Kulturfestival, Sur le Lac oder Schlossfestspiele – was die neusten Corona-Lockerungen für die Ostschweizer Kulturszene bedeuten Der Ostschweiz steht nun doch ein Kultursommer bevor. Ein kleinerer zwar, aber die Freude bei einigen Veranstalterinnen und Veranstaltern ist riesig. Bei anderen hingegen überwiegt noch immer die Skepsis. Christina Genova, Bettina Kugler, Julia Nehmiz 27.05.2020, 21.03 Uhr

Abstandhalten sollte auf dem weitläufigen Gelände kein Problem sein, trotzdem ist die Durchführung 2020 noch nicht sicher: Das Sur le Lac-Festival bei Eggersriet, hier bei einem Konzert im vergangenen Jahr. Bild: Urs Bucher (9.August 2019)

Sie stehen in den Startlöchern, seit Wochen, Monaten bangen sie um ihre Festivals, Freilichttheater, Kinovorstellungen, Konzerte und Festspiele. Auf die neuesten Lockerungs-Ankündigungen des Bundesrates sind die Reaktionen gemischt. Auf der einen Seite die grosse Erleichterung: Sie dürfen! Mit Einschränkungen zwar und nur unter Einhaltung strenger Schutzkonzepte, aber das nehmen sie gerne in Kauf. Bei anderen Ostschweizer Kulturschaffenden und Veranstaltern herrscht noch Unsicherheit vor: Können sie wirklich Konzerte, Festival und Schlossfestspiele durchführen?

Wenn es irgendwie geht, findet das Kulturfestival St.Gallen diesen Sommer statt. Bild: Urs Bucher (St.Gallen, 6.7.2019)

Lukas Hofstetter vom Kulturfestival St. Gallen braucht nach den Verlautbarungen des Bundesrates Bedenkzeit: «Die Auflagen sind noch nicht klar.» In den nächsten zwei Tagen gilt es, offene Fragen zu klären, zum Beispiel, ob eine Maskenpflicht besteht, wenn das Social Distancing nicht eingehalten werden kann. Hofstetter erwähnt ein weiteres Problem:

«Das Line-up fällt uns auseinander.»

Denn es sei nicht klar, ob die internationalen Bands auf Tour gehen.

Lukas Hofstetter, Programmleiter Kulturfestival St.Gallen. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Falls man sich für eine Durchführung entscheide, sei es kein Kulturfestival, wie man es kenne, sondern eine «Corona-light-Version». Die Zeit läuft Hofstetter davon, denn am 30. Juni würde das Festival beginnen. Dank eines eingespielten Teams könne er aber rasch alles organisieren.

Um finanziell über die Runden zu kommen, bräuchte man 400 Besucher pro Anlass, «hart gerechnet». Andererseits hätten die Künstler keine Auftrittsmöglichkeiten und die Leute seien hungrig nach Kultur: «Wenn es irgendwie geht, wollen wir es machen.» (gen)



Noch ist unklar, ob das Sur le Lac-Festival oberhalb Eggersriet 2020 stattfinden kann. Bild: Urs Bucher (9.August 2019)

Ob am 7. und 8. August das Sur le Lac-Festival in Eggersriet stattfinden kann, ist noch offen. «Der Schwebezustand dauert für uns an. Wir hätten uns vom Bundesrat mehr Klarheit gewünscht», sagt Pascal Frei vom organisierenden Verein. Das 2008 gegründete Festival, an welchem nationale und internationale Bands auftreten, wird täglich von bis zu 2000 Personen besucht. Es ist eines der wenigen Open-Airs der Region, welche die diesjährige Ausgabe noch nicht gestrichen haben.

In den nächsten Tagen werde man intern prüfen, ob man bis zur nächsten Medienkonferenz des Bundesrates am 24. Juni zuwarten wolle und ob es eine Möglichkeit gebe, das Open-Air in reduziertem Rahmen durchzuführen: «Klar ist, die Auflagen machen es uns schwierig.» In den vergangenen Wochen habe man verschiedene Szenarien entwickelt. Als Non-Profit-Festival sei man zwar flexibler. Trotzdem sei klar:

«In normaler Form ist das Sur le Lac aber nicht möglich.»

