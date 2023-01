Guerreiro do Divino Amor vertritt die Schweiz an der Biennale

Kunst Ein Pavillon der Mythen: Dieser Künstler vertritt die Schweiz 2024 an der Biennale in Venedig Guerreiro do Divino Amor vertritt die Schweiz an der 60. Kunst-Biennale in Venedig. 16.01.2023, 10.23 Uhr

Der schweizerisch-brasilianischen Künstler Guerreiro do Divino Amor wird den Schweizer Pavillon an der 60. Biennale bespielen. Diego Paulino

Guerreiro do Divino Amor vertritt die Schweiz an der 60. Kunst-Biennale in Venedig. Dies teilte die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia nun mit. In seinem monumentalen Projekt «Super Superior Civilizations» setzt sich der schweizerisch-brasilianischen Künstler mit den Bildwelten politischer Mythologien und deren Nutzung auseinander.

Auf Einladung der von Pro Helvetia reichten fünf Kunstschaffende Projektideen für die Ausstellung im Schweizer Pavillon ein. Die Jury entschied sich einstimmig für Guerreiro do Divino Amor mit seinem Projekt «Super Superior Civilizations» und gab eine entsprechende Empfehlung ab. «Super Superior Civilizations» setzt sich kritisch mit der Bildsprache nationaler politischer Mythen, deren Aufladung, Hierarchisierung und Nutzung auseinander. Guerreiro do Divino Amor überzeugt mit seinem Ansatz, verschiedene Narrative mit Virtuosität, Ironie und Humor zu verknüpfen. Dabei arbeitet er die unterschiedlichen Verflechtungen unserer globalisierten Existenz heraus, die unter anderem von postkolonialen Verzerrungen geprägt sind. Mit seiner Installation im Schweizer Pavillon schreibt Guerreiro do Divino Amor ein weiteres Kapitel seiner monumentalen Saga «Superfictional World Atlas», an welcher er seit 2005 arbeitet.

Guerreiro do Divino Amor wurde 1983 in Genf geboren. Heute lebt und arbeitet der schweizerisch-brasilianische Künstler vorwiegend in Rio de Janeiro, Brasilien. Er hat an der Ecole Superieure d’architecture de Grenoble einen Master in Architektur erworben und anschliessend in La Cambre studiert, bevor er seine Ausbildung an der Cimdata Medienakademie in Berlin und an der EAV Parque Lage in Rio de Janeiro abschloss.

Die 60. Kunstausstellung – La Biennale di Venezia findet vom 20. April bis 24. November 2024 statt. Vom 20. Mai bis zum 26. November diesen Jahres findet in Venedig die Architekturbiennale zum Motto «The Laboratory of the Future» - Das Laboratorium der Zukunft - statt.