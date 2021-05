Kunst Ikea-Betten, Patschuliduft und Motorenbrummen: In der Kunsthalle St.Gallen erweitern Skulpturen das Bewusstsein Die beiden Westschweizer Künstler Alfredo Aceto und Denis Savary zeigen unter dem Titel «Ambarabà Ciccì Coccò» ebenso verspielte wie rätselhafte Werke.

Christina Genova 20.05.2021, 05.00 Uhr

Die Künstler Alfredo Aceto und Denis Savary auf der Terrasse der Kunsthalle St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 14.5.2021)

«Ambarabà Ciccì Coccò». So beginnt ein Abzählreim, den in Italien jedes Kind kennt. Es ist auch der Titel der am Wochenende eröffneten Ausstellung in der Kunsthalle St.Gallen. Zu sehen sind Werke der beiden miteinander befreundeten Westschweizer Künstler Alfredo Aceto und Denis Savary. «Ambarabà Ciccì Coccò» sind erfundene Worte, reine Lautmalerei. Es macht Spass, sie auszusprechen. So verspielt, die Fantasie anregend, aber auch rätselhaft wie der Abzählreim sind auch Acetos und Savarys Skulpturen.

Da ist zum Beispiel die Schaufensterpuppe, die anstelle eines Kopfes eine überdimensionierte Aubergine, ein Phallussymbol, trägt. Aus ihrem Innern ertönt ein seltsames Summen. Es ist die Stimme Acetos, der das Motorenbrummen eines Bentleys nachahmt. So wie es kleine Kinder tun, wenn sie sich mit Spielzeugautos beschäftigen. Aceto hinterfragt mit seiner surrealen Installation heteronormative Verhaltensweisen wie das männliche Reden über Autos.

Aus der Skulptur «Jam» von Alfredo Aceto (links) dröhnt das Motorenbrummen eines Bentleys. Bild: Arthur Gamsa

Die Lust am Spiel mit dem Klang von Worten bildet einen roten Faden in dieser Ausstellung, wie schon der Titel andeutet. Auch Denis Savary knüpft mit seiner Arbeit «Starlings» von 2013 daran an. Sie bezieht sich auf die «Ursonate» des Dadaisten Kurt Schwitters, die 1921 bis 1923 entstanden ist. Savary bat französische Vogelexperten, das Lautgedicht in Vogelstimmen zu übersetzen.

«Fümms bö wö tää zää Uu», der Beginn der «Ursonate», wird von den Vogelkundlern als Gesang der Schwarzdrossel interpretiert. Ihre Notizen zu den Vogelstimmen wurden mit Bleistift auf dem Faksimile der «Ursonate» notiert, das damals vom bekannten Typografen Jan Tschichold gestaltet wurde. Ausgangspunkt der Arbeit bildet die Legende, dass nach Schwitters Aufenthalt auf einer norwegischen Insel die einheimischen Stare das Lautgedicht nachzuahmen begannen und es bis heute tun.

Zwischen Wachen und Träumen

Räucherstäbchen, Ikea-Betten und Glasobjekte: Die rätselhafte Installation «Ambarabà Ciccì Coccò», ein Gemeinschaftswerk von Denis Savary und Alfredo Aceto. Im Aussenraum die Arbeit «Le Phare» von Denis Savary. Bild: Annik Wetter

Doch nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Nase gibt es Anregungen. Im zweiten Ausstellungsraum duftet es nach Patschuli. Räucherstäbchen sind an drei billigen, schwarzen Ikea-Bettgestellen befestigt. Dazu gesellen sich drei Glasobjekte, die deformierten Organen gleichen. Das Keramikobjekt an der Wand ist formal von einem Frosch inspiriert, dessen Hautsekret beim Menschen Halluzinationen hervorruft.

Die Installation, die den Titel der Ausstellung trägt und ein Gemeinschaftswerk von Aceto und Savary ist, changiert zwischen Wachen und Träumen, Nüchternheit und erweitertem Bewusstsein. Die Arbeit bezieht sich auf eine Zwischenwelt, bewegt sich an den Grenzen dessen, was man mit Sprache ausdrücken kann.

Bilder im Teich des Unterbewussten

Im Vordergrund «Finger Lake» von Savary und Aceto, im Hintergrund zwei bonbonfarbene Sonnenschirme von Denis Savary.

Bild: Arthur Gamsa

Die Bettgestelle sind nicht die einzigen Objekte, die sowohl Möbel als auch Skulpturen sind. Von Savary stammen fünf bonbonfarbene Sonnenschirme aus Fiberglas, die an Strand und Ferien erinnern. Sie sind zusammengefaltet und momentan nicht in Gebrauch. Weil der Sommer zu Ende ist oder die Saison noch gar nicht begonnen hat? Wie bei so vielem in dieser Ausstellung gibt es darauf keine eindeutige Antwort. Die Skulpturen warten darauf, durch eigene Assoziationen und Erinnerungen aktiviert zu werden.

Tief in den Teich des Unterbewussten lässt sich über die Installation «Finger Lake» eintauchen– ebenfalls ein Gemeinschaftswerk Savarys und Acetos. Unter einer sepiafarbenen Plexiglasplatte liegen Bilder aller Videoarbeiten Savarys wie auf dem Grund eines Sees. Daraus ragt der Kopf eines Fabelwesens. Wird es die Bilder demnächst herausspeien oder hat es sie sich soeben einverleibt? Beides wäre möglich.

Bis 22. August, www.k9000.ch