Kulturwandel Mehr Frauen im Museum: Wie das Aargauer Kunsthaus versucht, Frauen zu den neuen Hauptfiguren zu machen Die Kunstgeschichte kann man nicht korrigieren, aber man kann sie weitererzählen. Das Aargauer Kunsthaus tut dies mit neuen Hauptfiguren – den Frauen. Interview: Daniele Muscionico und Anna Raymann Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Es ist das Kunstjahr der Frauen. Einzelausstellungen in grossen Häusern tragen 2022 weibliche Namen: Louise Bourgeois und Jenny Holzer in Basel, Georgia O’Keeffe in Riehen, Heidi Bucher in Bern, kommende Woche nimmt, endlich, Niki de Saint Phalle Zürich ein. Und ab heute treffen sie sich alle in Aarau.

Das Aargauer Kunsthaus liess Kulturwissenschafterin Elisabeth Bronfen (siehe Interview) in seine Sammlung steigen. An die Oberfläche getragen hat sie Werke, die Frauen zwischen 1970 und 2000 hergestellt haben. Mit dabei sind Namen wie Meret Oppenheim, Miriam Cahn, Silvia Bächli, aber auch die wiederentdeckte Suzanne Baumann, die 1992 sogar eine Einzelausstellung in Aarau hatte. Es sind Namen, die uns und der Kunstgeschichte entfallen sind, an die wir uns aber erinnern sollen. «Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau ...» (In Anlehnung an Gertrude Steins «Rose») will ein Statement setzen.

Wahr wie das Leben: Aller Anfang ist nackt

Das tut sie, wie aller Anfang beginnt: nackt. Kaum betritt man die Ausstellung, macht sie jeden zum Voyeur, selbstbewusst stellen sich die Künstlerinnen als Exhibitionistinnen vor uns auf. Doch mit jedem Blick wird unklarer, undeutlicher: Wer entblösst hier eigentlich wen?

In fünf Kapiteln erzählt Gastkuratorin Elisabeth Bronfen die kurze Geschichte des weiblichen Kunstschaffens des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Der Körper, «Schlachtfeld» und «Tempel» zugleich, macht den Auftakt. Dann geht es weiter ins «Frauenzimmer». Den Raum, der nicht erst seit Virgina Woolf politisch ist, hat etwa Annemarie Balmer gemalt, aber auch, ganz intim, Meret Oppenheim – bevor ihnen Heidi Bucher in durchscheinender Latexhaut eine Tür davor stellte.

Donatella Maranta (*1959), Ordentliches Portrait einer unordentlichen Familie, 1998-2000 Courtesy the artist

Es ist eine spielerische Zusammenstellung der Kuratorin, und Witz findet sich so auch in den weiteren Kapiteln, in den Porträts und Selbstbildnissen, wenn sich Olivia Etter wörtlich zum «Kasper» macht. Später «ver-rücken» Nanne Meyer oder Sophie Taeuber-Arp mit tanzenden Formen und schwankenden Geometrien das Sehen. Während Künstlerinnen wie Donatella Maranta mit ihren «Tigerfinkli» heiter ihren Haushalt zum «Pop» erheben.

Das Aargauer Kunsthaus exponiert sich

Die Ausstellungsmacherin spielt mit den Blicken. Gleich mehrere Sackgassen zwingen das Publikum umzukehren, zurückzukehren, zu Werken, die man eben schon betrachtete, vielleicht aber schon auf dem Weg zu vergessen war. «Das Thema des Vergessens ist zentral», sagt Direktorin Katharina Ammann, «es gibt Künstlerinnen in der Sammlung. Die Aufgabe von uns als Museum ist es, Vergessene immer wieder hervorzuholen. Aber eine Institution allein, kann die Veränderung nicht allein tragen. Da sind auch die Galerien, Biennalen und alle weiteren Kunstakteure in der Verantwortung.»

Auf Anfrage dieser Zeitung haben die Kuratorinnen die Datenbank befragt. Nur gerade 13 Prozent der Bestände können Künstlerinnen zugeschrieben werden. Die Sammlung eines Museums wächst historisch, ein kleinerer Teil über gezielte Ankäufe, ein grösserer über Schenkungen. Vorhandene Positionen werden ergänzt und erweitert. Das Aargauer Kunsthaus exponiert sich mit diesen Zahlen, bewegt sich damit aber im nationalen Durchschnitt. Dennoch nimmt sie Katharina Ammann mit einem gewissen Erstaunen auf: «Es sind unbequeme Zahlen. Das Bewusstsein um Gleichstellung gibt es in diesem Haus schon lange, 1973 gab es die erste Einzelausstellung für eine Frau, 1995 mit «Karo Dame» die erste Sammlungsausstellung nur mit Künstlerinnen. Ich hätte gehofft, dass sich dieses Bewusstsein deutlicher in den Zahlen äussert.» Braucht es in dieser Konsequenz eine Quote?

