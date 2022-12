Willow: Serienfortsetzung auf Disney Plus mit Warwick Davis

Streaming «Willow»: Kann eine Serie dem etwas angestaubten Fantasyfilm wieder neues Leben einhauchen? Der Kinofilm «Willow» von 1988 war für manche Kult, doch er ist nicht allzugut gealtert. Die charmante Serienfortsetzung ist zugleich Verbeugung und ironische Auseinandersetzung mit dem Original. Tobias Sedlmaier 02.12.2022, 05.00 Uhr

Die 80er-Jahre brachten ein paar eigenwillige und grundsympathische Fantasyfilme hervor, die bis heute bei vielen Erwachsenen, die als Kind darüber gestaunt hatten, in Erinnerung geblieben sind. «Labyrinth» zum Beispiel, mit dem von David Bowie gespielten Koboldkönig. Oder «The Dark Crystal», der 2019 mit einer Serie auf Netflix fortgesetzt wurde. Auch «Willow» ist nun seriell in die Gegenwart geholt worden.

Vor allem im englischsprachigen Raum ist im Laufe der Jahre ein gewisser Kult um dieses Märchen entstanden. Darin müssen der kleinwüchsige Willow Ufgood und seine Gefährtentruppe ein heilbringendes Baby namens Elora Danan vor den Klauen einer bösen Königin beschützen. Im Rückblick kann man sagen: «Willow» füllte 1988 die Lücke zwischen den drei «klassischen» Star-Wars-Filmen von George Lucas und der mehr als zehn Jahre später folgenden «Lord of the Rings»-Trilogie.

Amüsanter, angestaubter Charme

Lucas verantwortete auch das Drehbuch zu «Willow» mit. Das merkt man, im Guten wie im weniger Gelungenen. Der Film spielt mit hübschen Ideen wie der Grösse seiner Helden; neben den kleinen Nelwyns gibt es ein noch winzigeres Volk, das dem der Liliputaner bei «Gullivers Reisen» ähnelt. Die Geschichte folgt, wie so oft bei Lucas, einer Heldenreise durch eine Welt, von der man gerne noch mehr Details erfahren hätte als klangvolle Namen wie etwa den des Königreichs Tir Asleen.

Bei «Star Wars» hiess die alles umfassende Energie, die gerne vom Bösen missbraucht wird, Macht. In «Willow» ist diese entscheidende Kraft die Magie. Die Inszenierung von Regisseur Ron Howard trägt die Handschrift des soliden Machers, der wenig falsch, aber eben auch wenig wirklich umwerfend gestaltet. Sieht man den Film heute noch einmal, bleibt sein inzwischen angestaubter, amüsanter Charme nicht verborgen. Doch gerade bei den Actionszenen und der Figurenzeichnung ist «Willow» nicht allzu gut gealtert.

Ein Projekt liegt lange auf Eis

Die Serie «Willow», die jetzt bei Disney Plus anläuft, vermag einige dieser Scharten auszuwetzen. Ihre Produktion war eines jener Leidensprojekte, die lange auf Eis lagen, ehe sie starten konnten. Doch mit ihrem jugendlichen Cast gelingt der Fortsetzung prompt die benötigte Verjüngungskur für einen Stoff, der zugleich Verbeugung und ein Stück weit ironische Auseinandersetzung mit dem Film ist.

«Ich glaube, alle haben einen guten Job gemacht, den Spass und den unbeschwerten Ton des Originals aufrechtzuerhalten und gleichzeitig mit einem jüngeren Cast ein neues Publikum anzusprechen», sagt Tony Revolori («Grand Budapest Hotel»), der Prinz Graydon Hastur spielt, im Zoom-Gespräch. Die Schauspielerin Ellie Bamber («Nocturnal Animals») ergänzt hinsichtlich der Besetzung: «Drei weibliche Hauptrollen stehen im Zentrum der Serie und sie sind alle komplex und stark auf ihre eigene Weise.»

Die Geschichte setzt «200 Monde» nach dem Ende des Films ein. Wo die inzwischen jugendliche Erlöserfigur Elora Danan steckt, weiss zunächst zwar niemand, doch im Königreich scheint dennoch Frieden eingekehrt zu sein. Dann aber wird Prinz Airk entführt und muss von einer Gruppe wackerer Reckinnen und Recken befreit werden. Was folgt, ist ein klassisches Abenteuer durch verschiedene Stationen, die filmische Modernisierung der mittelalterlichen Aventiure, bei der alle ihre eigenen Prüfungen zu bestehen haben.

Humor und Schauer halten dabei die Balance, die Serie ist trotz modernem Look charmant klassisch und angenehm unzynisch. Dass 1988 bereits der Film die Figur des klassischen Helden hinterfragte, sieht auch Amar Chadha-Patel. Seine scharfzüngige Rolle ist ein komödiantisches Highlight der Serie. «‹Willow› handelt auch davon, was passiert, wenn man die Idee untergräbt, dass der grosse Mann mit dem Schwert immer der Held sein muss.»

Die Kunst der originellen Geschichte

Einer der Helden ist Willow, der kleine Mann mit dem Zauberstab, erneut verkörpert von Warwick Davis. Seine Figur ist noch grummeliger als früher, womöglich auch weil an ihrem magischen Talent Zweifel aufkommen. Im Zoom-Gespräch sagt Davis: «Ich bin älter und erfahrener geworden und Willow ist es ebenso. Die Figur im Film war bei all ihrer Besorgtheit sehr optimistisch. Für die Serie habe ich diesen Charakterzug zurückgefahren, denn die Welt, in der Willow sich bewegt, ist viel herausfordernder geworden.»

Das Script zur Serie verfasste Jon Kasdan, als Sohn von Lawrence Kasdan (Drehbuchautor u.a. von «The Empire Strikes Back») bestens mit dem 80er-Jahre-Setting vertraut. Woher kommt es, dass gerade ein nostalgisches Revival dieses Jahrzehnts betrieben wird? Liegt es daran, dass die Kinder jener Zeit nun mit ihren eigenen Filmen zu ihr zurückkehren? Zum Teil ja, gibt Kasdan zu. «Aber wir leben in einer Zeit, in der es so vieles gibt, das um unsere Aufmerksamkeit buhlt. Ironischerweise kann man durch eine bekannte Marke wie ‹Willow› originellere, neuere Geschichten erzählen, als wenn man eine wirklich neue Geschichte angeht, die niemand kennt.»

