Warum Erfolgsautor Peter Stamm keine Klimaromane schreibt

Schweizer Literatur Warum Peter Stamm, Schweizer Bestsellerautor und Mitglied der Grünen Partei, keinen Klimaroman schreibt In seinem neuen Roman «In einer dunkelblauen Stunde» erzählt Peter Stamm mit überraschend humorvollem Ton eine verspielte, verschachtelte und tiefsinnige Liebesgeschichte. Im Gespräch verrät er, warum er keine Klimaromane und keine autobiografische Romane schreibt, was er von Gendersprache hält und auf Fotos seine Zigarette nicht versteckt. Interview: Hansruedi Kugler Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Sieht man nur noch selten: Autorenporträt mit Zigarette. Peter Stamm will es aber nicht verstecken. Bild: Sandra Ardizzone

Sie stehen regelmässig auf der Liste der Grünen Partei für den Zürcher Kantonsrat. Wann schreiben Sie mal einen Klimaroman?

Ich hatte gerade zwei Lesungen mit meinen Texten bei den Grünen. Aber einen Klimaroman werde ich nicht schreiben. Vor langer Zeit hat mal ein Kritiker meine Landschaftsbeschreibungen als meteorologischen Manierismus bezeichnet. (lacht) Ich fand das nicht schlimm. Das Wetter spielt zwar in meinen Büchern immer eine Rolle, aber nicht die Klimaveränderung. Ich glaube einfach nicht, dass Romane dazu da sind, um politische Botschaften zu transportieren.

Vielleicht hätten Ihre Kinder Freude an einem Roman mit jugendlichen Klimaaktivisten oder an einer Dystopie?

Das Thema ist mir nicht fremd. Aber es gibt unterdessen so viele Dystopien, dass man aufpassen muss. Bei allem Problembewusstsein sollte man unseren Jugendlichen nicht zu grosse Angst vor der Zukunft machen.

Peter Stamm: «In einer dunkelblauen Stunde». zvg / zvg

Sein neuer Roman «In einer dunkelblauen Stunde» Humorvoll verspielte, tiefsinnige Liebesgeschichte Hält man «In einer dunkelblauen Stunde» in den Händen, denkt man: Schreibt er jetzt über sich selbst? Denn das Cover ziert ein Gemälde, das unverkennbar den Autor darstellt. Stamm entfaltet ein vertracktes Spiel um Fiktion und Realität. Das ist tiefsinnig, liest sich spannend und ist mit überraschender Leichtigkeit, Melancholie und Humor serviert. Der Plot: Eine Filmemacherin verzweifelt an der Verschwiegenheit des Schriftstellers Wechsler. In Recherchen stösst sie auf dessen Jugendliebe. Ein virtuoses Glanzstück Literatur entsteht. Und weil Wechslers Romane jene von Peter Stamm sind, befindet man sich im Detektivmodus und liest viel schriftstellerische Selbstreflexion. (hak)

In Ihrem neuen Roman sagt der Schriftsteller Wechsler mal leicht resignativ, Romane seien nichts als Worte. Hilft denn Literatur gar nicht zur Veränderung der Menschen? Vielleicht zum Positiven?

Eine schwierige Frage. Aber doch, ich denke, es hilft schon. Aber nicht im Sinne einer richtigen oder falschen Botschaft. Literatur ist eher eine Schule der Empathie. Man kann lernen, andere Menschen zu verstehen. Ich weiss, dass das eine steile Behauptung ist, aber ich glaube, Lesen kann einen zu einem besseren Menschen machen. Ich wäre jedenfalls ein anderer Mensch geworden, wenn ich nicht gelesen hätte.

Wären Sie ein schlechterer Mensch?

Vermutlich wäre ich ignoranter. Ich habe in der Literatur sehr viel über Menschen gelernt, und ich habe die Menschen generell durch die Literatur lieb gewonnen.

Obwohl es in der Literatur von bösen und brutalen Figuren wimmelt? Gotthelf schreibt doch so, dass man seine Bösewichte schütteln und verprügeln möchte.

Die Literatur ist doch der Ort, wo man auch so schwierige Menschen verstehen lernt. Ich las gerade «Propofol» von Corinna T. Sievers. Sie beschreibt einen zutiefst unsympathischen Menschen, den man am Schluss doch gern hat und ihn versteht. In diesem Fall ist das literarisch eine enorme Leistung.