Man fühle sich den Besucherinnen und Künstlern verpflichtet und wolle einen kulturellen Beitrag leisten: «Deshalb wollten wir auch bisher nicht absagen.» Auf Teufel komm raus wolle man das Open-Air aber nicht durchführen. Finanziell werde es so oder so schwierig. (gen)



Die Schlossfestspiele Hagenwil entscheiden noch, ob sie dieses Jahr durchgeführt werden. 2019 wurde «Arsen und Spitzenhäubchen» im Schlosshof gespielt. Bild: Donato Caspari

Florian Rexer, der künstlerische Leiter, und der Vorstand der Schlossfestspiele Hagenwil entscheiden am Freitag, ob ab dem 5. August «Die schwarze Spinne» von Jeremias Gotthelf aufgeführt wird – ein äusserst passendes Stück zu Zeiten der Pandemie, meint Rexer.

Florian Rexer, künstlerischer Leiter Schlossfestspiele Hagenwil. Bild: Reto Martin

160 Besucher haben im Schlosshof Platz, die Krux seien die Distanzregeln, die der Bundesrat nicht aufgehoben habe:

«Mit zwei Metern Abstand ist Schauspiel nicht möglich.»

Die letzten zehn Jahre waren die Schlossfestspiele fast immer ausverkauft, der Vorverkauf läuft trotz Corona gut, kaum jemand hat die Billette zurückgegeben. Proben konnte man noch nicht, jetzt müsste man eigentlich damit beginnen:

«Aber wir haben die Texte gelernt und uns mental vorbereitet, wir sind in den Startlöchern.»

Die letzten beiden Wochen konnte Rexer kaum schlafen, die Ungewissheit belastete ihn. Das Positive an dieser existenziellen Krise sei jedoch, dass die ganze Branche zusammengerückt sei: «Man spürt eine riesige Verbundenheit.» (gen)



Bühne mit Fernsicht: Das See-Burgtheater im Seeburgpark Kreuzlingen spielte im Juli 2019 die Komödie «Arsen und Spitzenhäubchen». Bild: Mario Gaccioli

Das Kreuzlinger See-Burgtheater hat alles vorbereitet: «Wir können loslegen», sagt Co-Leiterin Astrid Keller. Für sie und ihren Mann Leopold Huber steht sogar ein Jubiläum an: die 30. Premiere des See-Burgtheaters. Diese wurde jetzt um eine Woche auf den 16.Juli verschoben, aber sie findet statt. Astrid Keller und ihre Crew stehen in den Startlöchern:

«Der Bühnenbauer wird gleich benachrichtigt.»

Die zehn Schauspielerinnen und Schauspieler («alle jung, keiner Risikogruppe») starten mit Gastregisseur Max Merker am 8.Juni mit den Proben zu Shakespeares Komödie «Was ihr wollt». Nur die Unterbringung ist noch nicht geklärt, Astrid Keller muss noch vier Zimmer für ihre Darsteller finden.

Astrid Keller, Co-Leiterin See-Burgtheater Kreuzlingen. Bild: Mareycke Frehner



Das Ensemble wird als «festes Team» geführt, das heisst, es muss sich an strenge Richtlinien halten und genau protokollieren, wer privat wann mit wem Kontakt hatte. Auf der Bühne herrscht Kussverbot, nach fünf Minuten engem Körperkontakt muss Distanz folgen.

Auch die Zuschauer sollen Abstand einhalten: Aktuell planen Keller und Huber, 200 Leute auf die 300 Tribünenplätze zu verteilen. Familien und Paare dürfen zusammen sitzen, dazwischen wird ein Platz frei gehalten. Auch ein Einlass-Management wurde erarbeitet. Die Sicherheit der Zuschauer sei auf jeden Fall gewährleistet, sagt Keller.

