Kunst aus 50 Tonnen Schlamm im Kunsthaus Bregenz

Ausstellung Otobong Nkanga macht in Bregenz Kunst aus 50 Tonnen Schlamm Die gebürtige Nigerianerin zeigt im Kunsthaus ausserdem vier riesige Wandteppiche. Die Ausbeutung der Tiefsee durch den Menschen ist darauf ebenso Thema wie die vom Klimawandel ausgelösten Waldbrände. Der Künstlerin gelingt es, ihre Kritik an der Ausbeutung der Natur auf überaus sinnliche Weise zu vermitteln.

Christina Genova Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Flammenmeer und Ödnis: der vierte Teil der Installation «Unearthed». Bild: Markus Tretter

Schon auf der Treppe zum dritten Geschoss des Kunsthauses Bregenz riecht man trotz FFP2-Maske den intensiven Duft feuchter Erde. 50 Tonnen Lehmschlamm hat Otobong Nkanga aus der Region heranschaffen lassen und mit Hilfe des Vorarlberger Lehmbaupioniers Martin Rauch zu einer öden Landschaft gestaltet. Sie ist von trüben Wasserlachen durchzogen, die im Verlauf der Ausstellung vollends austrocknen und den Ort zur Wüste machen werden.

Otobong Nkanga. Bild: Wim Van Dongen

Otobong Nkanga, in Nigeria aufgewachsen und heute in Antwerpen wohnhaft, kann auf zahlreiche internationale Ausstellungsbeteiligungen zurückblicken, darunter die Biennale von Venedig (2019) und die Documenta in Kassel (2017). Die 47-Jährige beschäftigt sich schon seit längerem mit der komplexen Beziehung zwischen Mensch und Natur. In Bregenz verleiht sie dem Thema durch ihre über vier Geschosse reichende Installation «Unearthed» eine besondere Aktualität und Dringlichkeit, die im obersten Stockwerk kulminiert.

Auf einem grossformatigen Wandteppich sind Bäume in ein Flammenmeer getaucht. Die Erika und der Efeu, die aus einem der Stämme wachsen, sind kein Zeichen der Hoffnung, sondern ein letzter Gruss an die sterbenden Bäume. Denn Nkanga hat bewusst Friedhofspflanzen ausgewählt.

Reise durch die Ausbeutung der Natur

Muranoglaskugeln als letzte Schutzzonen für gefährdete Pflanzen. Bild: Markus Tretter

Aus dem lehmigen Grund ragt wie ein Gerippe die versengte Spitze einer Weisstanne. Der insgesamt 33 Meter lange Baum gehört neben dem vierteiligen Wandteppich zu den verbindenden Elementen der Installation: In jedem Stockwerk ist ein Teilstück zu sehen.

Im ersten und zweiten Geschoss verfangen sich darin Seile. Sie münden in Muranoglaskugeln, die gelbe und rote Erde aus der Region enthalten. Andere sind wie Terrarien mit Pflanzen befüllt – letzte Schutzzonen für gefährdete Lebewesen.

Der Weisstannenstamm im Erdegeschoss scheint durch die Decke des Kunsthauses zu stossen. Der erste Teil der Installation« Unearthed» heisst «Abyss» - Abgrund.

Bild: Markus Tretter

Im Erdgeschoss ist der Weisstannenstamm noch unversehrt und stösst scheinbar durch die Decke. Daneben liegt ein trüber Tümpel. «Abyss» – Abgrund – heisst dieser erste Teil der Installation. Auf dem Wandbild ist die Tiefsee dargestellt. Sie ist belebt von Anemonen und Korallen; die wunderbar schimmernden Tapisserien wurden in Lindau bei der Firma Dornier hergestellt.

Anemonen und Korallen wachsen auf dem ersten der vier Wandteppiche am Meeresgrund. Aber auch «Fallen Hands» haben sich in der Tiefe angelagert. Sie stehen für die Eingriffe des Menschen in die Natur, mit welchen er sich letztendlich selber schadet. Bild: Markus Tretter

Doch längst sind auch die Menschen in die Tiefen des Meeres vorgestossen. Rohstoffe wie Kobalt oder Mangan sind dort mancherorts reichlich vorhanden. Das weckt Begehrlichkeiten: So braucht es Kobalt für die Herstellung von Smartphones und Elektrofahrzeugen. Dafür steht ein roter Spiess mit einem Stück Gestein.

Sklaven, wie Waren verschoben

Auf dem Meeresgrund sind auch menschliche Extremitäten zu sehen, die durch ihre Gelenke an Puppenarme erinnern. Otobong Nkanga bezeichnet sie als «Fallen Hands» – gefallene Hände. Sie hat sie in alle vier Wandteppiche eingewoben. Sie weisen auf die menschlichen Eingriffe in den Lebensraum Meer hin.

Im zweiten Stockwerk des Kunsthauses Bregenz befindet sich der dritte Wandteppich als Teil der Installation «Unearthed –Twilight». Dargestellt ist der Übergang vom Meer ans Land. . Im Vordergrund sind mit Erde befüllte Muranoglaskugeln und Seile zu sehen, die sich wie eine Nabelschnur um den Weisstannenstamm schlingen. Bild: Markus Tretter

Nkanga denkt bei den «Fallen Hands» aber auch an die Sklaven, die wie Waren über die Meere verschoben wurden und dabei nicht selten ihr Leben verloren. Auch der Gedanke an die Geflüchteten unserer Tage liegt nicht fern. Stockwerk für Stockwerk rückt man durch die Meeresschichten bis zum Ufer vor, vorbei an Fischernetzen, in denen sich schillernde Quallen verfangen.

Wasser und Erde sichern unser Überleben. Das zeigt Nkanga in Bregenz anschaulich und sinnlich auf. Aber auch was geschieht, wenn wir die Bodenhaftung und den Bezug zur Natur verlieren und sie schamlos ausbeuten.

Kunsthaus Bregenz, bis 6.2.