Menschen, die man kennen gelernt und lieb gewonnen hat, verflucht man nicht? Das ist doch ein hochaktuelles Thema, gerade in den sozialen Medien!

Ja, schon. Literatur, die blosse Karikaturen von Menschen zeichnet, hat mich nie interessiert.

Man könnte ja sagen, unsere unversöhnliche, ruppige Kommunikation braucht genau deshalb dringend Literatur …

Absolut, völlig einverstanden.

An einer Stelle sagt der Schriftsteller Wechsler in Ihrem Buch, Literatur brauche grosse Gefühle als Treibstoff. Die finde man in der Liebe, im Tod, in der Krankheit, aber in der Politik nur bei Verrückten. Die aber seien langweilig. Schreiben Sie deshalb keine politischen Romane?

Das ist nicht der Grund. Ich finde einfach, dass man Literatur nicht ernst nimmt, wenn man sie mit politischen Botschaften befrachtet. Klar sind Könige, Diktatoren spannendere Figuren als gute Politiker. Eigentlich sollten wir uns wünschen, keine spannende Politiker zu haben. Sogar Christoph Blocher wäre keine spannende Romanfigur. Dafür sind Sachbücher besser geeignet.

Sie haben einmal geschrieben, am Anfang Ihres Erzählens stehe nie die Geschichte, sondern immer eine Frage. Was war die Frage bei Ihrem neuen Roman?

Diese Frage kommt häufig, ein Fluch, ich hätte den Satz nicht schreiben sollen. In diesem Fall war es so, dass zwei Filmemacher einen Film über mein Schreiben machen wollten (das Filmporträt Wechselspiel wird am 19.1. an den Solothurner Filmtagen und am 22.1. auf SRF 1 gezeigt/red). Mich hat es zum Roman mit der Filmemacherin, dem Schriftsteller und seiner Jugendliebe inspiriert, wo es ja auch darum geht, was ein Film auslösen kann.

Peter Stamm im Filmporträt Dokumentarfilm «Wechselspiel» Am 19. Januar hat das Filmporträt über Peter Stamm an den Solothurner Filmtagen Premiere. Am Sonntag, 22. Januar, läuft der Film auch um 12 Uhr auf SRF 1. Für ein Porträt begleiten die beiden Filmemacher Georg Isenmann und Arne Kohlweyer den Schweizer Erfolgsautoren bei der Arbeit am neuen Buch. Nach und nach realisieren sie, dass Stamms neuer Roman von einem Schriftsteller handelt, über den ein Dokfilm entstehen soll. Die Filmer werden selber zum Sujet des Romans, wie ihr Film auf raffinierte Weise zeigt.

Ich vermute, dass Sie grosse Lust hatten, durch die assoziativ und frivol plaudernde Erzählerin einen neuen, leichteren, auch satirischen Ton in ihre Literatur zu bringen. Das ist überraschend und sehr humorvoll.

Ich sehe das auch so. Und es hat mir enormen Spass gemacht. In den 90er-Jahren habe ich ja humoristische und satirische Texte für den Nebelspalter geschrieben. Diesen Ton habe ich selbst immer ein wenig vermisst in meinen Büchern. Der Humor war wohl immer da, aber sehr versteckt. Den Humor wollte ich oft in mein Erzählen einbringen, schaffte es aber nicht, weil Humor immer distanziert. Ich wollte aber nie Distanz zu meinen Figuren haben. Im neuen Roman funktioniert es, weil der Humor nicht von mir, sondern von der Figur her kommt. Es ist ihre Distanzierung von der Welt, während ich ihr ganz nah bleiben kann.

Hat die Arbeit mit den Filmemachern auf Ihren Roman abgefärbt?

Ja, die Filmerei hat grossen Spass gemacht. Ich habe die Sache nicht so ernst genommen und dadurch bekam der Roman, in den ich einiges aus der Filmarbeit eingebaut habe, eine grosse Leichtigkeit.

Sie waren aber nicht so verschlossen wie Ihr Romanheld?

Nein, gar nicht. Dass er meine Bücher geschrieben hat, heisst nicht, dass ich dieser Schriftsteller Wechsler bin. Weil jetzt überall autofiktionale Literatur geschrieben wird, dachte ich, ich spiele ein wenig mit diesem Genre, aber lasse dann den Schriftsteller sterben. (lacht)

Heisst das auch, dass Sie keine Autobiografie und keinen autofiktionalen Roman schreiben werden? Ihr Roman-Schriftsteller verachtet das Genre.

