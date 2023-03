Kunsthaus Zürich regt Kurswechsel in der Provenienzforschung an

Kunst «Grosse gesellschaftliche Verantwortung»: Kunsthaus Zürich will die Herkunft von 200 Werken prüfen Das Kunsthaus Zürich stand wegen seinem Umgang mit der Provenienzforschung in der Kritik. Nun veröffentlicht es eine neue Strategie und schafft neue Stellen. Anna Raymann Jetzt kommentieren 14.03.2023, 15.00 Uhr

Philipp Hildebrand, Präsident Zürcher Kunstgesellschaft und Kunsthausdirektorin Ann Demeester veröffentlichen ein neues Strategiepapier zur Provenienzforschung. Michael Buholzer / KEYSTONE

Bern gilt als Musterschüler, Basel eiferte nach - und Zürich? Zürich schien im Hauptfach Provenienzforschung zunächst einen Fensterplatz zu besetzen. Die Debatte um mögliche Raub- und Fluchtkunst in der prominent präsentierten Sammlung von Emil Bührle schien das Kunsthaus in seiner medialen Heftigkeit zu überrumpeln. Die neue Direktorin Ann Demeester und Philipp Hildebrand als ebenfalls erst seit wenigen Monaten amtierenden Präsident der Zürcher Kunstgesellschaft machen nun einen Schritt vorwärts. Am Dienstag veröffentlichte das Kunsthaus Zürich seine neue Strategie in der Provenienzforschung.

Diese steigt in die zunehmend sensibilisierte Debatte ein und orientiert sich an denselben Standards, wie sie in Bern (im Umgang mit der Gurlitt-Sammlung) und in Basel (die Sammlung von Curt Glaser betreffend) gelten.

Kurswechsel in der Zürcher Provenienzforschung

Man wolle in Zukunft proaktiver umgehen mit Werken, die nach vertieften Untersuchungen als «NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut» eingestuft werden könnten. Dieser Begriff markiert einen Kurswechsel. Bisher orientierte man sich am Kunsthaus an dem von der Bergier-Kommission geprägten Begriff des sogenannten «Fluchtguts», der Kunstwerke betrifft, die während des NS-Regimes in der Schweiz gehandelt wurden. Das neue Verständnis schliesst daran an, berücksichtigt aber die Not, die NS-Verfolgte zu diesen Verkäufen drängte.

In der Forschung stützt man sich auf die Washingtoner Prinzipien von 1998 und deren Folgeerklärung von Terezín von 2009. Nach diesen würde man bei Hinweisen auf unrechtmässigen Besitz mit den Ansprechpartnern proaktiv nach einer «fairen und gerechten Lösung» Lösung suchen. Dazu schafft das Kunsthaus mehr Ressourcen, zudem unterstützt eine unabhängige internationale Expertenkommission die Provenienzforschung.

Mehrere Bilder mit umstrittener Herkunft

Bereits vor zwei Wochen wurde bekannt, dass der Historiker Raphael Gross, der das Deutsche Historische Museum in Berlin leitet, die Bührle-Sammlung erneut überprüfen soll. Die zusätzlichen Ressourcen betreffen allerdings die Provenienzforschung am Kunsthaus Zürich, konkret soll eine neue Vollzeitstelle sowie Assistenzen geschaffen werden. Möglich sei dies durch die finanzielle Unterstützung des Bundesamtes für Kultur und des Kantons Zürich.

Denn nicht nur in der Sammlung von Emil Bührle gibt es Werke umstrittener Herkunft. Eine im Februar veröffentlichte Recherche der NZZ zeigte, dass die Herkunft bei «rund einem Dutzend» Bilder, welche die Institution zwischen 1933 und 1945 ankaufte, nicht restlos geklärt sei. So gilt nun auch die Priorität der Provenienzforschung gemäss Strategiepapier den eigenen Beständen sowie Neuzugängen - in zweiter Linie folgen die im Kunsthaus ausgestellten Leihgaben. Die weiteren Untersuchungen betreffen rund 200 Werke.

Neben einer zurückhaltenden Kritik am bisherigen Vorgehen klingt in dem Strategiepapier das Bewusstsein um die Aussenwirkung mit: «Als Museum tragen wir eine grosse gesellschaftliche Verantwortung», so Ann Demeester, «ebenso wichtig wie die Forschung ist unser Umgang mit möglichen Resultaten. Zugleich müssen wir anerkennen, dass Provenienzforschung komplex ist, weil jeder Fall separat analysiert und beurteilt werden muss.» Jeder Einzelfall werde ernst genommen, dies unterstreichen Demeester und Hildebrand mit der neuen Strategie.