Ist Call of Duty Modern Warfare 2 ein Antikriegsspiel?

Videogame «Call of Duty» will ein Antikriegsspiel sein – geht das überhaupt? «Call of Duty: Modern Warfare II» brach 2009 ein Tabu. Nun kommt ein Remake des Kultspiels heraus, das abermals unangenehme Fragen aufwirft. Marc Bodmer 29.11.2022, 05.00 Uhr

Beeindruckende grafische Effekte: «Call of Duty: Modern Warfare II». Activision

Der Druck, den «Call of Duty: Modern Warfare II» in manchen Szenen aufbauen kann, ist immer wieder verblüffend. Binnen Sekundenbruchteilen schnellt das Stressniveau in die Höhe, denn oft ist unklar, von wo man beschossen wird. Etwas unbedarft aus der Deckung hervorlugen, und schon ist man weg. Das Remake des gleichnamigen Meilensteins aus dem Jahr 2009 erzählt nicht die gleiche Geschichte, sondern orientiert sich mehr an dessen Narrativ.

Im Originaltitel rüttelte ein Terrorattentat auf einen Wartesaal an einem Flughafen die Gamergemeinde auf. Die gezeigte Gewalt war krude, sinnlos und ungeschönt. Gar nicht so, wie man sie sonst aus Actionfilmen aus Hollywood oder entsprechenden Games kennt, wo mit viel Aufwand die Gewaltinszenierungen ästhetisiert werden. So weit geht die Neuauflage nie. Doch wie Drehbuchautor Brian Bloom über das Spiel sagt: «Wir haben verschiedene Aspekte aus früheren ‹Call of Duty›-Titeln genommen und im Sinne des Kanons integriert.»

«Es geht darum, einen Krieg zu verhindern»

In der aktuellen Version gilt es, nachdem ein US-Dronenangriff einen iranischen General getötet hat – wir erinnern uns an den realen General Soleimani, der im Januar 2020 in der Nähe des Flughafens von Bagdad auf diese Weise eliminiert wurde –, dessen Nachfolger von einem gross angelegten Racheakt auf amerikanischem Boden abzuhalten. Dass er sich dabei Bomben aus Amerika bedient, ist Teil der unschönen Geschichte, die «Modern Warfare II» erzählt.

So gesehen ist «CoD: MW II» kein Kriegsspiel, wie Bloom festhält, sondern: «Es geht darum, einen Krieg zu verhindern.» Dabei gilt oft, dass der Zweck die Mittel heiligt. In solchen Momenten befindet sich das Game auf einer Gratwanderung zwischen Action und – wie es Brian Bloom nennt – «Denkanstössen», denn der Realismus der Handlung ist von zwei Fragen geprägt: «Ist das schon einmal geschehen? – Zum Glück nicht. Könnte es geschehen? Ja.»

Das erfolgreichste Spiel nach «Super Mario» und «Tetris»

Besonders in den unspektakulären Momenten gelingt der von Bloom angestrebte Spagat. Wenn man durch die Häuser an der Grenze zwischen den USA und Mexiko auf der Suche nach Mitgliedern eines mexikanischen Drogenkartells streift, bekommt man – wie eingangs erwähnt – einen Eindruck, mit wie viel Stress Grenzpolizisten und Drogenfahnderinnen konfrontiert werden. Wer im Schreck Zivilisten erschiesst, kann nochmals von vorne beginnen.

Doch sobald das neueste Kapitel der hinter «Super Mario» und «Tetris» erfolgreichsten Gameserie (über 425 Millionen verkaufte Einheiten) sich zu grossen Schiessereien hinreissen lässt, dann dominieren Spannung und Unterhaltung. Man findet sich im gängigen «Call of Duty»-Territorium wieder, das die kritischeren Aspekte, die eben noch etwas nachdenklich machten, wegfegt.

Call of Duty: Modern Warfare II, Infinity Ward/Activision, PS 4 & 5/Xbox One & X/PC