Sitzungen: Wieso opfern wir ihnen ein volles Jahr unseres Lebens?

Kulturgeschichte Sitzungen: Sie sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wieso opfern wir ihnen ein volles Jahr unseres Lebens? Kaum hatte der Mensch den aufrechten Gang gelernt, erfand er auch schon die Sitzung. Eine kurze Kulturgeschichte über ein Phänomen, das manche für verplemperte Arbeitszeit halten. Julian Schütt

Die Nerds im Silikon Valley prägten unsere Sitzungskultur. Getty

Wir alle könnten darüber eine Geschichte schreiben. Wir verbringen locker ein volles Jahr unseres Lebens mit Sitzungen. Dafür reichen 30 Jahre Berufstätigkeit und dreieinhalb Stunden Sitzungen pro Woche, was bescheiden ist. Es gibt Unternehmen mit noch wesentlich elaborierterer Sitzungskultur. Es gibt allerdings auch solche, in denen sie lediglich zur Verkündung längst gefällter Entscheide dient.

Ich hatte einmal das Vergnügen, in einem Unternehmen zu arbeiten, in dem die Vorgesetzten Sitzungen problemlos abbuchen konnten, nicht aber einfache Mitarbeiter. Das hatte Auswirkungen auf die Länge der Sitzungen. Manche Vorgesetzten erschienen zwar mit dauergestresster Miene, und ich hoffte schon, dass sie keine Zeit für ein ausgedehntes Meeting haben würden.

Weit gefehlt: Sie blühten immer mehr auf. Obwohl sie am schlechtesten vorbereitet waren, referierten sie am ausführlichsten. Sie waren in ihrem Element, denn ihr Job bestand fast nur aus Sitzungen. Ich als Mitarbeiter musste jedoch bei der Arbeitszeiterfassung mühsam jonglieren, um all die Sitzungen abziehen zu können. Daher meine latente Abneigung gegen sie, die ich schnell mit verplemperter Arbeitszeit gleichsetze.

Theodor W. Adorno und das durch Sitzungen verhinderte Unheil

Mit meiner Sitzungsphobie bin ich nicht allein. Sie hat auch grössere Geister befallen. Der berühmte deutsche Soziologe Helmut Schelsky, Gründer der Reformuniversität Bielefeld, soll jeweils einen Kasten Bier benötigt haben, um den Sitzungsmittwoch zu überstehen. Auch der Philosoph Theodor W. Adorno hielt gar nichts von «derartigen Veranstaltungen», nahm aber doch daran teil, weil er merkte, dass «genau in den Sitzungen, von denen man sich absentiert, das Unheil angerichtet wird, das man um jeden Preis verhindern möchte».

Lange glaubte ich, die Sitzungskultur hätte ihren Ursprung an jenem stillen Örtchen gehabt, an dem die wahren Geschäfte abgewickelt werden. Doch nun belehrt mich die wunderbare «Zeitschrift für Ideengeschichte» eines Besseren. Sie liefert in ihrer Herbstausgabe eine kurze Kulturgeschichte der Sitzung, die sich ausgerechnet mit dem Homo erectus entwickelt habe, also vor rund zwei ­Millionen Jahren.

Die Sitzung, in: «Zeitschrift für Ideengeschichte», Herbst 2022, Verlag C.H. Beck, 128 Seiten. zvg

Die frühen Homi­niden lernten das Feuer beherrschen, das nicht nur wärmte, vor Raubtieren schützte und die Nahrungszufuhr erleichterte. Die Feuerstelle eignete sich auch als gesellschaftlicher Mittelpunkt. Dort entstand das Geschichtener­zählen und gleichzeitig die Sitzung, an der man etwa Treibjagden vorbereitete oder die Nahrungssicherung besprach.

Der Erfinder der Guillotine als Revolutionär der Sitzungskultur

Ganz sicher wissen wir das allerdings nicht, denn ein wesentlicher Bestandteil der heutigen Sitzungskultur fehlte in der prähistorischen Zeit noch: das Protokoll. Ein weiterer wichtiger Bestandteil war der Stuhl. Zunächst durfte oft nur der Herrscher sitzen, während die Höflinge standen.

In Versailles war es schon ein Privileg, wenn die Abgeordneten auf unbequemen Hockern ohne Lehne, dem sogenannten Tabouret, Platz nehmen durften. Es war dann der Abgeordnete Guillotin, der als Arzt die «ungesunde» Sitzweise beklagte und kurz darauf das nach ihm benannte Fallbeil erfand, das jene um einen Kopf kürzer machte, die sich an Sitzungen falsch geäussert hatten.

Die Französische Revolution bedeutete dennoch einen Fortschritt für die Sitzungskultur, die sich nun demokratisierte, indem auch der Dritte Stand willkommen war. Immer mehr beschäftigte die Sitzungsteilnehmenden in aller Welt die eine zentrale Frage: Wie muss ein Meeting ablaufen, damit produktive oder gar innovative Ideen zu Stande kommen?

Im Jura sollen Patrons von Uhrenfabriken regelmässig anarchistische Gemüter eingeladen haben, um das Exakte des Handwerks mit dem chaotisch Freigeistigen zu verbinden. Ältere Journalistenkollegen schwärmen von Redaktionssitzungen, die völlig informell mittags im Restaurant mit viel Alkohol begannen und zur Polizeistunde endeten. Da habe man sich gegenseitig noch zu den schönsten Einfällen hochgeschaukelt.

Wie lässt sich die perfekte Sitzungskultur erreichen?

Das Sponti-Moment versuchten auch die Nerds des Silicon Valley im Sitzungsalltag zu konservieren. Bei ihnen flossen antiautoritäre Achtundsechziger-, Beat- und Hippie-Gegenkultur mit strengem Forschergeist und Unternehmertum zusammen. Zu ungezwungenen Dialogen traf man sich auf Bean Bags. Die lockere Kommunikationssituation sollte die Offenheit und Unmittelbarkeit des Austauschs begünstigen. Fabrik, Forschungslabor, Atelier und Hippie-Kommune vermengten sich zu einem kreativen Biotop.

Diese Sitzungskultur versucht man im Silicon Valley noch heute zu perfektionieren: Sie soll horizontal, gleichberechtigt, hyperkommunikativ und doch effizient und ökonomisch hochprofitabel sein. Das entspricht der modernen Logik des Kapitalismus, der sich die Arbeitnehmenden eigenständig, flexibel, enthusiastisch und jederzeit kommunikationsbereit wünscht.

Einiges davon ist dank der Covid-Ära in den Zoom- oder Teams-Meetings verwirklicht. Das egalitäre Kacheldesign suggeriert Gleichberechtigung und demokratischen Austausch fast ohne Limit: Es können sich viel mehr Stimmen melden als an einem Sitzungstisch. Alle fühlen sich als Teil des Teams. Notfalls lässt sich die Sitzung auch vom stillen Örtchen aus verfolgen. Die Leitenden erscheinen als Conférenciers oder Hosts.

Aber das Egalitäre und Demokratische zeigt sich in den digitalen Konferenztechnologien oft nur im Visuellen: Dahinter bleiben die feinen Machtunterschiede bestehen. Droht eine Sitzung in eine unerwünschte Richtung zu laufen, lässt sich noch immer «bilateral», wie es so schön heisst, also im exklusiven Kreis, alles richtig vorspuren oder umpolen.

