem seine Frau, als Modell gedient. Anhand deren Alterungsprozesse – und vieler Schwangerschaften – konnte Binstock in seinem Buch als erster Kunsthistoriker eine wahrscheinliche Chronologie von Vermeers Bildern aufstellen. Wie fast alles von ihm wird auch diese Leistung weitgehend ignoriert. Das liege auch an Binstocks Charakter, meint Journalist Lawrence Weschler. Er sei «on the spectrum», also trüge leicht autistische Züge, die ihn zu einem so genialen wie schwierigen Menschen machten. Ein eigenes Telefonat mit Binstock erweist sich allerdings als gewinnbringend, dieser Mensch mit seinem tatsächlich fast unaufhaltsamem, aber stets informativem Redefluss als durchaus sympathisch. Er habe dazugelernt, sagt er. Er sei wohl früher zu aggressiv aufgetreten. Und inzwischen gehe es ihm weniger um Vermeer als um dessen Teenager-Tochter, die eine unglaublich talentierte Malerin gewesen sei und Anerkennung verdient habe.

Alsbald heiratete Maria Vermeer und hörte ganz zu malen auf. Ein typisches Frauenschicksal jener Zeit. Tatsächlich zeigt diese Geschichte auch das: wie viel an weiblichem Talent die Kunstwelt über Jahrhunderte weg verpasst hat. Aus einem Johannes Vermeer eine Maria Vermeer zu machen, müsste die Kunstwelt denn auch gar nicht als Abwertung betrachten, es könnte sogar eine Aufwertung bedeuten. Sind nicht alle Museen verzweifelt daran, mehr Frauen in ihre Sammlung zu holen? Ist es nicht gerade aus jener Zeit äusserst rar, Werke von richtig guten Malerinnen aufzutreiben? Sollte Binstock recht haben, dann findet wiederum in Lawrence Weschlers Worten in Amsterdam gerade etwas Einzigartiges statt: «Die grösste Maria-Vermeer-Schau, die es je gab.»