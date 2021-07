Anri Sala verwandelt das Kunsthaus Bregenz in ein Klanghaus

Kunst Solo für Bratsche und Schnecke: Anri Sala verwandelt das Kunsthaus Bregenz in einen vibrierenden Klangkörper Im Erdgeschoss dreht eine Musikwalze, im ersten Stock kriecht eine Schnecke zu Strawinsky über einen Bratschenbogen, im obersten Geschoss läuft im Weltall ein Plattenspieler mit einem Messiaen-Quartett. Das bringt sogar die Wände des Kunsthauses zum Pulsieren.

Christina Genova 20.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anri Sala inszeniert Igor Strawinskys «Elegie für Viola Solo» als ein Roadmovie mit Schnecke. Bild: Markus Tretter



Die Weinbergschnecke kriecht stoisch dem Bogen der Bratsche entlang. Selbst wenn der Musiker eine Abfolge von Sechzehntelnoten spielt und dabei in schnellem Rhythmus über die Saiten streicht, bleibt sie unbeeindruckt. Der Bratschist und die Schnecke gehen einen vorsichtigen Dialog ein: Sie müssen sich einander anpassen, um ihr Ziel zu erreichen – die Schnecke das Ende des Bratschenbogens, der Musiker das Ende des Stücks «Elegie für Viola Solo» von Igor Strawinsky. Es dauert schliesslich beinahe zehn Minuten, bis der letzte Ton verklingt, statt der üblichen sieben Minuten.

Ein besonderes Gespür für Musik: Anri Sala in seinem Berliner Atelier. Bild: Wolfgang Stahr

«Ich wollte, dass die Elegie so lange wie die Reise einer Schnecke dauert», sagt Anri Sala an der Pressekonferenz im Kunsthaus Bregenz. «Die erste Idee, die ich dazu hatte, war die eines Roadmovies von 80 Zentimetern.» Salas Schnecken-Video mit dem Titel «If And Only If» ist Teil seiner Einzelausstellung im Kunsthaus.

Sala verrät, wie er die Schnecke dazu brachte, über den Bratschenbogen zu kriechen. Ein Schneckenforscher erklärte ihm, dass die Tiere instinktiv vom Licht ins Dunkel strebten. Entsprechend passte der Künstler die Beleuchtung des Filmsets an. Der 47-jährige gebürtige Albaner lebt in Berlin und ist international erfolgreich, spätestens seit er 2013 den französischen Pavillon an der Biennale von Venedig bespielte.

In jedem Stockwerk eine andere Stimmung

Anri Sala hat eine Tapetendruck-Walze zur Spieluhr umgebaut. Bild: Markus Tretter

«If And Only If» ist insofern eine typische Arbeit Salas, als dass er in seinem Schaffen häufig Zeitlichkeit in Verbindung mit Musik thematisiert und dies filmisch umsetzt. Für Musik hat Sala ein besonderes Gespür, sie ist nie nur Nebensache. «Die Musik wird zum Protagonisten», sagt Thomas D. Trummer, der Direktor des Kunsthauses.

Musik ertönt im ganzen Kunsthaus. Sala nutzt sie raffiniert, um in jedem Stockwerk eine andere Stimmung zu erschaffen. Im Erdgeschoss sind sphärische Klänge zu hören. Sie stammen von einer Walze, die man im 19. Jahrhundert zum Bedrucken von Tapeten verwendete. Sala bringt sie mit einem Elektromotor zum Drehen. Dabei erzeugt die Walze wie eine Spieluhr Töne, indem ihr Streifenmuster an die Zähne eines Stahlkamms stösst. Das Muster ist auch auf der Betonwand zu sehen, an welcher die Walze befestigt ist. Auf den ersten Blick sieht es aus, als erzeuge die Wand selbst die Klänge. Sala übersetzt dem Raum Eingeschriebenes in Musik.

Bei «Day Still Night Again» wird Beton wird auf Beton projiziert: je lauter die Musik, desto schärfer das Bild.

Bild: Markus Tretter

Im zweiten Obergeschoss wird der Raum selbst zum pulsierenden Klangkörper. Auf den ersten Blick ist er leer, das Licht ist gedämpft. Aus dem darüberliegenden Stock ist Musik zu hören. Es dauert einen Moment, bis man entdeckt, dass auf den Betonwänden eine Projektion ebendieser Wände zu sehen ist, die sich eins zu eins darüberlegt. Je lauter die Musik erklingt, desto schärfer wird das Bild. Verebben die Klänge, wird die Projektion unscharf. Sala sagt:

«Sie ist wie eine zweite Haut des Raums und reagiert sehr perkussiv, wie das Fell einer Trommel.»

«Day Still Night Again» lautet der Titel der Arbeit, die speziell für das Kunsthaus entstanden ist.

Ein Plattenspieler im Weltall

Einsam schwebt der Plattenspieler in der Raumstation: Salas «Videoarbeit Time No Longer». Bild: Markus Tretter

Dann, im obersten Stock, lüftet sich das Geheimnis der Musik. Sie stammt von einem Plattenspieler, der einsam in einer Raumstation schwebt. Er spielt Olivier Messiaens todtrauriges Kammerstück «Quatuor pour la fin du temps» (Quartett für das Ende der Zeit). In Salas computergenerierter Videoarbeit «Time No Longer» ist keine Menschenseele zu sehen, nur die Musik hat die Apokalypse überlebt. Messiaen komponierte das Quartett in deutscher Kriegsgefangenschaft für die Instrumente, die er und seine Mithäftlinge dort auftreiben und auch spielen konnten.

Im Lager fand 1941 auch die Uraufführung statt. Das Werk vermittelt die Schwere einer Krisenzeit, aber auch die Hoffnung auf deren Überwindung. «Time No Longer» ist auch eine Referenz an Ronald McNair, einen der ersten schwarzen Astronauten. McNair plante, 1986 an Bord des Space Shuttles Challenger ein Stück mit dem Saxofon zu spielen. Es wäre das erste im Weltall aufgenommene Musikstück gewesen. Doch es kam nie dazu: Die Raumfähre explodierte wenige Sekunden nach dem Start.

Kunsthaus Bregenz, bis 10.10.