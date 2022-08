Kunst Hart wie Granit und wild wie die Maira: Zwei St.Galler Kuratorinnen zeigen im Bergell Kunst im Stall, am Fluss und in der Garage Die Kunsthistorikerinnen Bigna Guyer und Anna Vetsch öffnen an der Biennale Bregaglia im Dorf Vicosoprano Türen für die Kunst, die sonst verschlossen bleiben. Christina Genova Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Lena Maria Thürings Videoarbeit «Down the River» wird in einem Stall gezeigt (links). Rechts oben die Gemälde Andriu Deplazes', unten die Videoarbeit «The Fluttering Being» von Alexandra Navratil. Der Ort der Projektion dient normalerweise als Garage für Landwirtschaftsmaschinen. Bilder: Michel Gilgen

Wie riecht ein Fluss? Frisch wie das Wasser, blumig wie die Magerwiesen am Ufer, nach Bergkräutern, nach Erde und Holz. «Maira», heisst das Eau de Parfum der Basler Künstlerin Lena Maria Thüring, das sie in Zusammenarbeit mit der Bergeller Kosmetikfirma Soglio entwickelt hat. Benannt ist es nach dem Fluss, der sich durch das Tal schlängelt und es prägt.

Die Typografie des Eau de Parfum «Maira »ist von Chanel Nr. 5 inspiriert. Bild: PD

Thüring ist eine von zehn Kunstschaffenden und zwei Künstlerduos, welche sich im Rahmen der Biennale Bregaglia 2022 auf die Suche nach Verbindendem im Bergell gemacht haben.

Die Kuratorinnen Anna Vetsch (links) und Bigna Guyer stammen aus St.Gallen. Bild: PD

Die Biennale, die nach 2020 zum zweiten Mal stattfindet, wird dieses Jahr von den St.Galler Kunsthistorikerinnen Anna Vetsch und Bigna Guyer kuratiert. Vetsch kennt man in der Stadt St.Gallen als Co-Initiantin der Stadtprojektionen. Der Hauptaustragungsort der Biennale ist 2022 Vicosoprano, der ehemalige Hauptort des Bergells. Die ortsspezifischen Kunstwerke befinden sich im und ums Dorf.

Ein Solitär aus Bergeller Granit

Thürings flüchtiges Kunstwerk wird in einem ehemaligen Stall versprüht, wo ihr Video «Down the River» zu sehen ist. Sie setzt sich darin auf poetische Weise mit den Hexenverfolgungen auseinander, die im 17. Jahrhundert auch im Bergell stattfanden. Der Richtplatz befand sich im Wald bei Vicosoprano. Im Video wird in einer geheimnisvollen Zeremonie Asche an die Maira übergeben. Das Wissen um die Heilkraft der Kräuter, die Willkür gegenüber den der Hexerei bezichtigten Frauen und die Angst vor deren (sexueller) Macht klingen im Video an. So enthält das Parfum «Maira» den Duftstoff Hedion, welcher menschliches Verhalten beeinflusst. Wer will, kann es käuflich erwerben.

Als schwebten zwei Ufos über dem Fluss: Nevin Aladağs Leuchtobjekte «Color Floating I + II» bei einer der zwei Brücken, die über die Maira führen. Bild: Michel Gilgen

Auch die türkischstämmige Deutsche Nevin Aladağ wirft buchstäblich ein Schlaglicht auf die wilde Maira. Sie hängt zwei lampionähnliche Lampen über den Fluss, bei einer der zwei Brücken, die darüber führen. Die dekorativen Objekte sind mit farbigen Nylonstrümpfen überzogen.

Christian Hörlers Skulptur besteht aus Bergeller Granit. Bild: Michel Gilgen

Nicht nur der Fluss, sondern auch die Berge und das Gestein prägen das Tal. Acht Tonnen Bergeller Granit hat der Ausserrhoder Bildhauer Christian Hörler aus der Maira geholt. Daraus baute er in traditioneller Trockenmauertechnik einen Quader bei einem Stall etwas oberhalb des Dorfes. Just dort, wo zwei historische Trockenmauern enden, die einst als Viehtriebsgasse dienten. Hörlers Solitär verweist nicht nur auf die geologischen Gegebenheiten, sondern auch auf die Veränderungen in der Kulturlandschaft.

