Kunstbücher Dieser Verleger ist auch ein Exhibitionist: Benedikt Taschen feiert einen runden Geburtstag und ist ein Phänomen Er hat den Kunstbuchmarkt revolutioniert: Der Kölner Benedikt Taschen weiss, wie man aus jedem Buch ein Objekt mit der Aura Hollywoods macht. 2021 ist ein Meilenstein. Daniele Muscionico 10.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kölner Benedikt Taschen, ein Mann ganz oben. Der Gründer des gleichnamigen Verlags lebt heute in den Hügeln von Hollywood in der Architektur-Ikone von John Lautner, dem «Chemosphere House». Ni

Nichts hat er zu verstecken: Seine Sexbücher sind keine Schmuddelkinder, und seine Kunstbücher plustern sich nicht elitär, sie sind sexy verständlich. Benedikt Taschen ist der tabuloseste Verleger mit deutschen Wurzeln.

Das Cover von «Pucci» Taschen Verlag

Auf seine Sex-Bildbände aus der wilden Vergangenheit ist er genauso stolz wie auf seine Hommage an den italienischen Modeschöpfer «Pucci» und die Sneakers-Bibel «Nike», die er dieses Jahr auf den Markt bringt.

Heute feiert der Kölner seinen 60. Geburtstag, und sein Verlagsunternehmen ist stolze 40 Jahre alt. Was macht der Mann besser als alle anderen in der Verlagswelt, die jammern und sich beklagen, dass der Online-Markt die Branche ruiniert habe?

Benedikt Taschens Unternehmen erzielt seit 2008 einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich, er ist Weltmarktführer im Kunstbuchbereich. Seine 12 Filialen verteilen sich zwischen Hong Kong und Miami, London und Mailand. Taschen lebt in Berlin, meistens aber in seiner Villa, einer wahren Architektur-Ikone in den Hügeln von Beverly Hills, die immer wieder als Filmkulisse dient. Versteckt hinter dem berühmten Mulholland Drive wohnt der Herr der Bücher und blickt über die Universal Studios.

Ein Mann ohne Furcht und Adel

Benedikt Taschen zvg

«Ich bin», sagt Taschen, «ein Exhibitionist. Meine Form des Exhibitionismus ist das Verlegen von Büchern. Ich zeige ganz einfach gerne, was mir gefällt.» Und das kann, wie gesagt, auch Sex sein, denn «Sex ist eine der tragenden Säulen unserer Gesellschaft», erklärte er einmal in einem Porträt für «Arte». Benedikt Taschen kennt kein Thema, das minderwertig wäre, sofern es denn die Leserin, den Leser interessiert – oder zumindest ihn selber.

Er ist ein Mann ohne Furcht und Adel, und auf dem internationalen Buchmarkt erstmals auffällig wurde er in den 1980er Jahren mit einem Coup. Er schmiss Bücher über Kunst auf dem Mark, die keine 9 D-Mark kosteten. «Pfui!», schimpfte damals die auserlesene Büchergilde im Land von Goethe und anderen Geistesmenschen.

Der junge Taschen hatte sich einen Schiffscontainer mit 40'000 René-Magritte-Kunstbüchern eines konkursiten amerikanischen Verlags erworben - und verhökerte sie in Deutschland zum Schnäppchenpreis. So frech, so billig war zu jener Zeit noch keiner in diesem Geschäft. Doch die Rechnung ging auf, und das Prinzip Taschen hiess von nun an: Mach' es entweder so billig wie möglich. Oder dann so teuer, wie es eben geht.

Seine Bücher sind Möbelersatz

Mit einem Schlag hatte Taschen das Segment der Kunst- und Bildbände für die Masse in einem seiner typischen Sololäufe quasi freihändig erfunden. Seitdem inszeniert und verkauft er in seinen Büchern Kunst derart, dass sie Rock n‘ Roll wird. Lifestyle. Und immer ist er auf der Jagd nach dem nächsten Superlativ. Auch wenn seit 2017 seine Tochter Marlene die Geschäfte mitbestimmt.

Cover "Goat - A Tribute To Muhammad Ali" Taschen Verlag

Der Ziegelstein für Bibliophile über die Hollywoodlegende Muhammad Ali, «Goat» («The Greatest of All Times») wiegt 30 Kilogramm, kostete über 12'000 Dollar (mit einer Skulptur von Jeff Koons) und war im Nu ausverkauft. Im XXL-Format «Sumo», gleichfalls 30 Kilo schwer, ist Helmut Newtons «Big Nudes» das teuerste auf einer Auktion verkaufte Buch des 20. Jahrhunderts. Der Preis: 304'999 Dollar. Der aktuelle Bildband «A Bigger Splash» über David Hockney wiederum wiegt sogar 35 Kilogramm und ist so voluminös, dass er auch ein Möbelersatz ist. Doch Taschen flutet den Markt auch mit handlichen «Basic-Art-Books». Sie sind kein Trash, sondern bieten Inhalt und beweisen, dass sich für ein Kunstbuch jeder interessiert, wenn er oder sie es sich nur leisten kann

Schon mit 12 Jahren ein kleiner Unternehmer

Seine Überzeugung ist: Wer kostengünstig in hoher Auflage verkauft, verdient Geld, um Exklusives für die happy few zu produzieren. Billiges für die Masse und Teures für ein exklusives Sammlerpublikum, in beidem fühlt sich Taschen zu Hause.

Hat schon früh Geschäfte gemacht: Benedikt Taschen als 12-Jähriger. zvg

Und seine unternehmerischen Wurzeln sind offenbar so alt wie er selber. Die Story hört sich fast zu gut an, um wahr zu sein: Klein Benedikt soll das Einmaleins des Geldmachens als vernarrter Donald-Duck-Leser entdeckt haben. Schon im Alter von 12 Jahren betrieb er mit seinen Comic-Heften einen schwungvollen Versandhandel. Er war 18 Jahre, das heisst einen Tag vor seinem 19. Geburtstag, als er das Unternehmen richtig zum Fliegen bringen wollte und in Köln auf 25 Quadratmetern seinen ersten Comic-Buchladen aufschloss. Mit dem Verkauf seiner Sammlung leistete er sich schliesslich Kunst.

Heute lebt er selbst dort, wo Träume gemacht werden, und er baut an ihnen kräftig mit. Die Universal Studios zu seinen Füssen, hat er kapiert, dass auch ein Buch eine Traumfabrik ist. Ein Buch ist Kino für den Kopf. Und das sind seine besten Bände. Auch deshalb, weil der sechzigjährige Taschen bis heute ein kindlicher Geschichtenerzähler ist.