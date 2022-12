Neue Streitkultur: Kann Poesie Panzer stoppen?

Widerstand Protestkultur statt Cancel Culture: Kann Kunst ein autokratisches Regime zum Wanken bringen? Ein Gedicht kann keinen Panzer stoppen, aber das Gegenteil ist auch wahr. Wie selbst harmlos scheinende Poesie den autoritären Regierungen im Iran, in China und Russland gefährlich werden kann. Fünf Thesen. Julian Schütt Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Poetischer Protest: Graffiti von Banksy in der Ukraine. Getty

1. These: «Ein Gedicht kann keinen Panzer stoppen, aber das Gegenteil ist auch wahr.»

Die These hat zuletzt der britische Historiker Simon Schama in der «Financial Times» vertreten angesichts von wütenden, skandierenden Menschen im Iran und in China, die es satthaben, betrogen und jeglicher Handlungsfähigkeit oder geistiger Unabhängigkeit beraubt zu werden. Eher riskieren sie ihr Leben, als sich noch länger still zu verhalten.

Wir haben uns leider angewöhnt, unter Protest und Widerstand in der Kultur nur noch Cancel Culture zu verstehen. Dabei gibt es, meint Schama, ungleich wichtigere Kulturkämpfe. Etwa die von Frauen angeführten Proteste im Iran. Oder den auch mit kulturellen Mitteln geführten Widerstand der Ukraine gegen Russland.

Im Iran kommt der Poesie seit je eine immense Bedeutung zu. Ihre tröstende und subversive Kraft lässt sich in den Gedichten von Forugh Farrokhzad entdecken, der Pionierin der modernen iranischen Lyrik, die als erste Autorin schon in den Fünfzigerjahren Ausbruchsversuche der zuvor ans Haus gefesselten Frauen darstellte. Welchen Stellenwert die Poesie hat, beschreibt sie ausdrucksstark: Der Vers ist mein Gefährte, mein Geliebter / Um seinetwillen muss ich alles wagen. Die mit 32 Jahren jung verstorbene Dichterin, die sich in ihrem Schreiben und Leben kompromisslos exponierte, gilt als Ikone jener modern eingestellten Frauen im Iran, die jetzt auf den Strassen gegen das ewig gestrige Mullah-Regime protestieren.

Getötete Juna Mahsa Amini Imago

2. These: Die Macht der Kultur wirkt sich indirekt aus.

Die tragischen Symbolfiguren des iranischen Widerstands sind vier junge Frauen, die mutmasslich von den Schergen des Regimes umgebracht worden sind: die 22-jährige Kurdin Juna Mahsa Amini, die ebenfalls 22-jährige Hadis Najafi, die 16-jährige Sarina Esmailzadeh und die 17-jährige Nika Schakarami. Ihre Namen und Porträts gehen um die Welt. Sie haben Zehntausende mobilisiert, die auf die Strasse gehen, damit die vier jungen Frauen nicht vergeblich gestorben sind. Sie stehen für den Mut und die Entschlossenheit einer jungen Generation im Iran, die für Freiheit, Frauenrechte und gegen die fundamentalistischen Gewaltherrscher im Land protestieren. Das demonstrativ abgenommene Kopftuch und die abgeschnittenen Haare sind weitere überaus wirkungsmächtige Metaphern dieses Protestes. Sie prägen sich wie starke Verse, Gemälde oder Songs ein.

Das weisse Blatt Papier als Symbol des Widerstandes in China. Getty

Ein ebenso unvergessliches Bild ist das weisse Blatt Papier, das Demonstrierende in China hochhalten, um gegen die Null-Covid-Strategie der Regierung zu protestieren. Wie der Schriftsteller und bekannteste chinesische Dissident Liao Yiwu in der «Zeit» schreibt, geriet am 24. November 2022 im Stadtzentrum von Ürümqi in der Provinz Xinjiang ein Hochhaus in Brand. Wegen des totalen Lockdowns waren die Fluchtwege jedoch versperrt. Rettungseinsätze waren unmöglich. Mindestens zehn Menschen starben. In den Umerziehungslagern jener Provinz Xinjiang, in denen Uigurinnen und Uiguren eingesperrt sind, war zuvor, so Liao Yiwu, die nationale Null-Covid-Politik ausführlich getestet worden.

Tags darauf begannen die Proteste in Ürümqi. Und am 26. November stand, reglos wie eine Statue, eine schwarz gekleidete Studentin mit schwarzer Maske auf dem Campus der Universität und hielt ein weisses Blatt Papier hoch. Die Botschaft verstanden alle. Das leere, weisse Papier drückte aus: «Das Regime verbietet den Menschen zu sprechen. Es überwacht und durchleuchtet sie, obwohl sie nichts zu verbergen haben.» Ein Politkommissar nahm der Studentin das Papier aus der Hand, worauf ein Passant ihn fragte: «Warum nehmen Sie der Frau das weisse Blatt weg, es steht doch nichts Anstössiges drauf.» Die junge Frau aber blieb regungslos stehen, als hielte sie das Papier weiter in der Hand. Andere Studentinnen näherten sich und hielten ebenfalls ein weisses Blatt Papier hoch. Über Mobiltelefone verbreitete sich das Ereignis im Nu im ganzen Land. Durch diese stille, friedliche, fast möchte man sagen poetische Performance fassten plötzlich Tausende von Menschen den Mut, an illegalen Versammlungen mitzumachen.