Ich selbst schimpfe überhaupt nicht über dieses Genre. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel die Bücher von Annie Ernaux gelesen. Oder Ursula Frickers «Gesund genug». Die sind grossartig. Aber nein, ich werde wohl keine autofiktionalen Romane schreiben.

Der Humor ihrer Erzählerin hat auch eine Tiefe. Sie findet ihr Leben banal und fantasiert sich in das Leben des verstorbenen Schriftstellers. Ist das nicht die Tragik jedes Lesers, der sich aus der Realität in die Intensität von literarischen Schicksalen flüchtet?

Das ist Ihre Interpretation, lassen wir das mal so stehen. (lacht) Aber es stimmt schon, und es trifft auch auf mich als Schreibenden zu, dass man oft das Leben von literarischen Figuren aufregender findet als das eigene. Aber es ist auch schön, dass man in der Fiktion gefahrlos Dinge ausprobieren kann. Der Konflikt zwischen Fiktion und Realität ist zudem schon seit «Agnes» immer Teil meiner Geschichten gewesen.

Sind Sie ein wenig dennoch ein Rebell gegen den Zeitgeist? Neben Michel Houellebecq sind Sie fast noch der einzige Autor, der auf Porträtbildern mit Zigarette zu sehen ist.

Ist man damit schon ein Rebell? Ich will ja nicht das Rauchen propagieren, aber verstecken will ich es auch nicht. Ich mag weder Eitelkeit noch Verlogenheit. Meine Kinder mögen das Rauchen nicht. Und in Porträtaufnahmen wird es tatsächlich nicht überall akzeptiert. In Russland wurde ich mal von einer Fernsehstation gefilmt, der Regisseur sagte mir dann, dass sie im Fernsehen keine Zigaretten rauchenden Menschen zeigen dürfen.

Auch wenn Ihr neuer Roman verspielt und humorvoll ist, sind Sie sich von den Themen her treu geblieben als Existenzialist und Seelenerkunder.

Ich sagte auch im Verlag immer, das sei ein lustiges Buch. Aber dort fanden viele, es sei melancholisch. Aber so sind halt meine Bücher immer ein wenig, also melancholisch. Ich bin ja nicht plötzlich ein anderer Autor.

Bei der Ankündigung des Verlags war ich etwas enttäuscht. Schon wieder ein Schriftsteller und eine verlorene Jugendliebe. Das las man von Peter Stamm schon öfters. Ironisches Versteckspiel mit dem Autor hätte mich mehr angesprochen.

(lacht) Solche Werbetexte sind immer schwierig. Es stimmt schon, dass die Reduktion auf den Plot meine Literatur nicht wirklich trifft.

Ihr Roman-Schriftsteller Wechsler sagt einmal, grosse Literatur hinterlasse Narben. Welches Buch hat bei Ihnen eine Narbe hinterlassen?

Narbe tönt negativ. Bei mir hinterlässt Literatur vor allem positive Eindrücke, keine Traumatisierung. Wie gesagt, ich bin ja nicht Wechsler.

Mir würde «American Psycho» von Brat Easton Ellis in den Sinn kommen.

(lacht) Das verstehe ich. Aber solchen Büchern gehe ich aus dem Weg. Narben hinterlassen bei mir eher Filme, zum Beispiel die Bunuel-Szene, wo ein Rasiermesser in ein Auge schneidet.

Was denkt eigentlich ein Sprachkünstler wie Sie über den Genderstern?

Ach, ich bin froh, dass es sich in der Literatur nicht aufdrängt. Ich habe meine Figuren, die sind entweder männlich oder weiblich. Dann muss ich nicht gendern. Schön finde ich diese Sprachformen nicht. Privat aber bin ich sehr offen. Zum Beispiel sage ich oft einfach «Leserinnen», weil die meisten, die lesen, Frauen sind.

Ist Ihr Lieblingswort auch so wie dasjenige Ihres Romanhelden, nämlich «seltsam»?

(lacht) Immer wenn ich ein Buch fertig habe, streiche ich etwa die Hälfte «seltsam» wieder aus dem Text. Ich habe das Wort gerne, weil ich die Welt so empfinde. Es ist auch ein schönes Wort, das die Welt rätselhaft und überraschend macht.

