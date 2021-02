Kultur-Schwerpunkt Wegen geschlossenen Beizen boomt das Online-Jassen – was verloren geht, wenn wir nicht an den Stammtisch können Bild: Britta Gut, Montage: Stefan Bogner In der Pandemie jassen viele Leute online. Kommt da so etwas wie Geselligkeit auf? Wir haben Jassikone Dani Müller zum Internet-Schieber getroffen. Daniel Fuchs 20.02.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

36 Karten, vier Spieler, ein gummierter Tischteppich: Drei Millionen Schweizerinnen und Schweizer gestalten damit mehr oder weniger regelmässig ihre Freizeit. Der Schieber ist die beliebteste Form des vielseitigen Jasssports. Die Karten mögen noch so schlecht sein, die Sprüche des Partners noch so herablassend – zu viert am Beizentisch bei einem guten Glas entsteht ein Stück schweizerische Gemütlichkeit.

Seit einem Jahr aber herrscht unter Jassfreunden Misere, denn die Stammtische bleiben leer. Im Jassjargon gesprochen: 2020 wurde gepasst. Ein Teil wich auf Online-Portale aus und kürte dort ihre Siegerinnen und Sieger. Die grössten Anbieter, Swisslos und Swisscom, beobachteten deutliche Zunahmen der Nutzerzahlen auf ihren Portalen jass.ch und jassfederal.ch.

Auch die beiden Schweizer Jass­ikonen, Jassmoderatorin Monika Fasnacht und ihr langjähriger TV-Jassschiedsrichter Dani Müller, jassen häufiger online als auch schon. Wir haben beide um einen Online-Schieber angefragt. Fasnacht fiel aus, antwortete aber vor der Partie auf unsere Fragen.

An Fasnachts Stelle loggt sich Dani Müllers Frau, Claudia, ein. Zusammen mit dem Autor dieses Textes und einem Jassfreund geht es los. Auf jassfede­ral.ch sogar mit Videochat.

Gross plaudern liegt allerdings nicht drin: Sind alle eingeloggt, startet das Spiel automatisch. Wer zu lange zuwartet mit Ausspielen, den drängt ein Countdown. Läuft er ab, wird eine Zufallskarte gespielt.

Wir fragen die beiden Profis Monika Fasnacht und Dani Müller, die privat miteinander jassen:

Hat das überhaupt noch mit dem echten Jassen zu tun?

Monika Fasnacht: Für mich ist das nur ein Jassersatz, weil viele Jasspartien mit physischen Treffen derzeit unmöglich sind. Wir spielen nur noch im kleinen und coronakonformen Rahmen mit unseren Freunden Dani und Claudia, dann den Coiffeur-Schieber. Online-Jassen ist für mich eher ein Zeitvertreib. Gerade bin ich in Arosa. Wenn ich beim Skifahren auf meinen Mann warten muss, dann mache ich statt wie andere online Sudoku, online einen Differenzler.

Monika Fasnacht

Moderatorin des Donschtig-Jasses SRF

Dani Müller: Nein, Online-Jassen ist nicht wirklich ein Jass-Ersatz, in der Coronasituation aber schon. Gerne messe ich mich zum Beispiel in einem Eins-zu-eins-Duell gegen meine Frau oder Freunde auf schieber.ch. Zum Jassen gehört eben viel mehr, etwa die Diskussion. Und man will es gemeinsam lustig haben. Doch gerade für Anfänger sind Online-Jassspiele ein Segen. Sie müssen sich nicht den Sprüchen anderer Spieler aussetzen und können zuerst einmal für sich üben, die Regeln und die Taktik lernen. Für sie ist es weniger schlimm, im Spiel mit dem Computer Fehler zu begehen als mit Freunden.

Dani Müller

Jass-Schiedsrichter beim Donschtigs-Jass

Trotz Videofunktion, bei der Diskussion in unserem Online-Schieber harzt es. Hier ist das Mikrofon nicht richtig eingestellt, dort hallt es. Bei Dani Müller klappt es nach einem Neustart mit einem anderen Browser. Ein Schieber lebt auch von der Kommentierung dessen, was gerade vor sich geht auf dem Jassteppich. Per Videochat theoretisch möglich, aber die Distanz ist da, Ironie, ein neckisch gemeinter Kommentar, das Augenzwinkern, das am Stammtisch so wichtig ist, geht verloren.