3. These: Kunst, Musik, Film oder Literatur sind weder Ersatz noch Alibi für die politische Kultur in einem Staat.

Man mag einwenden, streng genommen handle es sich hier doch um zivilen Ungehorsam, nicht um Kultur. Im Ernst? Ist nur Hochkultur, die sich in Büchern, Museen oder Konzert- und Theatersälen äussert, «richtige» Kultur? So besehen gäbe es dann zwangsläufig auch «falsche» Kultur. Worin besteht sie? Ist die «falsche» Kultur jene, die stört und zu canceln ist? Nein. Dieses Schubladendenken gilt es endlich zu überwinden.

Max Frisch hat nach dem Zweiten Weltkrieg festgehalten, Literatur oder Kunst seien weder Ersatz noch Alibi für die politische Kultur in einem Staat. Sie taugen auch nicht als «Handfeuerlöscher im Alarmfall». Politische Kultur setze ein, «sobald ein Staat so funktioniert, dass er nicht Menschen schänden muss, um zu funktionieren». Hauptsächlich in Deutschland sei man lange daran gewöhnt gewesen, Kultur zu reduzieren auf die reinen Gattungen Musik, Literatur, Theater, Kunst oder Film. Eine gefährliche Einschränkung, so Frisch, «weil dann neben dieser Kultur, auf die wir stolz sind, [...] die politische Unkultur schönen freien Lauf hat».

Zur politischen Kultur gehören auch Widerstandsaktionen, wie sie die jungen Frauen im Iran in Gang gebracht haben oder wie die junge Chinesin mit dem leeren weissen Papier. Solche Aktionen setzen neben Mut Freiheitsdrang und Fantasie voraus, wie sie jede wirksame Kultur auszeichnen. Und es braucht viel Mut, Freiheitsdrang und Fantasie, um sich einen Iran ohne Repression und Mullah-Terror vorzustellen, für den es sich lohnt, sein Leben zu riskieren. Jede noch so bescheidene politische Veränderung erfordert stets den vollen Einsatz.

4. These: Der intellektuelle Krisentourismus steht unter Verdacht, seit die kulturelle Aneignung die Debatten dominiert.

Ein Blick auf die Belletristik-Bestsellerlisten in der Schweiz genügt, um festzustellen, dass sich in diesen Wochen kein Roman oder Essay oder gar Gedichtband findet, der uns helfen könnte, besser zu verstehen, was in China, im Iran oder in der Ukraine geschieht. Mit Ignoranz hat das nichts zu tun. In Medien stossen diese Konfliktherde auf grosses Interesse, ebenso in Suchtrend-Charts von Google. Doch Literatur und Kunst brauchen Zeit. Zudem ist der intellektuelle Krisen- und Kriegstourismus unter Verdacht, seit die kulturelle Aneignung die Debatten dominiert. Nur wenige Kulturleute wagen sich noch in fremde Krisenregionen. Der unermüdliche französische Intellektuelle Bernard-Henri Lévy zählt dazu oder der Streetart-Künstler Banksy, dessen Graffiti kriegszerstörte Häuser in der Ukraine zieren als Zeichen des Widerstands.

Früher war das anders. 1936 im Spanischen Bürgerkrieg oder bei der Befreiung Frankreichs von den Nazis drängten Schreibende und Fotografinnen aus aller Welt an die Orte des Geschehens. Meist hielten sie sich im selben Hotel auf. George Orwell klopfte einmal im Hotel Scribe in Paris an Ernest Hemingways Zimmertür. Der reagierte zuerst ungehalten. Er glaubte einen weiteren Kriegsberichterstatter vor sich zu haben, der sich ein Quote vom grossen Autor erhoffte. «Was zum Teufel haben Sie hier verloren?», fragte Hemingway. Nachdem Orwell sich mit seinem Namen vorgestellt hatte, holte Hemingway unterm Bett eine Flasche Scotch hervor und sagte noch immer barsch: «Warum zum Teufel sagst du das nicht gleich! Da, giess dir gleich einen Doppelten ein.»

Da es um die Frage der Vergeltung im befreiten Frankreich oder um die Behandlung der deutschen Besatzer ging, wollten Hemingway und Orwell unbedingt dabei sein. Weil sie schon verschiedene Kriegsschauplätze in Augenschein genommen hatten, konnten sie Vergleiche ziehen und kamen so zu nach wie vor gültigen Erkenntnissen. Orwell prophezeite schon damals den Aufstieg neuer gefährlicher Regime, deren Dynamik «aus einer Art rabiatem Nationalismus und Führerkult» bestehen und weitere Kriege provozieren werde. Die Diagnose trifft auf Putins Russland zu.

