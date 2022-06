Skandal, der vor 50 Jahren den Präsidenten Nixon zu Fall brachte

Watergate-Affäre Dieser Skandal brachte vor einem halben Jahrhundert US-Präsident Nixon zu Fall – noch heute ist unklar, wer ihn auslöste Mit einem Einbruch in der Zentrale der Demokratischen Partei in Washington kam vor 50 Jahren die Watergate-Affäre ins Rollen. Die zentrale Frage dieses Skandals ist immer noch unbeantwortet. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Auch 50 Jahre nach Beginn des Skandals ist das Watergate-Bürogebäude eine der berühmtesten Adressen in der amerikanischen Hauptstadt. Renzo Ruf

Der Ort, an dem ein zentrales Kapitel Geschichte geschrieben wurde, sieht unspektakulär aus: Eine Zimmerflucht in einem Bürohaus aus den späten Sechzigerjahren. Viele Arbeitsplätze sind unbesetzt, die Gemeinschaftsküche ist leer. Dann führt Todd Baldwin, Vizepräsident des Wissenschaftsverlags SAGE Publishing, den Gang hinunter. Er macht halt vor dem Eingang zum Treppenhaus und sagt: «Das ist sie», die Türe, durch die in den frühen Morgenstunden des 17. Juni 1972 zuerst fünf Einbrecher und dann drei Polizisten kamen – und einen monumentalen Skandal ins Rollen brachten.

Todd Baldwin im Treppenhaus des Watergate-Bürogebäudes. Renzo Ruf

Schauplatz dieser privaten Tour ist die 5. Etage des Watergate-Bürohauses in Washington. Derzeit ist dort das weltweit tätige Verlagshaus eingemietet; vor 50 Jahren aber befand sich die Zentrale der Demokratischen Partei in der Suite 600, wie die Zimmerflucht im amerikanischen Sprachgebrauch genannt wird.

Watergate: Der Name des Gebäudekomplexes weckt Erinnerungen an den damaligen US-Präsidenten Richard Nixon, an die «Washington Post», die Zeitung, die sich an die präsidialen Fersen heftete, und an die Schauspieler Robert Redford und Dustin Hoffman – die in der Filmversion des Skandals die beiden legendären «Post»-Journalisten Bob Woodward und Carl Bernstein verkörperten.

Mit ihren Untersuchungen brachten die Journalisten Bob Woodward (l.) und Carl Bernstein von der «Washington Post» Präsident Nixon schliesslich zu Fall. Getty Images (Washington, 29. April 1973)

Das Ende des Skandals ist bekannt: Am 9. August 1974 verabschiedete sich Nixon aus dem Weissen Haus, nachdem er über ein dichtes Netz von Lügen und Vertuschungsversuchen gestolpert war, das auch seinen Beraterstab zu Fall brachte. Bis heute ist der Republikaner der einzige Präsident in der Geschichte Amerikas, der aus freien Stücken vorzeitig aus dem Amt schied.

Weniger bekannt hingegen ist, dass sich die Historikerinnen und Historiker am eigentlichen Auslöser der ganzen Affäre immer noch den Kopf zerbrechen: Bis heute ist unklar, warum sich die fünf Einbrecher in der Parteizentrale aufhielten.

Diese Frage ist auch nach Dutzenden von Gerichtsverfahren, Hunderten von Büchern und Tausenden von Zeitungsartikeln unbeantwortet. Garrett Graff, Autor des flott geschriebenen Buches «Watergate», sagte kürzlich: «Ich finde es unglaublich, dass wir auch 50 Jahre später immer noch nicht wissen, wer den Watergate-Einbruch angeordnet hat.»

Grob gesagt kursieren drei Versionen über die Hintergründe des Einbruchs. Am häufigsten ist die offizielle Version zu hören: Die Einbrecher, die eine direkte Verbindung zum Wahlkampfstab von Präsident Nixon aufwiesen, wollten sich mit belastendem Material über den politischen Gegner eindecken — einige Monate vor der nächsten Präsidentenwahl.

Diese These klingt zwar nachvollziehbar, sah sich Nixon doch ständig umzingelt von einem Klüngel feindseliger Politiker und Journalisten. Sie erklärt aber nicht, warum die Einbrecher, allesamt Profis, derart tollpatschig vorgingen.

Eine Szene aus dem Film «Die Unbestechlichen» (1976), in dem der Einbruch in die Parteizentrale nacherzählt wird. Youtube

Dazu muss man wissen: Der Einbruch am 17. Juni war nicht der erste, sondern bereits der zweite. Schon am 28. Mai waren Einbrecher in die Suite 600 eingedrungen. Die Spione, unter der Führung des Ex-CIA-Agenten James McCord, fotografierten einige Dokumente und installierten Wanzen — ein Abhörgerät im Telefon eines unwichtigen Funktionärs, das andere in dessen Vorzimmer, am Arbeitsplatz einer Sekretärin.

Was war das Ziel des zweiten Einbruchs?

Der zweite Einbruch wurde notwendig, weil der erste nicht das gewünschte Resultat lieferte. Die Telefon-Gespräche, die ein Mitverschwörer in einem Hotel auf der anderen Strassenseite des Watergate-Bürogebäudes belauschte, waren angeblich unbrauchbar.