Nach kurzer Denkpause sagt Katharina Ammann: «Wenn wir in den nächsten Jahrzehnten nur noch Werke von Frauen ankaufen würden, kämen wir auf einen höheren Frauenanteil. Gleichzeitig würden wir damit nicht mehr das gesamte zeitgenössische Kunstschaffen abbilden. Es muss aber selbstverständlich werden, dass Frauen einen Platz in der Kunstgeschichte und im Museum haben.»

Die Antwort liegt näher bei einem Nein und damit, die Zeit wird es zeigen, wohl richtig. Niemand möchte gerne eine Quotenfrau sein, und so gibt es auch hier keine Quotenfrau zu sehen. (ray)

Die Frauen zählen Die Datenbank des Aargauer Kunsthauses unterscheidet nicht nach Genderkriterien. Die Zählung von rund 85% der Bestände erfolgte manuell und nicht nach streng statistischen Kriterien. 1973/74

widmete das Aargauer Kunsthaus erstmals eine Einzelausstellung einer Frau: Emma Kunz 13 Prozent

der Werke in der Sammlung des Aargauer Kunsthauses sind von Frauen, 84 Prozent von Männern. 1995

folgte die erste Gruppen-ausstellung von Künstlerinnen, «Karo Dame». 223

Einzelausstellungen waren seit der Museumseröffnung 1959 einem Mann gewidmet. Von 1898

ist das älteste Bild einer Künstlerin in der Sammlung: Anna Spühler, «Am Arno». 63

Einzelausstellungen waren seit der Museumseröffnung 1959 einer Frau gewidmet.

Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau ... 27. 8.–15. 1. 23, Aargauer Kunsthaus.

Elisabeth Bronfen

Kultur- und Literaturwissenschaftlerin und Buchautorin Bild: Alex Spichale

Interview: Daniele Muscionico und Anna Raymann

Wir treffen die international renommierte Kulturwissenschafterin Elisabeth Bronfen in ihrer Ausstellung. Als Kuratorin hat sie hier ihr Wissen eingesetzt, sprüht vor Ideen und hofft nun, dass die Räume ein Ort des Entdeckens werden.

Ist es nicht so: Ihr Bemühen um die Künstlerinnen der Sammlung ist ein Trostpflaster. Es verdeckt, dass die Kunstgeschichte Frauen systematisch verhindert und entwertet hat.

Elisabeth Bronfen: Das kann man nicht leugnen, die Kunstgeschichte ab Anfang des 20. Jahrhunderts hat Künstlerinnen bewusst nicht in den Vordergrund gerückt.

Tatsächlich, eine bewusste Entwertung?

Würde ich schon sagen, ja. Man ging von einem bestimmten Kanon, einem bestimmten Künstlerbegriff und Künstlerbiografie aus. Man kann das den Mythos Picasso nennen, Pollock oder Polke. Es ist Legendenbildung durch die Aufwertung als Künstler der Zeit. Diese Situation kann man nicht wegleugnen.

Also doch ein Trostpflaster?

Ich möchte der Lage ein Aber entgegenhalten: Es gibt seit den Siebzigerjahren auch eine feministische Kunstwissenschaft. Sie ging in die Archive und hat Frauen wiederentdeckt. Und, man bewertete sie nicht mehr im Vergleich zu Männern. Daran beteiligt waren auch Kuratorinnen. Dank Deborah Wye im MoMa erhielt Louise Bourgeois 1982 eine grosse Retrospektive. Die Galeristin Peggy Guggenheim beispielsweise hat sehr früh die ganz junge Sekula zusammen mit Meret Oppenheimer und Sophie Taeuber-Arp ausgestellt.

Es waren also Frauen, die Frauen ans Licht holten?

Das stimmt, doch leider passiert das in Wellen, die abebben. Frauen gehen wieder vergessen. Dieses Verschwinden ist, was mich interessiert hat.

Manon, Ohne Titel (aus der Serie Hotel Dolores), 2009/2010 Aargauer Kunsthaus, Aarau © 2022, ProLitteris, Zürich

Weshalb kommt diese Welle jetzt wieder?

Sie ist da, weil im Moment das Stichwort «Diversität» im Vordergrund steht. Das Interesse an den Frauen liegt im Zeitgeist, man kann es modisch auch Trend nennen ...