Zu nennen wären auch die Gedichte des weitgereisten Pablo Neruda, die schon bei den Unruhen von 1920 in seiner Heimat Chile von revoltierenden Studenten auf Flugblättern kursierten. Auch im Spanischen Bürgerkrieg nahm Neruda mit Lyrik Stellung für die republikanische Seite. Im Band «Spanien im Herzen» stehen oft zitierte Verse wie «Generäle / Verräter: / seht mein totes Haus, / seht mein zerbrochenes Spanien: / doch aus jedem toten Haus schiesst brennendes Material / anstelle von Blumen». Dieser Gedichtband ist ein so bedeutendes Zeugnis wie Picassos Bild «Guernica» oder Hemingways und Orwells Schriften aus Spanien.

Der ukrainische Autor Serhij Zhadan: Protest gegen russische «Barbaren». Getty

Obwohl Kultur sich nicht an nationale Grenzen hält und universelle Werte vertritt, kehren Intellektuelle heute oft nur noch vor ihrer eigenen Haustür. So liegt es allein an den ukrainischen Kulturleuten, den russischen Angriffskrieg auf ihr Land zu verarbeiten. Fast täglich postet der in Charkiw nahe der russischen Grenze lebende Serhij Zhadan Nachrichten vom Überleben im Krieg. Er gehört zu den bekanntesten Autoren des Landes und tritt auch als Musiker der Band Zhadan i Sobaky unermüdlich auf, auch im Westen.

Zhadan sammelt Geld und Hilfsgüter und unterstützt schon seit Jahren gefährdete Kinder im Grenzgebiet. Er zeigt, was ein engagierter Künstler im Jahr 2022 dank Internet und sozialer Medien leisten kann. Zhadan scheut sich andererseits auch nicht, den russischen Feinden pathetisch und martialisch Niederlage und Tod zu wünschen, sie «Barbaren» zu nennen. Wer wie er täglich mitbekommt, wie die Russen Schulen, Kindergärten, Spielplätze, Universitäten und Krankenhäuser in Charkiw zerstören, kann nicht mehr neutral bleiben und für einen abstrakten Frieden plädieren, den dort noch niemand will.

Für Serhij Zhadan hat sich das heutige Russland als zivilisiertes Land verabschiedet. Tatsächlich können sich Putin und seine Verteidiger nicht länger hinter Tolstoi und Dostojewski oder hinter der russischen Kunstavantgarde verschanzen, um die humanistische Grösse Russlands herauszustreichen. Mit den Säulenheiligen der Kultur lässt sich der chauvinistische Imperialismus der russischen Machthaber schlicht nicht rechtfertigen. Denn zu eklatant verstösst Putins Angriffskrieg und das mörderische Treiben seiner Truppen gegen sämtliche Ideale, die die russischen Kulturklassiker vertreten.

5. These: Es braucht wieder mehr Kulturstreit statt Cancel Culture.

Seit der Aufklärungszeit hat sich der Grundsatz bewährt: Lieber mit Argumenten streiten, als unliebsame Argumente unterdrücken oder gar die Waffen sprechen lassen. Deshalb spielen Bildung und Kultur eine zentrale Rolle. Schriftsteller und Künstlerinnen auch in der Schweiz haben diese aufklärerischen Grundwerte lange beherzigt. Heute aber scheuen manche von ihnen jede Konfrontation. Die meisten verhalten sich wie Fifa-Apparatschiks: Pipilotti Rist macht eine liebliche Ausstellung in Katar, völlig kritikfrei. Herzog & de Meuron rebellieren nicht einmal mehr, wenn sie für einen Kunden im Libanon ein fensterloses Sklavenzimmer bauen sollen. Warum auch? Es zahlt sich aus, zu Missständen zu schweigen. Ein Glaubwürdigkeitsproblem hat damit kaum noch jemand.

Oder sind die Intellektuellen einfach bescheidener geworden? Wollen sie nicht mehr jenem Klischee entsprechen, das der amerikanische Autor Tom Wolfe einmal von ihnen entworfen hat, nämlich dass sie bestenfalls von einer Sache etwas verstehen und von allen anderen Sachen reden? Ums blosse Reden geht es aber gerade nicht, sondern ums exakte Beobachten und Analysieren. Und um schablonenfreie kritische Kultur. Diese ist umso notwendiger, je näher die Kriege und Konflikte rücken und je mehr sie mit uns zu tun haben. Eine apolitisch neutrale oder quietistische Haltung gefällt zwar den Autokraten, wirkt aber kalt und zynisch, wenn wir die Kultur aus der Ukraine, aus China oder aus dem Iran daneben stellen, die oft unter widrigsten und gefährlichsten Bedingungen entsteht.

