Überblicksschau zum Expressionismus in der Schweiz in Winterthur

Kunst Leuchtende Farben, kraftvolle Pinselstriche: Das Kunstmuseum Winterthur zeigt die Vielfalt des Schweizer Expressionismus Die wichtige und einflussreiche Kunstströmung zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahm Frauen erstmals als Künstlerinnen ernst und widmete sich auch politischen und soziale Themen. Zu den Wegbereitern des Expressionismus in der Schweiz gehörten Cuno Amiet und Giovanni Giacometti.

Christina Genova 26.08.2021, 05.00 Uhr

Pöstler Joseph Roulin, 1888 gemalt von Vincent van Gogh. Bild PD/Kunstmuseum Winterthur:

Das Gemälde, das am Eingang der Ausstellung «Expressionismus Schweiz» im Kunstmuseum Winterthur hängt, irritiert. Es stammt von niemand geringerem als Vincent van Gogh und ist eines der Porträts, die der Künstler 1888 während seines Aufenthalts in Arles von Briefträger Joseph Roulin anfertigte. Der Bildhintergrund ist leuchtend gelb, der bärtige Pöstler trägt Uniform samt Mütze.

«Der gelbe Hügel» von Cuno Amiet steht am Anfang des Schweizer Expressionismus. Bild: Daniel Thalmann

Nun ist van Gogh zwar weder Schweizer noch Expressionist. Aber die Begegnung mit seiner neuartigen Malerei in Frankreich beeindruckte Schweizer Künstler wie Cuno Amiet und Giovanni Giacometti nachhaltig. So wurden die beiden zu wichtigen Vermittlern der französischen Moderne und Wegbereitern des Schweizer Expressionismus.

Das zeigt sich zum Beispiel an Amiets «Der gelbe Hügel» von 1903. Dessen kräftiges Gelb ist mit reinen, ungemischten Farben flächig gemalt. Die vereinfachten Formen und Farben, die starken Kontraste zwischen dem Blau des Himmels, dem Weiss der Wolken und Bäume und dem Grün der Wiese künden von einer neuen Auffassung von Malerei. Das Gemälde beeindruckte die Expressionisten der deutschen Künstlergruppe «Die Brücke» derart, dass sie Amiet baten, sich ihnen anzuschliessen.

Ein Haufen Individualisten

«Sertigtal» von 1924: Die Bündner Bergwelt fand Eingang in Ernst Ludwig Kirchners Kunst. Bild: PD/Bündner Kunstmuseum.

Die Winterthurer Ausstellung ist breit angelegt, auch bisher wenig beachtete Kunstschaffende und Regionen wie das Tessin und die Romandie werden beleuchtet. Auf zwei Geschossen werden über 120 Werke von mehr als 40 Künstlerinnen und Künstlern gezeigt. Die Vielfalt an Themen, Formen und Farben ist gross, und die Grenzen zu anderen, gleichzeitigen Kunstströmungen wie dem Kubismus sind fliessend. Co-Kurator David Schmidhauser kommt deshalb zum Schluss:

«Im Grunde kann man nicht von einem Schweizer Expressionismus sprechen.»

Allen Kunstschaffenden gemeinsam ist jedoch der Wunsch, nicht mehr Abbilder der realen Welt zu schaffen, sondern subjektive Eindrücke und Gefühle auszudrücken.

Die ausländischen Einflüsse auf den Expressionismus in der Schweiz waren massgeblich und beschränkten sich nicht auf van Gogh. Eine wichtige Figur war der Deutsche Ernst Ludwig Kirchner, der zu den bedeutendsten Vertretern des Expressionismus zählt. Kirchner zog sich 1917 traumatisiert vom Krieg und krank nach Davos zurück.

«Der Maler» von Hermann August Scherer zeichnet sich durch kraftvolle Farben, ausdrucksstarke Pinselstriche sowie die verzogene Perspektive aus.

Bild: PD/Privatsammlung

Die jungen Künstler Paul Camenisch, Albert Müller und Hermann Scherer sahen 1923 Kirchners Einzelausstellung in der Kunsthalle Basel. Sie begannen, ihm begeistert nachzueifern, und gründeten die Künstlergruppe «Rot-Blau». In Winterthur ist «Rot-Blau» und Kirchner eine ganze Wand gewidmet. Dass Kirchner für seine jüngeren Kollegen ein Vorbild war, ist augenscheinlich: Wie er verwendeten sie leuchtende, kontrastreiche Farben und setzten holzschnittartige, reduzierte Flächen.

Polizei schiesst auf eigene Bevölkerung

«Tragische Stimmung» von Marianne von Werefkin von 1910. Bild: PD/Museo comunale d'arte moderna Ascona

Zwei wichtige Künstlerpersönlichkeiten, die sich im Tessin ansiedelten, waren die bekannten russischen Avantgardisten Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin. Die Adeligen waren vor der Russischen Revolution geflohen. Von Werefkin war nicht die einzige Frau, die als Künstlerin Anerkennung fand. Auch die Genfer Künstlerin Alice Bailly, die zehn Jahre in Paris verbracht hatte, gehörte dazu. Schmidhauser sagt:

«Im Expressionismus wurden die Frauen erstmals als Künstlerinnen ernstgenommen.»

Bailly, in der Deutschschweiz noch kaum bekannt, ist eine der Entdeckungen dieser Ausstellung. Besonders faszinierend sind ihre «tableaux-laine» (Wollbilder) – mit Nadel und Faden geschaffene, textile Kunstwerke. Co-Kuratorin Andrea Lutz bezeichnet die «tableaux-laine» als «einzigartiges Ensemble in der Kunstgeschichte», mit welchem Bailly mit Sophie Taeuber-Arp und Sonja Delaunay heute zu den Pionierinnen textiler Kunst zähle.

Zwei der «tableaux-laine» (Wollbilder) von Alice Bailly. Links «Printemps gris (Grauer Frühling)» um 1917 und rechts «L'homme au coeur d'or (Portrait Werner Reinhart)» von 1920.

Bild: PD

Was sich in der Schweizer Kunst jener Epoche ebenfalls erstmals in dieser Deutlichkeit zeigt, ist eine Politisierung. Auch soziale Themen werden aufgegriffen. So hält Eduard Gub­ler die Zürcher Novemberunruhen von 1917 in einer Serie von Bleistiftzeichnungen fest, welche die Gewalt und die Emotionen eindrücklich vermitteln. Die Serie erinnert daran, dass die Antikriegsdemonstration damit endete, dass die Armee aufmarschierte und auf die eigene Bevölkerung schoss. Mehrere Menschen starben.

Bis 16.1.22. Kunstmuseum Winterthur, Reinhart am Stadtgarten.