Ein Trend geht vorüber ...

Das ist meine Sorge! Deshalb ist es wichtig, dass ein nachhaltiges Bewusstsein bleibt. Ein Beispiel: Als ich studierte und mich für feministische Kunst interessiert habe, waren die Impressionistinnen Mary Cassatt und Berthe Morisot ein allgemeiner Begriff, alle kannten sie. Von Cassatt gab es sicher Tausende Weihnachtskarten. Nur 20 Jahre später haben in Frankfurt zwei Kuratorinnen nochmals eine Impressionistinnen-Ausstellung gemacht, doch im Katalog griffen sie auf sehr alte Texte von Kunsthistorikerinnen zurück. Cassatt und Morisot waren damals ganz einfach vergessen.

Gibt es in Ihrer Ausstellung ähnliche Beispiele?

Sicher, Suzanne Else Baumann oder Doris Stauffer. Beide hatten schon Einzelausstellungen hier, doch heute kennt sie nahezu niemand.

Betrifft das Phänomen des Aus-der-Zeit-Fallens vor allem Künstlerinnen?

In Anbetracht der Tatsache, dass noch vor drei oder vier Jahren das Kunsthaus Zürich behauptet haben soll, es sei kein Bedarf, mehr Künstlerinnen auszustellen, muss man sagen: Das Vergessenwerden von Künstlerinnen ist etwas anderes, als das von Künstlern, es geht hier um ganz andere Mengen! Die Tendenz ist klar zu erkennen. Fragen Sie sich auch: Welche Museen haben Frauen gesammelt?

Sagen Sie es uns!

Seit den letzten dreissig, vierzig Jahren waren das die Kunstmuseen in Aarau und in Bern. Die grossen Häuser in Basel ein bisschen, in Zürich sehr wenig.

Ihre Ausstellung soll kein Hype sein. Wie wollen Sie für Nachhaltigkeit sorgen?

Meine Hoffnung ist, dass weitere solche Ausstellungen gemacht werden. Allerdings war diese Fantasie in den Siebziger-und Achtzigerjahren ja schon einmal da: Wenn wir das Bewusstsein verändern, verändern wir die Welt!

Das Bewusstsein neu prägen erinnert an Massnahmen einer Diktatur...

Unsere Fantasie war es, die Sprache neu zu denken und eine «écriture feminine» zu schaffen, die eine andere Poesie verwendet. Im Nachhinein gebe ich zu, wir haben nur bedingt das Bewusstsein verändert. Und die Welt sowieso nicht. Oder ein bisschen vielleicht doch? Vielleicht haben wir etwas geschaffen, woran die nächste Generation anknüpfen konnte.

Was sind heute Ihre Utopien?

Ich würde sehr gerne die Vorstellung von Kunst aufwerten! Und auch die Bedeutung des Ausstellungsraums, als Ort der sinnlichen Erfahrung und der Begegnung mit Kunst. Die Ausstellung ist als Rundgang angelegt, und ich habe die Hoffnung, dass man im Wissen um Nachbarschaften auf die Bilder anders guckt. Bewusstseinsveränderung durch Kunst! Das Museum als Ort, wo Gespräche und Begegnungen angeregt werden: Vielleicht ist das ja eine Utopie. Das Publikum soll entdecken, was passiert, wenn man mehr Frauen mit ins Spiel bringt.

Die Frage liegt nahe: Braucht das Museum eine Quote?

Ich verstehe das Argument für Quote. Aber ich arbeite lieber mit Bewusstseinsbildung und vielleicht ein bisschen mit schlechtem Gewissen. Im Sinne: Merkt ihr nicht, dass euch etwas fehlt, wenn ihr immer die gleichen Künstler ausstellt? Ihr könnte doch auch einmal auf Künstlerinnen zurückgreifen! Damit gewinnt man Vielfalt, eine andere Haltung und einen anderen Blick.

Gabe es in der Kunstgeschichte nicht immer mehr Künstler als Künstlerinnen?

Das stimmt so nicht, und wenn, dann entspricht es der Lebensbedingungen von Frauen. In der Renaissance und im Barock jedenfalls hat es weit mehr Künstlerinnen gegeben, als wir heute wissen. Die Frage ist, wieso verschwinden sie? Die These von Griselda Pollock, mit der ich in der Ausstellung ein Gespräch führen werden, besagt: Es fängt mit der modernen Kunstkritik des 20. Jahrhunderts an und mit dem Begriff des Künstlergenies.

