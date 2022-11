Street Art Banksy legt Putin aufs Kreuz: Das bedeutet seine Kunst auf Kriegstrümmern Mehrere Werke des britischen Street-Art-Künstlers sind am Freitag in der Ukraine aufgetaucht. Es ist nicht das erste Mal, dass seine Kunst in Kriegsgebiete vordringt. Anna Raymann Jetzt kommentieren 14.11.2022, 17.29 Uhr

Im ukrainischen Borodyanka sind Werke von Street-Artist Banksy aufgetaucht. Hier wirft ein kleiner Junge einen Judoka auf den Rücken, ob im weissen Anzug Wladimir Putin steckt, liegt im Auge des Betrachters. Andrew Kravchenko / AP

Seine Aktivisten werfen Blumensträusse statt Handgranaten. Kleine Mädchen lassen Luftballons steigen und selbst die Polizisten machen lieber eine Kissenschlacht, statt sich ihren Waffen zu bedienen. Der britische Street-Art-Künstler Banksy fordert mit seinen Werken Frieden, dort, wo er längst ersehnt wird. Die Botschaft dabei stets bilderbuch-klar: Das Herz für Liebe und Mitgefühl, Peace-Zeichen und Taube für den Frieden.

Nun lässt er eine Akrobatin im Handstand auf Kriegstrümmern im ukrainischen Borodjanka turnen. In der von ihm gewohnten Schablonentechnik (Stencil) ist sie in Schwarz und Weiss auf die untere Etage eines zerbombten Hauses gesprayt. Da sich der Künstler selbst nach wie vor anonym gibt, können diejenigen Werke als verifiziert gelten, die auf seiner Webseite oder auf Instagram publiziert werden - oder die seine PR-Agentur bestätigt. Am selben Tag sind ausserdem in der Hauptstadt Kiew und in Irpin weitere Werke des Künstlers entdeckt worden: andere Akrobatinnen, Kinder, die auf einer Panzersperre turnen und ein kleiner Junge, der einen ausgewachsenen Judoka auf den Rücken legt - ein Seitenhieb an Wladimir Putin, der selbst leidenschaftlich gern auf die Matte steigt.

Kunst im Kriegsgebiet

Banksys Karriere begann mit frechen Ratten, die er an den Strassenrand sprayte. Heute sind die grossen Fassaden seine bevorzugten Leinwände. Sie bieten ihm ausreichend Fläche für seine politischen Statements, in der er ungeniert gegen Kapitalismus, Kommerz und die Machthabenden austeilt. Als in Grossbritannien über den Brexit diskutiert wurde, stieg er auf die Leiter und liess einen Handwerker einen Stern auf der Flagge der EU zertrümmern. Er sprayte zur Corona-Pandemie und zu den steigenden Immobilienpreisen. Seine Arbeiten in der Ukraine sind auch nicht die ersten, mit denen er in Konfliktgebiete vordringt. In Israel und Palästina finden sich mehrere Werke, manche davon, wie das «Ballon-Mädchen», zählen zu seinen Bekanntesten. Sogar ein Hotel mit Atelierplätzen für Kreative führt der Künstler in Bethlehem.

Die Bilder in der Ukraine bewirken das, was Kunst wie wenig anderes kann. Sie machen Mut, sie trösten. «Vielen Dank, dass Du zur Ukraine hältst!» - In den sozialen Medien danken Bewohnerinnen und Bewohner der Städte dem Künstler vor allem dafür, was Kunst eben auch kann: Aufmerksamkeit erregen. Und darin ist Banksy unübertroffen.

Erfolg auf Auktionen und im Museumsshop

Seit rund 20 Jahren wirbelt der Künstler nicht nur die Graffiti-Szene auf, sondern mit Selbstironie und gutem Gespür für Marketing eben auch die Kunstwelt. Lange vor den heutigen Umweltaktivisten enterte er Museen, 2005 hängte er zunächst unbemerkt eines seiner Werke, eine Mona Lisa mit Smiley-Gesicht, ins Pariser Louvre. Seine Arbeiten erzielen an Auktionen Millionenpreise. Selbst - oder erst recht - wenn er sie wie das «Ballon-Mädchen» 2018 bei der Auktion von Sotheby's (medienwirksam) schreddert. Drei Jahre später erzielte das zerstörte Bild statt 1,2 Millionen Euro satte 18,9 Millionen Euro.

Banksy verkauft sich gut, ob im Auktionshaus oder als Fanartikel. Tassen, Käppis und Mausmatten, es gibt scheinbar nichts, worauf sich seine Motive nicht gut machen. Kapitalismuskritik für den leichten Geldbeutel - so viel Ambivalenz müssen Banksy-Liebhaber aushalten. Der Künstler reagiert darauf am liebsten ironisch. Ein fiktionaler Dokumentarfilm (sogenannte Mockumentary) von und über ihn trägt den Titel «Exit Through the Gift Shop»: um an Banksy vorbeizukommen führt der Weg durch den Museumsshop.

Diese Bekanntheit hat seinen Preis. Ein (erfolg-)reicher Street-Art-Künstler verlöre rasch seine Glaubwürdigkeit, die Kunst kommt schliesslich von der Strasse aus dem Untergrund. Banksy bewahrt sie sich, indem er seinen Namen dem guten Zweck widmet, wenn er ein Schiff zur Rettung in Seenot geratener Flüchtlinge finanziert. Oder die Blicke der Öffentlichkeit dorthin lenkt, wo man kriegs- und krisenmüde lieber nicht mehr hinschauen würde, so wie auf die zerstörten Strassenzüge von Kiew.

