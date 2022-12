Zwischenruf Macht auf die Tür: Vom alltäglichen Wahnsinn der Adventskalender In der Vorweihnachtszeit ist der Adventskalender der beste Freund des besinnlichen Menschen. Längst gibt es ihn in jeder Form, mit sämtlichen erdenklichen Inhalten für Rentner ebenso wie für Weihnachtshasser. Tobias Sedlmaier Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Adventskalender Photocase

Aus Gründen, die mir jedes Jahr aufs Neue schleierhaft sind, stehen, hängen und liegen bei uns daheim in der Zeit vor Weihnachten rund ein Dutzend Adventskalender herum. Die wundersame Kalendervermehrung hat sich irgendwann schleichend einfach so ergeben. Durch Freunde, Familie und, zugegeben, ein bisschen eigenes Zutun. Manchmal scheint es, die ganze Welt türmt ihre Adventskalender in unserer Wohnung. Hätte ich üble Feinde, würden sie mir gewiss mittels vergifteter Schokolade in den Türchen auf den Leib rücken wollen, quasi trojanischer Adventskalender.

Immerhin bleibt der regelmässige Zuckerkollaps aus, da eine ganze Bandbreite zur Verfügung steht.

Mit dabei natürlich die klassisch gekauften, mit Marzipankugeln oder Haselnussnikoläusen (kann Spuren von Nüssen enthalten). Dann jene mit exotischen Schnapspralinen, die besonders den Montagmorgen versüssen, indem man die ganze Wochendosierung auf einmal isst. Für die Gesundheit fünf Stück, die Teesorten enthalten, von Pfefferminze bis hin zur blauen Schmetterlingserbsen-Blüte. Zwei Papphefte enthalten literarische Geschichten (humorvoll und erbaulich), bei drei anderen muss man sämtliche 24 Rätsel lösen. Ansonsten droht das Weihnachtsfest laut den Herstellerangaben auf der Rückseite auszufallen.

Hinzu kommen noch all die liebevoll selbst gebastelten Kalendarien, die einen ganzen Tisch in Beschlag nehmen mit ihren straff verschnürten Säcken. Gegen deren stundenlange Entwirrung vereinfacht sich der gordische Knoten zum simplen Schuhband. Ein Einbrecher könnte unsere Wohnung mit dem Werkdepot des Weihnachtsmanns verwechseln. Dabei befürworte auch ich theoretisch Entschleunigung, Zurückhaltung und Besinnung in der stillen Zeit. Doch der Geist der konsumistischen Weihnacht ist mächtig.

Der Adventskalender hat gefühlt seit Juni Einzug in den Läden gehalten und ab Anfang Dezember auch im Rest des Alltags. Im Radio werden ebenso fleissig Türchen geöffnet wie in der Zeitung und überall im Internet. Auf den städtischen und dörfischen Plätzen schallen biblisch die Lockrufe vor gigantischen, nummerierten Wänden: Siehe ich verkündige euch grosse Freude, die allem Volk widerfahren wird.

Längst hat sich der Inhalt diversifiziert, die schnöde Schoki gewaltig Konkurrenz bekommen. Der moderne Adventskalender ist mit Wursttüten, Käsehäppchen, Bierfläschchen, Make-Up-Döschen oder Meisenknödeln befüllt. Es gibt Ausgaben speziell für Rentner, Cannabis-Liebhaber, Hunde und Paare, die ihre Hochzeit planen. Sogar die Weihnachtshasser kommen in den Genuss eines eigenen Anti-Kalenders. Womöglich wird es zukünftige, post-apokalyptische Gesellschaften geben, die am Lagerfeuer ausschliesslich vom Inhalt ihrer Adventskalender leben.

Selbst nachts hält mich die Allgegenwart der Adventskalender auf Trab: Gestern träumte ich davon, einen Adventskalender zu besitzen, der in jedem Türchen einen weiteren enthält und dieser wiederum einen und so fort. Schreiend bin ich aufgewacht und habe mir eine Kopfschmerztablette aus dem Apotheken-Adventskalender genommen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen