Subversive Alternativen zur Ostschweizer Heimspiel-Ausstellung.

Kunst Die Heimspielrebellen: Ein Rorschacher und ein Duo aus Weinfelden haben subversive Alternativen zur wichtigsten Gruppenausstellung der Ostschweiz entwickelt Patrick Benz und das Duo #dblpng sind nicht dabei bei der Heimspiel-Ausstellung, die noch bis Ende Januar in fünf Kunsthäusern der Region zu sehen. Sie zeigen ihre Werke trotzdem auf unkonventionelle Weise und denken laut über mehr Wildniszonen und Gärräume für die Ostschweizer Kunst nach. Christina Genova Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Vielfalt statt Monokultur: Das wünscht sich der Rorschacher Bildhauer Patrick Benz. Sein Holzrelief «Der grosse Wald» zeigt er am Wochenende des 15./16. Januar beim Seepark Rorschach. Bild: Ralph Ribi

Patrick Benz gehört nicht zu den Glücklichen und er ist in guter Gesellschaft. Der Rorschacher Bildhauer zählt zu den 367 Ostschweizer Kunstschaffenden, die sich vergeblich für eine Teilnahme bei der begehrten, alle drei Jahre stattfindenden Gruppenausstellung Heimspiel beworben haben. Nur 81 Kunstschaffende wurden von Kuratorinnen und Kuratoren von fünf Kunsthäusern der Region ausgewählt und dürfen noch bis Ende Januar ihre Werke im musealen Rahmen ausstellen. Benz sagt:

«Ich suche und brauche Sichtbarkeit und Öffentlichkeit.»

Er wagt deshalb einen kleinen «Ausbruchsversuch aus dem Kunstkuchen» und öffnet nicht wie 91 andere Künstlerinnen und Künstler am Wochenende des 15./16. Januar im Rahmen des Heimspiels sein Atelier (siehe Kasten). Sondern er geht raus mit seiner Kunst, direkt an die Strasse, zu den Leuten. Beim Seepark, gleich bei der Unterführung zum Bahnhof Rorschach, zeigt der 50-Jährige, der seit 30 Jahren als Bildhauer tätig ist, grossformatige, mit der Kettensäge hergestellte Holzreliefs. Sie sind auch als kleinformatige Druckgrafiken erhältlich. «Der grosse Wald», das grösste Werk, misst 2 auf 7,5 Meter und zeigt einen künstlich angelegten Fichtenwald nahe der Autobahn bei Gossau.

Ein Künstlerhaus als Gärungsraum

Für Benz ist diese Monokultur, dieses Labyrinth aus kerzengerade in den Himmel wachsenden Stämmen, ein Sinnbild für die Orientierungslosigkeit unserer Zeit: «Wir haben uns weit weg von der Natur bewegt und merken es nicht.» Benz verbindet sein eigenes kleines Heimspiel aber auch mit einer leisen Kritik am Format der jurierten Ausstellung und an der Kulturförderung insgesamt. Er wünscht sich eine grössere Vielfalt an Ausstellungsmöglichkeiten und Formaten für Künstlerinnen und Künstler der Region. Eine Möglichkeit wären «Gärungsräume» für die Kunst: «Ich stelle mir einen Ort vor, der frei ist von Wettbewerb, wo man sich vernetzen und gegenseitig befruchten und unterstützen kann.» Das Künstlerhaus, das ihm vorschwebt, wäre nicht einer «Elite» vorbehalten, sondern offen für alle. Benz ist überzeugt:

«Ein solcher Ort könnte Strahlkraft für die ganze Ostschweiz haben.»

Auch das Duo #dblpng, das aus Alex Brotbeck und Patrik Muchenberger besteht und in Weinfelden seine Basis hat, kam beim Heimspiel nicht in die Ränge. Doch über die Hintertür verschafft es sich trotzdem Zutritt zu den erlauchten Hallen des Kunstmuseum St.Gallen. Mit einer ziemlich subversiven künstlerischen Intervention, wie Muchenberger am Telefon erzählt, sich auf Artikel 21 der Bundesverfassung berufend, der die Kunstfreiheit garantiert.

Künstler Patrik Muchenberger. Bild: PD

Auf dem Instagram-Account des Künstlerduos findet man unter dem Instagram-Hashtag #spielheimlich ein Video. Es zeigt das obere Foyer des Kunstmuseums mit der Installation «Angeldust», die dreidimensional im Raum zu schweben scheint.

Mehr Wildniszonen für die Kunst

Doch das Werk, das aus einem grossformatigen Holzschnitt, einem Engel mit Smiley-Gesicht und zwei Gewehren besteht, existiert nur im virtuellen Raum. Augmented Reality nennt man die Technik, die dahintersteckt. «Wir kommen von der Street Art», sagt Muchenberger. «Angeldust» sei wie ein Graffiti, mit welchem man sich den Raum aneigne. Damit verbunden sei auch die Frage, wem der Raum eigentlich gehöre.

Künstler Alex Brotbeck. Bild: PD

Über einen Link auf pengpengduo.com kann man mit iOS-Geräten das Werk überall sichtbar machen. Kunst für alle, niederschwellig und kostenlos, das Duo #dblpng macht es möglich. Auch, indem es aus Ausschusspapier eine kleine Auflage von #spielheimlich-Postkarten hergestellt hat, die man gratis bei den Kunstschaffenden bestellen kann. Patrik Muchenberger will denn auch die Aktion #spielheimlich nicht als Frustreaktion verstanden wissen, sondern als kleine Kritik am Elitären:

«Wir wollen uns nicht vom Format einer grossen Organisation abhängig machen.»

Eigenständigkeit sei dem Duo #dblpng wichtig. Es hat auch schon eine ganze Fabrikhalle in Kunst verwandelt und Vogelhäuschen aus Abfallmaterialien hergestellt.

Das Künstlerduo #dblpng hat sich mit einer Augmented-Reality-Installation ins Foyer des Kunstmuseums St.Gallen eingeschlichen.

Auch Muchenberger ist wie Patrick Benz der Ansicht, dass es an der Zeit wäre, über neue Formate nachzudenken. Zum Beispiel über eine «Chambre blanche», einen künstlerischen Freiraum mit einem Minimum an Aufsicht: Es sollte mehr Wildniszonen geben», sagt der Künstler. Dafür stehen auch die beiden Samenpistolen, das Markenzeichen des Duo #dblpng. Damit will es die Kunst zum Spriessen und Wuchern bringen.

Offene Ateliers Am 15. und 16. Januar geben über 80 Ostschweizer Kunstschaffende Einblick in ihre Ateliers und ihr aktuelles Schaffen. Die Adressen aller offenen Ateliers sind unter heimspiel.tv/offeneateliers zu finden. Die Ateliers können an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden. Die Projektleiterinnen des Heimspiels, Nina Keel und Anna Vetsch, führen im Rahmen der offenen Ateliers zwei Künstlerinnengespräche durch. Sie werden am 15. Januar online geschaltet. Das eine Gespräch findet mit der Bildhauerin Katharina Fitz statt, die in Grossbritannien lebt, das andere mit Susann Albrecht aus St. Gallen. (gen)