Müller spielt Rose. Rose? In der anderen Ecke der Schweiz haben die Spieler französische Karten vor sich auf dem Bildschirm, Herz taucht auf. Und tatsächlich, weil mitten durch die Schweiz, entlang der sogenannten Brünig-Napf-Reuss-Linie (siehe Karte) ein Jassgraben verläuft, bietet die Plattform eine Art Simultan-Dolmetschfunktion an.

Die Spieler können mit den von ihnen gewohnten Karten jassen. Jeder Spieler hinterlegt seine Präferenzen im eigenen Profil, entsprechende Karten sieht er vor sich. Das bedeutet dass die einen Jasser beim selben Spiel mit Deutschschweizer Karten spielen, während die anderen französische Karten vor sich sehen.

Dani Müller ist nicht nur als TV-Jassschiedsrichter ein Begriff, er hat «Stöck Wys Stich» verfasst, den Schweizer Jassführer. Dieser präzisiert das anerkannte Regelwerk «Puur Näll Ass» von Ernst Marti und der verstorbenen Jasslegende Göpf Egg.

Was geht verloren beim Online-­Jassen?

Dani Müller: Gewisse Regeln, die man beim Jassen am Stammtisch im Kopf haben muss, werden online überflüssig. So nimmt der Computer den Spielern das Weisen und das Kopfrechnen ab. Praktisch: Unerlaubte Spielzüge wie das «Untertrumpfen» oder «Vorspielen» sind gar nicht möglich.

Werden wir dadurch zu ­schlechteren Jassern?

Dani Müller: Nein, das glaube ich nicht, auch online geht es darum, sich den Spielverlauf möglichst genau merken zu können. Wie viele Trümpfe sind gespielt? Wo liegen die übrigen? Was ist Bock? Und was hat der Partner beim Schieber verworfen? (Ein Bock ist eine unschlagbare Karte, mit Verwerfen der Karten wird dem Partner angezeigt, bei welcher Farbe man schwach aufgestellt ist. Anm. d. Red.)

Worüber sich Jasspartner grün und blau ärgern können: Der Partner desjenigen, der an der Reihe ist und an den «geschoben» wurde, beginnt regelwidrig. Unmöglich beim Online-Jass. Eine Fehlerquelle weniger.

Das Jassen wird Schweizerinnen und Schweizern am Familientisch eingeimpft. Wer in seiner Kindheit mit dem Jassen nicht in Berührung kam, der wird mit grösserer Wahrscheinlichkeit auch im Erwachsenenalter nicht zum Jasser – Jasshochburg Pfadi und Rekrutenschule hin oder her. Und so sind Einwanderer untervertreten in der Jass-Community. Das beobachten Monika Fasnacht und die beiden Müllers auch in den von ihnen angebotenen Jassferien.

Wird das Spiel wieder zu seiner Normalität finden, mit Stamm­tisch in der Beiz und Jassferien? Oder wird Corona die schweizerische Jasskultur verändern?

Monika Fasnacht: Das glaube ich nicht. Es kommt darauf an, wie lange Jassausflüge, Jassturniere et cetera verboten bleiben. Besonders die Älteren, die weniger auf Online-Plattformen ausweichen, sehnen sich nach ihren gewohnten Jasspartien. Für sie geht es um mehr als das Jassen. Zu den von uns organisierten Ausflügen gehören Wanderungen, Abendessen und Hotelübernachtungen. Das sind soziale Anlässe. Wer seinen Lebenspartner verloren hat, auch viele ältere Menschen, sie alle kommen zurück an den Jasstisch, da bin ich mir sicher. Die Frage ist nur wann.

Dani Müller: Das ist übrigens ganz interessant. Bei solchen Jassferien sind die Frauen in deutlicher Mehrzahl.

Monika Fasnacht und Dani Müller vermuten, dass das vor allem mit der höheren Lebenserwartung von Frauen zu tun habe. Witwen und Alleinstehende seien beim Jassen eine sehr gut vertretene Gruppe, sagen sie.

Bei unserem Online-Schieber sieht es nach zwei Runden schlecht aus für Jassikone Dani Müller. Bei beiden Partien gehörte er zu den Verlierern. Mittlerweile hat sich trotz Videochat so etwas wie Geselligkeit eingestellt. Müller holt Röteli für sich und seine Frau, die in einem anderen Zimmer ihrer Wohnung spielt. Die restlichen beiden Spieler holen sich je ein Bier. «Prost! Auf eine letzte Runde!» Müllers spielen zusammen. Das heisst, Eichel, Rose, Schilte und Schelle spielen gegen Eck, Herz, Schaufel und Kreuz.