Der besondere Reiz der Biennale Bregaglia besteht darin, dass Kunst an normalerweise nicht zugänglichen Orten zu sehen ist. Das ist auch bei den symbolistischen, gerade sehr angesagten Gemälden des erst 29-jährigen Andriu Deplazes der Fall. Die deprimierende Atmosphäre seiner neuen Werkserie «Körper an Körper», die um das Thema Familie kreist, wird durch den Ausstellungsort verstärkt: Die Gemälde sind im Erdgeschoss eines Hauses aus dem 16 Jahrhundert zu sehen, das seit 80 Jahren nicht mehr bewohnt wird.

Eine Installation für Mensch und Tier, die nicht ganz überzeugt: Val Minnigs «Raw Bite». Bild: Michel Gilgen

Auch die zwei Ställe, welche die Zürcher Künstlerin Val Minnig bespielt, werden schon lange nicht mehr für die Tierhaltung genutzt. Ihre unfertig wirkende Installation aus Tontöpfen, Pflanzen und Nylonschnüren soll allerlei Getier dazu einladen, ihr Kunstwerk zu nutzen. Wie das gelingen soll, bleibt unklar.

Kunst im Tante-Emma-Laden

Die Postkartenserie von Jiajia Zhang und Jiří Makovec ist in diversen Schweizer Poststellen erhältlich. Bild: PD

Gleich zwei Künstlerduos zeigen ihre Arbeiten nicht nur in Vicosoprano, sondern in Einkaufsläden im ganzen Tal: die St.Galler Jiajia Zhang und Jiří Makovec und die Zürcher Rico Scagliola und Michael Meier. Von Zhang und Makovec stammt die Postkartenserie «Zeichen und Rituale», die in Poststellen in der ganzen Schweiz erhältlich ist.

Das Künstlerpaar reiste durch das Bergell auf der Suche nach Motiven, die keine pittoresken Ansichten des Tals zeigen, sondern Rätselhaftes und Eigentümliches. Ihre Fotos sind nicht inszeniert, sondern Fundstücke. Sie machen Lust darauf, das abgelegene Tal am Rande der Schweiz jenseits des Postkartenidylls zu erkunden.

Kunst zwischen Pralinés: Das Videoporträt des Zuckerbäckers des Künstlerduos Rico Scagliola und Michael Meier im Dorfladen von Vicosoprano. Bild: Michel Gilgen

Scagliola und Meier hingegen platzieren in den Verkaufsregalen der Läden je eine Videoarbeit. Jede porträtiert eine reale oder fiktive Person, die mit dem Tal verbunden ist. Die Filmaufnahmen werden extrem verlangsamt abgespielt und entziehen sich dadurch einem schnellen Konsum. Das Video in Vicosoprano ist dem Berufsstand der Zuckerbäcker gewidmet. Denn einst wanderten viele Bündner aus, um in ganz Europa Konditoreien zu betreiben.

Flyer und Publikation Hinter der Biennale Bregaglia steht der Verein Progetti d’arte in Val Bregaglia. Er wurde 2012 gegründet und organisiert Kunstprojekte im Bergell. Die Biennale Bregaglia in Vicosoprano ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Der Besuch der Ausstellung, die bis zum 24. September dauert, ist kostenlos. Im Foyer der Villa Helvetia befindet sich der Infopoint der Ausstellung und die Bibliothek des Vereins. Dort ist auch ein Flyer mit dem Dorfplan und Informationen zu den Kunstwerken erhältlich. Zur Biennale Bregaglia 2022 ist bei Scheidegger & Spiess die umfangreiche Publikation «Insieme congiunti» erschienen. (gen)

