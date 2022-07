Kulturelle Aneignung: Lukie Wyniger zum Konzertabbruch in Bern

Kulturelle Aneignung Reggae-Experte Lukie Wyniger zum Konzertabbruch in Bern: «Witze macht man lieber über Fussball» Als Jugendlicher trug der SRF-Reggae-Experte Lukie Wyniger selber Dreadlocks. Im Interview erzählt er, warum er es heute nicht mehr tut. Interview: Anna Raymann 1 Kommentar 29.07.2022, 12.00 Uhr

Das Konzert der Reggaeband Lauwarm im Berner Quartierlokal Brasserie Lorraine wurde abgebrochen. Die weissen Musiker würden mit ihren Frisuren und Kleidern kulturelle Aneignung betreiben. LAUWARM

Lukie Wyniger (45) lernt gerade zu servieren, seine Zeit ist daher knapp, als wir ihn erreichen. Nach zehn Jahren als Kopf und Hand hinter dem Mischpult des «Reggae Special» von SRF3 übernimmt er ein Restaurant und Hotel bei Basel. Die Musik bleibt sein Zuhause, die Debatte um den Konzertabbruch der Schweizer Reggaeband Lauwarm hat ihn überrumpelt.

Alle Welt diskutiert über ein kleines Konzert in der kleinen Berner Brasserie Loraine. Wie hat Sie die Debatte um kulturelle Aneignung erreicht?

All die Stellungnahmen, Meinungen, Kommentare und Witze dazu haben mich erschlagen. In den Schweizer Medien wurde ich bisher nie mit dem Thema konfrontiert, dabei beschäftige ich mich seit 30 Jahren mit Reggae, ich habe selber Erfahrungen zum Thema kulturelle Aneignung gemacht.

Lukie Wyniger befasst sich seit 30 Jahren mit Reggae. Severin Bigler

Von was für Erfahrungen sprechen Sie?

Vor 30 Jahren habe ich Rastas getragen und in einer wohl nicht so guten Band gesungen und gerappt. Wenn ich nun die Berichte aus der Brasserie Loraine sehe, erkenne ich mich darin selbst wieder. Trotzdem habe ich irgendwann realisiert, dass ich meine Liebe zur Musik anders ausleben muss.

Was hat sie zum Umdenken bewegt?

Wenn auf der Bühne vom Publikum schräg angeguckt wird, merkt man schnell, dass man etwas nicht ganz richtig macht. Ich habe gemerkt, dass meine Stärken woanders liegen und andere auf der Bühne besser sind – mein karibischer Bandkollege und Bruder von William White zum Beispiel. Trotzdem war es eine andere Zeit und wir haben nie solche Kritik erlebt, wie sie heute aufflammt.

Von wem kommt die Kritik an kultureller Aneignung in der Musik, im Reggae, heute?

Diese Vorwürfe gibt es immer wieder, teilweise kommen sie von Reggae-Fans aus Jamaika, manchmal auch von anderen Künstlern. Ein aktuelles Beispiel trifft die Sängerin und gute Freundin von Roger Federer: Gwen Stefanie. In einem Musikvideo, das sie mit Sean Paul und Shenseea aufgenommen hat, trägt sie eine Rastafrisur. In der Diskussion darum ist ihr dann aber Reggae-Star Bounty Killer zur Seite gesprungen: Wer sich 20 Jahre für die Kultur einsetzt, betreibt mit einer Frisur eher keine kulturelle Aneignung.

«Wer sich 20 Jahre für die Kultur einsetzt, betreibt mit einer Frisur eher keine kulturelle Aneignung.» vevo/youtube

Wann wäre es denn kulturelle Aneignung?

Ich war oft in Jamaika, habe Aufnahmen gemacht in Kingston, und nie ist mir jemand ablehnend begegnet, weil ich Schweizer bin. In der Diskussion geht es nämlich nicht darum, dass Weisse keinen Reggae spielen sollen, sondern wie sie es tun: Wenn man sich einer Kultur bedient, um sich selbst zu bereichern, wenn man als privilegierte Person nicht dazu bereit ist, etwas von seinem Erfolg – sei es durch Kooperationen oder einer Bühne am Radio – zurückzugeben, dann begegnet man einer Kultur nicht mit Respekt.

In einer globalisierten Welt, in der man spätestens seit MTV Musik aus allen Ländern hören kann, lassen sich Musikerinnen und Musiker nun mal beeinflussen oder inspirieren.

Musik ist ein stetiges Geben und Nehmen. Auch jamaikanische Reggae-Musiker arbeiten ständig mit europäischen Künstlerinnen und Produzenten zusammen, man überschreitet dabei Länder- und Genregrenzen. Das Feature von Gwen Stefani ist bestes Beispiel dafür. Also nein, wir dürfen jetzt nicht nur noch Ländler hören! Und von Pasta kochen und Sushi bestellen, fange ich gar nicht erst an…

Weswegen?

Solche Sprüche nehmen die Diskussion nicht ernst und sie nehmen Reggae nicht ernst. Es ist etwas anderes, ob man ein Gericht aus Italien – einem Nachbarsland, mit ähnlicher Kultur wie wir sie leben – nachkocht oder man eine Frisur trägt, die aus Protest gegen jahrhundertelange Ausbeutung, Unterdrückung und Versklavung entstanden ist.

Wann ist es also in Ordnung, als Weisser Dreadlocks zu tragen und Reggae-Musik zu machen?

So pauschal lässt sich das nicht beantworten. Aber die wenigsten würden etwa dem Kölner Musiker Gentlemen kulturelle Aneignung vorwerfen. Mit 16 hat er sich in Reggae verliebt und seither die Kultur aufgesogen und verinnerlicht. Das zeigt sich auch in einem gewissen Qualitätsanspruch: Wenn jemand gut ist, in dem, was er macht, hören das auch diejenigen, die sich sonst in der Szene bewegen.

Der Kölner Gentleman bei seinem MTV Unplugged Konzert. vevo/youtube

Auch einem Elvis wird vorgeworfen, sich Schwarzer oder Afroamerikanischer Musik bedient zu haben.

Ich kenne die Geschichte um Elvis zu wenig. Sicher gab es schon vor ihm Musiker wie B. B. King, die das gemacht haben, mit dem er erfolgreich wurde. Auch Eminem hatte als weisser Rapper mit diesen Vorwürfen zu kämpfen. Er hatte aber die Band D12 auch nach seinem Soloerfolg enorm gepusht – mit ausser ihm nur Schwarzen Künstlern. Das ist für mich ein produktives Paradebeispiel, wie man der Kultur seine eigenen Privilegien weitergeben kann.

Wie sollte es im Fall Brasserie Loraine und Lauwarm weitergehen?

Bevor man weiter diskutieren kann, muss die Stimmung abkühlen. Kulturelle Aneignung ist jedenfalls ein schlechtes Thema für Witze, die macht man lieber über Fussball oder über Pizza mit Ananas – das ist relativ unverfänglich.