Wenn weibliches Kunstschaffen grösstenteils vergessen ging oder nie öffentlich wurde: Inwiefern hat unser Kanon eigentlich Gültigkeit?

Das müssen wir tatsächlich anerkennen: Der Kanon, so wie er bis vor fünf Jahren tradiert wurde, müssen wir neu denken. Wir können nicht zurückfallen hinter unsere Erkenntnisse. Die Forderung an Museen hiesse also: Seit nicht eindimensional, seit pluraler!

Frédérique Hutter

Galeristin und Kunstberaterin in Zürich zvg

Frédérique Hutter, aufgezeichnet von Daniele Muscionico

«Es ist eindeutig so, auf dem internationalen Markt verändern sich die Preise für Künstlerinnen erheblich. Allerdings sind Frauen im Programm der grossen Galerien weiterhin schlechter vertreten, je bedeutender eine Galerie ist, umso grösser ist der Anteil der Männer. Dahinter steckt wohl die Idee: Wichtige Sammler kaufen Kunst als Investition und setzen eher auf Männer, die auf dem Markt bereits etabliert sind. Bei jungen Künstlerinnen sind sie zögerlich, wer weiss, was bei einer Mutterschaft mit der Karriere passiert? Sobald eine Künstlerin Mutter wird, ist sie allenfalls nicht mehr so produktiv, oder ihr Werk verändert sich durch die persönlichen Veränderungen, und das kann sich schlecht auf die Preisentwicklung auswirken.

Die Lage älterer Künstlerinnen ist besser, gegenwärtig werden sie teils sogar zu Ikonen stilisiert. Louise Bourgeois gehört zu den Top Ten der Welt, allerdings hatte auch sie erst mit 80 Jahren ihre erste grosse Ausstellung im MoMa, und geboomt hat sie vor allem nach ihrem Tod. Ältere Künstlerinnen zu sammeln, ist etwas risikofreier, ein möglicher Karriereknick durch Mutterschaft fällt weg, die Entwicklung ist verlässlicher. Die teuersten lebenden Frauen wie Rosemarie Trockel, Yayoi Kusama, Cindy Sherman oder Sahra Lucas haben keine Kinder.

Wenn Künstlerinnen gestorben sind, kann ein Nachlass rückwirkend zeigen, dass sie lückenlos gearbeitet haben, auch wenn sie bis anhin keine allzu grossen Erfolge hatten. Kontinuität und natürlich die Qualität wirken sich auf den Preis aus. Eine grosse Galerie vertritt einen solchen Estate, reguliert den Markt, bestimmt den Preis und wird dem Werk der Künstlerin mit Katalogen und Ausstellungen zu einer Wertsteigerung verhelfen.

Auf Auktionen findet man aktuell die Begeisterung für weibliche Kunstwerke in allen Epochen, nicht nur in der klassischen Moderne wie bei Frida Kahlo oder Sonya Delaunay. Das führt dazu, dass immer mehr Frauen auf Auktionen in die Liga der zweistelligen Millionen aufsteigen. Die polnische Art-Déco-Malerin Tamara de Lempicka, die für 22Millionen Dollar verkauft wurde, ist das jüngste Beispiel. Bei den Nachkriegskünstlerinnen der New Yorker Schule erzielen die Frauen wie Agnes Martin und Joan Mitchell inzwischen sogar höhere Preise als ihre männlichen Kollegen. Ich denke aber, das hat auch mit den grossen Galerien zu tun, die sie vertreten.

Das gilt auch für Louise Bourgeois, meine ich. Man bezahlt für einzelne Werk von ihr inzwischen rund 40 Millionen US-Dollar, sicher auch weil die wichtige Schweizer Galerie Hause & Wirth dahintersteht. Sie gehört weltweit zu den Big Five. Die grosse Mehrheit der Künstler und Künstlerinnen, die in wichtigen Museen gezeigt werden, werden von einer dieser fünf Galerien betreut. Sobald eine dieser Galerie einen neuen Künstler, eine Künstlerin aufnimmt, steigt das Interesse an dem Werk und die Preise ziehen nach.

Es ist eine ethische Frage, sich als Galerie zu bemühen, im jeweiligen Programm auf einen Ausgleich der Geschlechter zu achten. Die neue Sammlergeneration, darunter immer mehr Frauen, die Geld haben, ist zum Glück sehr sensibel. Selbst arbeite ich sehr gerne mit Künstlerinnen zusammen, sie scheinen mir oft terminorientierter und strukturierter.»

Frédérique Hutter ist Galeristin und Kunstberaterin in Zürich.