1997 übernahm Monika Fasnacht die Moderation des «Donnschtig-Jass» im Schweizer Fernsehen. Einer ihrer Vorgänger war Jürg Randegger, Mitglied des Cabaret Rotstift. Randegger, heute 85 Jahre alt, sagt auf Anfrage:

«Ich tue nichts online, was ich nicht tun muss. Online-Jassen ist für mich wie ein Kuss am Telefon.»

Jürg Randegger

Schweizer Kabarettist und Moderator Keystone

Jassen sei nichts Lebensnotwendiges, weshalb er, auch wenn er es vermisse, derzeit lieber darauf verzichte, als es online zu ver­suchen.

Jassen hat für ihn verbindende Qualitäten, zwischen den Genera­tionen, zwischen den Gesellschaftsschichten. «Es bringt, wie alle Spiele, Menschen zusammen, das ist ein so­zialer Austausch.» Deshalb, Rand­egger ist überzeugt davon, kehre die Normalität wieder zurück an den Jasstisch.

Das glauben auch Monika Fasnacht und Dani Müller. Müllers Regelwerk jedenfalls verkaufe sich gut wie nie. Darin sind Jassarten beschrieben, die man auch zu zweit spielen kann. Und in Online-Jassshops ist vor allem die Nachfrage nach Jassteppichen gross.

Bild: Britta Gut

Normiert, mit einer rutschfesten Gummiunterlage und zwei Ösen zum Aufhängen, die exakt 51 Zentimeter auseinanderliegen, gehören sie in jede Schweizer Beiz. Sie werden übrigens aufgehängt und nicht gerollt verstaut. Sonst liegen sie gebogen auf dem Tisch – für Jasser noch fast ärgerlicher als wenn der Partner einen Bock, also eine unschlagbare Karte, absticht, oder den Match, also eine Runde ohne einkassierte Gegenstiche, vergibt.

In unserer dritten Partie haben Müllers einen Lauf. Es kommt zum ersten Match des Abends. Ex-TV-Jassschiedsrichter Dani Müller hat seine Ehre gerettet. Die Siegerin nach Punkten aber heisst Claudia, seine Frau.

Jassregeln und allerlei Wissenswertes

Der Schieber ist die am meisten verbreitete Jassform. Ob in der Beiz oder auf der ­Online-Plattform: Ein paar Regeln führen immer wieder zu Streit.

Ein Klassiker unter den Jassarten. Gespielt wird zu Viert mit zwei Parteien. Die Partner sitzen sich im Kreuz gegenüber. Gejasst wird üblicherweise mit den Varianten Trumpf, Obenabe und Undenufe. Als Zielpunkte werden zum Beispiel 2500 Punkte vereinbart. Gespielt wird im Gegenuhrzeigersinn (dem «Chlapf nah»). Wer an der Reihe ist, hat vier Optionen: Er wählt eine Farbe als Trumpf, wählt die Variante Obenabe oder die Variante Undenufe. Oder aber er entscheidet sich zu schieben.

In diesem Fall muss sein Partner entscheiden. Ausspielen aber muss derjenige, der ursprünglich an der Reihe war. Mit Trümpfen lassen sich Karten «stechen», das heisst, ein Trumpf schlägt auch die stärksten Karten der anderen Farben. Höchster Trumpf ist der Bauer, gefolgt von der 9, dem «Näll». Bei den Varianten Undenufe und Obenabe fehlt ein Trumpf. Die Stärke der Karten richtet sich hier ab der 6 aufwärts, respektive vom Ass abwärts.

Diese Regel entscheidet über Sein und Nichtsein. Dann, wenn es spannend wird, verhilft sie Parteien zu den entscheidenden Punkten. Es bedeutet, dass zum Erreichen des Ziels noch vor den Kartenpunkten der Stiche die Punkte von «Weisen» zählen.

Der höchste Weis wiederum wird geschlagen von der Dame und dem König des Trumpfs im selben Kartenblatt («Stöck»). Diese werden normalerweise erst sichtbar gemacht, sobald die letzte der beiden Karten abgelegt worden ist. Bei der sogenannten Ausmachung, also am Schluss des Spiels und beim Bergpreis (dem Erreichen der Hälfte der Gesamtpunktzahl) werden Stöck ausnahmsweise gleich beim ersten Kartenzug gewiesen.

Beim Jassen hat gewonnen, wer sich zuerst «bedankt» und genügend Punkte für das vereinbarte Ziel erreicht hat. Beim Überschreiten des Bergpreises (siehe oben) sichert man sich diesen mit den Worten «Berg» oder «Bergpreis». Man kann sich auch bedanken, wenn man selbst gar nicht an der Reihe ist.

