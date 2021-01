Kulturlockdown Ein radikaler Schnitt: Warum das Team der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld bis August den Spielbetrieb einstellt Alles abgesagt, und das gleich bis August. Selbst wenn im April oder Mai Veranstaltungen wieder erlaubt wären, wird in der Theaterwerkstatt Gleis 5 nicht gespielt. Ein radikaler Schritt, von dem sich das Theaterteam aber einiges erhofft: Denn es hat viel vor. Julia Nehmiz 30.01.2021, 04.30 Uhr

Das Brassquintett Generell 5 probt in der Theaterwerkstatt Frauenfeld für einen Livestream der Uraufführung «Heidi und der Wolf», Regie führt Giuseppe Spina. Bild: Reto Martin (Frauenfeld, 28. Januar 2021)

Seit Wochen sind alle Kulturstätten geschlossen, doch die grosse schwere Holztür zur Theaterwerkstatt Frauenfeld lässt sich öffnen. Im Foyer: sympathische Unaufgeräumtheit. Kisten, Krimskrams, Kreppband. Lautes Tuten erklingt, wird Melodie, mehrstimmig, älplerisch. Wird hier etwa geprobt?

Die Tür zum Theatersaal lässt sich öffnen, auf der Bühne tröten tatsächlich fünf Alphornspieler. Regisseur Giuseppe Spina steht mit Kopfhörern und FFP2-Maske im Zuschauerraum hinter einem Mischpult mit grossem Bildschirm. Vor der Bühne drei Kameras, fünf Mikrofone –­ Spina probt die Uraufführung «Heidi und der Wolf», die, wenn alles klappt, irgendwann als Livestream gesendet werden soll. Trotz allem. Denn live gespielt für ein Livepublikum wird hier nicht mehr.

Alles abgesagt. Erst im August wird die Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld wieder Theater spielen, «Moby Dick», Freilichtaufführung, im Innenhof des Naturmuseums Frauenfeld. Bis dahin: Bleibt das kleine Theater geschlossen. Selbst wenn vielleicht im April oder Mai oder Juni Veranstaltungen wieder erlaubt sein könnten, nein, sie veranstalten nichts.

Die Spielpause wird genutzt für Umbauten: Giuseppe Spina und Judith Zwick im Zuschauerraum der Theaterwerkstatt Gleis 5. Bild: Reto Martin

So mutig sei der Schritt gar nicht gewesen, sagen Giuseppe Spina und Judith Zwick vom Theaterwerkstattteam. Zu sechst führen sie die Off-Bühne, die sich in den neun Jahren ihres Bestehens einen Namen in der Ostschweizer Theaterlandschaft erarbeitet hat.

Aber es sei einfach zu zeitraubend gewesen, diese dauernden Unsicherheiten seit Herbst, permanent werden neue Verordnungen erlassen, die neue Formulare und Anträge nach sich ziehen. Vor 50 Leuten spielen, vor 10 spielen, gar nicht spielen. Ausfallentschädigung ja, Ausfallentschädigung nein, dann wieder doch – die Zeit ging drauf, um die Verordnungen zu studieren, sich durch den neuen Paragrafendschungel zu kämpfen.

Mischpult, Mikrofone, Kameras: Um Livestreams machen zu können, musste das Team der Theaterwerkstatt neues Equipment kaufen. Bild: Reto Martin

Mitten in der grössten Krise soll das Theater wachsen

Als die Theaterwerkstättler im Januar ihre dreitägige Strategietagung hatten, wurde ihnen schnell klar, dass sie so nicht weiterarbeiten wollen. «Ich weiss gar nicht mehr, wer den Vorschlag machte, bis zum Sommer zu schliessen», sagt Giuseppe Spina. Aber alle seien sich einig gewesen: Das machen wir.

Die Zeit bis August wird genutzt, um das Theater voranzubringen. Klingt paradox, aber mitten in der grössten Krise soll die Theaterwerkstatt wachsen. Da sind zum einen die neuen Formate, denen sich das Team jetzt voll und ganz widmen will. Die Politik habe das völlig unterschätzt, als es hiess: Spielt doch online. Wie soll das gehen, Netflix als Konkurrenz, und das Equipment besteht aus alten Kameras? Dann wollen sie das Lager räumen, Wände und Bühnenboden neu streichen. Das Programm 2022 planen. Und: Eine neue Struktur erarbeiten.

Das Team hat neue Kameras gekauft. Jetzt wird am Livestream getüftelt, denn die Theaterwerkstättler wollen erst dann streamen, wenn Bild- und Tonqualität stimmen. Bild: Reto Martin

Die GmbH Theaterwerkstatt soll künftig anders funktionieren. Bislang haben die sechs als Einzelkünstler jeweils die Produktionen organisiert und produziert. Neu soll das die Theaterwerkstatt machen. Dafür streben sie eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton an: Also ein Gesamtbudget erhalten und sich nicht mehr von Einzeleinreichung zu Einzeleinreichung hangeln. Zudem soll die Buchhaltung an externe Fachkräfte ausgelagert werden.

Im Kult-X Kreuzlingen entsteht ein Pilotfilm mit Hund Monti

Ob’s klappt? Sie hoffen es. Bis dahin tüfteln die Theaterwerkstättler an neuen Formaten. Rahel Wohlgensinger, Simon Engeli und Noce Noseda haben im Kreuzlinger Kulturzentrum Kult-X einen Raum gemietet, hier entstehen neue Filmepisoden mit Handpuppe Monti.

Simon Engeli, Rahel Wohlgensinger mit Monti und Noce Noseda (von links) haben im Kult-X Kreuzlingen einen Proberaum gemietet und eingerichtet, um einen Pilotfilm mit neuen Geschichten von Hund Monti zu erarbeiten. Bild: miz

Filme sollen es werden, ein Recherchestipendium finanziert Miete und ein erstes Arbeiten daran. Obwohl die Finanzierung ihrer Arbeit noch völlig offen ist, stürzen die drei sich hinein. «Manchmal muss man einfach starten und etwas wagen», sagt Rahel Wohlgensinger. Ideen seien zuhauf vorhanden. Jetzt fehlt nur noch die Finanzierung.