Von jedem Zuschauer habe man die Adresse, man wisse, wer wo gesessen sei, die Vorgaben des Bundes, Kontaktlisten zu führen, könne man problemlos einhalten. Von der Stadt Kreuzlingen haben sie 1500 Schutzmasken bekommen, die werden sie auslegen, falls jemand sich mit Maske sicherer fühle. (miz)

Die Theaterwerkstatt Gleis 5 plant für diesen Sommer eine Freilicht-Tournee. 2019 wurde «Der alte Mann und das Meer» als Freilichtspiel aufgeführt. Bild: Eliane Munz

Mit ihrer Sommerproduktion basierend auf Boccaccios Erzählzyklus «Il Decamerone» ist die Frauenfelder Theaterwerkstatt Gleis 5 thematisch aktuell: Die Rahmenhandlung spielt in Zeiten der Pest. Dieser «Ruf aus der Vergangenheit» soll in den Aufführungen vernehmbar werden, verspricht Regisseur Giuseppe Spina. Er und die sechs Schauspieler planen ein Freilichtspiel, mit dem ab Mitte August Leben auf die Plätze kommen soll: eine kleine Tournée mit Stationen in Frauenfeld, Wil, Kreuzlingen und im Rheintal.

Giuseppe Spina, Regisseur Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Spina ist froh, dass die Proben am 8. Juni beginnen können. Das Team sei klein, das erleichtere die Arbeit unter den Schutzmassnahmen. Er sagt:

«Dass jeder bei uns Faktotum ist und gewohnt, hinter den Kulissen mit anzupacken, kommt uns jetzt zugute.»

Je Aufführung wird es Platz für etwa 80 Zuschauer geben, die Stühle werden mit ausreichend Abstand aufgestellt. Eine Schlange an der Kasse und beim Ein- und Auslass wollen sie spielerisch umgehen; die Schwierigkeiten und speziellen Bedingungen des Theaters in Zeiten der Pandemie werden in die Inszenierung einbezogen.

«Für uns gilt es jetzt, lustvoll auf die Herausforderungen zu reagieren und eine neue Bühnensprache zu finden.»

Indoor geht es im Herbst zunächst in sehr kleiner Besetzung weiter; dann wird der Monolog «Novecento. Die Legende vom Ozeanpianisten» von Alessandro Baricco gespielt, mit Benjamin Engeli am Flügel. Erst im Dezember 2020 kann die Theaterwerkstatt Gleis 5 ihren Spielplan wie ursprünglich vorgesehen fortführen. (bk.)

Das Kinok St.Gallen wird auch in diesem Sommer ein Open-Air-Kino im Innenhof der Lokremise durchführen, vom 9.Juli bis 8.August. Bild: Michel Canonica

Sie hätten damit gerechnet, und doch war es dann eine Überraschung, sagt Sandra Meier. Die Leiterin des St.Galler Programmkinos Kinok hat die Pressekonferenz des Bundesrates verfolgt, und parallel am Juni-Programmheft gearbeitet - das geht jetzt in Druck. Die Kinok-Crew hat sich vorbereitet, auf die mögliche Öffnung am 8.Juni gehofft, und nun spontan beschlossen, bereits ab 6.Juni wieder Filme zu zeigen. Sandra Meier sagt:

«Wir wollen loslegen, wir wollen zeigen, dass Kultur systemrelevant und für die Menschen wichtig ist.»

Sandra Meier, Leiterin Programmkino Kinok St.Gallen. Bild: Hanspeter Schiess

Sie hofft, dass mit Beginn der Kinovorstellungen die Lokremise samt Restaurant und Museum von vielen Menschen belebt wird. «Wir müssen wieder lernen, soziale Nähe zuzulassen», sagt Meier.

Und trotzdem auf Abstand achten: Besucherströme im Ein- und Ausgangsbereich sollen sich nicht kreuzen, sie rechnen damit, die Hälfte der Kinoplätze besetzen zu können. Der Einlass wird für jeden Film auf eine halbe Stunde verlängert, Desinfektionsmittel steht bereit. Und: Das Kinok sei ein neues Kino, die Lüftung wurde während des Lockdowns gewartet, innerhalb von fünf Minuten sei die komplette Saalluft ausgetauscht, und zwar mit Frischluft.

Sandra Meier freut sich über einen weiteren Aspekt: Da Veranstaltungen bis 300 Personen erlaubt sind, steht auch dem Open-Air-Kino nichts mehr im Weg. Vom 9.Juli bis 8.August werden im Innenhof der Lokremise Filme gezeigt, unter freiem Himmel, natürlich mit Abstand. Das Open-Air-Programm wird noch zusammengestellt - es gäbe dieses Jahr kein thematisches Programm, was wäre zu teuer und zu aufwendig. Doch eine Art «Best of»-Programm mit verfügbaren Filmen. Pragmatisch, aber schön, wie Sandra Meier es nennt. (miz)