Wichtig: Die Partie endet danach sofort, sofern das Ziel auch tatsächlich erreicht worden ist, selbst dann, wenn für den Gegner noch ein Match möglich wäre. Wer ausdrücklich auf Match spielen will, muss das Bedanken hinauszögern und läuft so Gefahr, die Partie zu verlieren, sollte sich der Gegner vorher bedanken können.

Wer die Partie verliert, aber beim Ende immerhin die Hälfte der vereinbarten Zielpunktzahl erreicht hat, ist «aus dem Schneider». «Unter dem Schneider» geschlagen zu werden, will jeder Jasser verhindern, da es Siegespunkte kostet. Im Moment des Bedankens dürfen sowohl die bis anhin erzielten Kartenpunkte der eingeholten Stiche als auch noch nicht gemeldete Stöckpunkte mitgezählt werden.

Die «Ausmachregel» Stöck Wys Stich kommt auch hier zur Anwendung, etwa wenn das eine Team im ersten Stich das Partieende erreicht und das gegnerischer im selben Stich aus dem Schneider gelangt. Wenn also die Führenden dank einem Dreiblatt (drei nacheinander folgende Karten einer gleichen Farbe) die Runde gewinnen und ihre Gegner dank «Stöck» die Hälfte der Zielzahl erreichen, sind Letztere «aus dem Schneider».

Seinem Partner Zeichen geben, ist verboten. Dazu gehören auch Bemerkungen wie «Bock» oder Andeutungen, die Aufschluss geben über die zu wählende Taktik. Gemäss Reglement sind auch Fragen verboten wie «Wer hat diese Karte gegeben?» oder «Wie viele Trümpfe sind gelaufen?».

Wer vorspielt, also eine Karte zu früh ablegt, bevor vorherige Spieler abgelegt hat, darf die zu früh gespielte Karte nicht wieder auf die Hand nehmen, es sei denn, er hätte regelwidrig eine falsche Farbe gespielt (Trumpf ausgenommen, muss man dieselbe Farbe wie der Erst-Ausspielende geben, es sei denn, man hat keine Karte dieser Farbe). Wer seine Karten hinwirft, bekennt sich zum Verlust des Spiels, was bedeutet, dass der Gegner einen Match aufschreiben kann.

Ist man sich sicher, mit den noch verbleibenden eigenen Karten und denjenigen des Partners sicher die restlichen Stiche zu erzielen, kann mit der Bemerkung «Rest» oder «Rest machen» das Spiel verkürzen. Vorsicht bei Trümpfen: Wer seinem Partner theoretisch aber aus einem Fehler einen Trumpf zieht, der erfüllt die Kriterien für den «Rest» möglicherweise nicht. Wer aber fälschlicherweise den «Rest» für sich behauptet, verliert sämtliche noch nicht gespielten Karten an den Gegner.

Profis wie Dani Müller schwören auf das Portal schieber.ch. Der Vorteil: Auch der Coiffeur-Schieber kann darauf gespielt werden. Der Nachteil: Es gibt keine Videochat-Funktion. Das Programm entwickelt hat die Aargauer IT-Firma Optobyte, die auch die Plattformen differenzler.ch und jassduell.ch unterhält.

jassfederal.ch von der Swisscom bietet den Vorteil eines integrierten Videochats.

jass.ch von Swisslos verfügt über eine Gratis-Schieber-Version. Beim Differenzler spielt man bei Swisslos um Gewinne. Bei allen Plattformen muss man ein User-Konto einrichten, es können Tische eröffnet und Freunde dazu eingeladen werden.

«Puur Näll Ass» heisst das offizielle Jassreglement. Verfasst wurde es vom verstorbenen Göpf Egg. Autor der aktuell 10. Auflage ist Albert Hagenbucher. Da das Reglement Interpretationsspielraum zulässt, machte sich Ex-Fernseh-Jassschiedsrichter Dani Müller 2016 an den umfassenden Jassführer «Stöck Wys Stich». Beide Regelwerke sind im

Buchhandel erhältlich. Informationen gibt es auch online, etwa auf jassverzeichnis.ch, das in einer Agenda sämtliche Jassturniere auflistet. (dfu)



Quellen

- «Stöck Wys Stich» (Dani Müller 2016), Fona Verlag

- «Puur Näll Ass» (Göpf Egg und Albert Hagenbucher 10. Auflage 2016), AGM Müller

- jassverzeichnis.ch