Oder besser gesagt: Die meisten Konversationen hatten mit dem Wahlkampf nichts zu tun, sondern drehten sich um das (recht aktive) Privatleben der Sekretärin Maxie Wells und anderer junger Partei-Mitarbeiter. Der Mitverschwörer, ein ehemaliger FBI-Agent, fertigte zwar eifrig Abschriften dieser Gespräche an, die noch heute unter Verschluss stehen; seine Auftraggeber in der Nixon-Wahlkampfzentrale waren aber an anderem Material interessiert.

Also begaben sich fünf Einbrecher am 17. Juni auf die fatale zweite Mission. Dieses Mal, so lautete der Auftrag an das Team, sollte auch das Büro von Parteichef Lawrence O'Brien mit einer funktionierenden Wanze ausgestattet werden.

Dies mag einleuchtend klingen, auch wenn O'Brien keinesfalls die Spinne im Zentrum des Anti-Nixon-Netzes war, als die er vom Präsidenten dargestellt wurde. Diese These erklärt aber nicht, wieso einer der Einbrecher einen Schlüssel auf sich trug, mit dem er eine Schublade am Schreibtisch von Sekretärin Wells hätte öffnen können.

Der Watergate-Komplex in den Siebzigerjahren. Im Vordergrund links das Hotel, in dem ein Mitverschwörer die Telefongespräche abhörte. Im Hintergrund links befindet sich das Apartmenthaus, in dem ein Ring von Prostituierten operierte. National Archives

Und warum versuchte der Einbrecher, ein Exil-Kubaner, diesen Schlüssel vor der Polizei zu verstecken? Ein Washingtoner Stadtpolizist, der die Einbrecher in den Morgenstunden des 17. Juni in flagranti erwischt hatte, sagte Jahre später: «Wenn wir uns die Zeit genommen hätten, herauszufinden, was es mit diesem Schlüssel auf sich hat», wären die Spekulationen nun überflüssig.

CIA-Direktor wollte Nixon loswerden

In der These Nummer zwei spielt dieser Schlüssel eine zentrale Rolle: Demnach befanden sich in der verschlossenen Schublade von Sekretärin Wells kompromittierende Fotografien von Prostituierten und einflussreichen Politikern. Sie wurden in einem Apartment-Gebäude geknipst, das sich unweit des Watergate-Gebäudes befand. Und weil das Weisse Haus Angst hatte, dass sich unter den Kunden des Prostituierten-Rings auch Nixon-Berater befänden, wollten die Einbrecher Beweismaterial vernichten.

Eine kleine Gedenkstätte in den Räumlichkeiten des Verlagshauses SAGE Publishing erinnert heute an den Watergate-Skandal. Renzo Ruf

Wells bestritt diese These in der Vergangenheit allerdings entschieden. Und es ist nicht wirklich nachvollziehbar, warum Parteifunktionäre die Aufbewahrung heikler Dokumente ausgerechnet einer damals 23-jährige Sekretärin überlassen würden.

Der Filmemacher Shane O'Sullivan, der sich seit Jahren mit dem Watergate-Skandal beschäftigt, hält deshalb eine andere Theorie für glaubhafter. In seinem Buch «The Watergate Burglars» beschäftigt er sich eingehend mit den Verbindungen zwischen den Einbrechern und dem Auslandgeheimdienst CIA.

Aus dem Material, das O'Sullivan zusammengetragen hat, lässt sich diese These destillieren: Beim Watergate-Einbruch handelte es sich um einen Racheakt an Nixon. Geheimdienstkreise, die Nixons Schwächen kannten, stellten ihm eine Falle, in die er prompt tappte. Dass die Einbrecher auffliegen werden, war also kalkuliert. Vielleicht missfiel dem langjährigen CIA-Direktor Richard Helms die präsidiale Entspannungspolitik gegenüber der Sowjetunion und China derart, dass er ihn loswerden wollte.

Der erste und bisher einzige US-Präsident, der freiwillig aus seinem Amt geschieden ist. Richard Nixon verkündet in seiner Fernsehansprache den Rücktritt. Getty Images (Washington, 8. August 1974)

Vielleicht sind alle Thesen ein Stück weit wahr

Gibt es stichhaltige Beweise für diese These? Nein, natürlich nicht. In der Historiker-Zunft ist aber eine Bereitschaft festzustellen, mehr über die Hintergründe der Einbrüche herauszufinden und den Watergate-Skandal nicht länger auf die Machenschaften im Weissen Haus zu reduzieren. Wahrscheinlich, schreibt Garrett Graff in seinem Buch, sind einzelne «Teile von verschiedenen Theorien» gleichzeitig wahr. Vielleicht hatten also nicht alle Einbrecher und Auftraggeber dasselbe Motiv.

Wie dem auch sei. Klar ist: Am 17. Juni 1972, als es in Washington dämmerte, kam eine Skandal-Lawine ins Rollen. Und seither heisst es in Washington: «Es ist nie das Verbrechen», über das ein Präsident wie Nixon stolpert, «sondern die Vertuschung.»

