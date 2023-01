Start der Solothurner Filmtage

Solothurner Filmtage Das Schaufenster für den Schweizer Film ist wieder geöffnet Die nächsten acht Tage widmet sich die Barockstadt Solothurn wieder dem Schweizer Film, mit neuer Leitung und einem neuen Gesprächsformat. Der gute Filmjahrgang 2022 lädt zum Entdecken ein. Tobias Sedlmaier, Solothurn Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Solothurn im Zeichen des Schweizers Film Bild: Hanspeter Bärtschi

Immer wenn der Winter sich nicht entscheiden kann, ob er überhaupt noch durchstarten oder im Grau der Regenschauer verharren soll, ist es Zeit, den wirren Witterungen zu entrinnen. Dann ist die Zeit der Solothurner Filmtage, die am heutigen Mittwochabend im Beisein von Bundesrat Alain Berset eröffnet werden, mit dem Dokumentarfilm «This Kind of Hope» über den Kampf um Menschenrechte in Weissrussland. Bis zum 25. Januar werden mehr als 200 Filme an zehn Spielorten in der Barockstadt präsentiert. Mit Katarina Türler erhält erstmals eine Editorin die «Rencontre»-Auszeichnung.

Die 58. Ausgabe markiert einen Neustart. Zum einen für die Kinobranche, die nur langsam Morgenluft wittert. Immerhin kann man 2023 dem ersten vollständigen Jahr ohne Corona-Einschränkungen entgegensehen. So zumindest die Erwartung; doch die Pandemie hat gelehrt, Sicherheiten zu misstrauen. Pro Cinema, der Schweizerische Verband für Kino und Filmverleih, gibt sich hinsichtlich der Zuschauerzahlen zwar vorsichtig optimistisch. Doch einzelne Betriebe bangen um ihr Überleben und schlagen öffentlich Alarm. Die Branche steht an einem Scheideweg.

Ernste Themen für eine ernste Gegenwart

Auch personell sind die Solothurner Filmtage nach diversen Querelen um Statutenänderungen im letzten Jahr neu aufgestellt: Es ist die erste Ausgabe des im Sommer 2022 gewählten künstlerischen Leiters Niccolò Castelli, der den Festivalbetrieb als Regisseur auch aus anderer Perspektive kennt. Ihm zur Seite steht die administrative Leiterin Monica Rosenberg. In den letzten Tagen vor dem Start sind die beiden mitsamt ihrem Mitarbeiterstab dementsprechend beschäftigt, als man sich auf ein kurzes Gespräch in der Kulturgarage trifft, wo nicht nur die Kaffeemaschine rotiert.

Wenn das Locarno Film Festival Tradition verkörpert und das ZFF den Glamour sucht, steht Solothurn für Bodenständigkeit. Er wolle nah am Publikum sein, die Distanz des roten Teppichs aufheben, sagt Castelli. Die Filmtage seien immer noch der Treffpunkt von Publikum und Branche. Wichtig sind dem Leiter Sujets, die alle Menschen betreffen, über die breit debattiert wird: Krieg, Klima, Identität, Migration. Es sind ernste Themen für eine ernste Gegenwart; eine Diskussion zum Thema «Humor im Schweizer Film» wirkt da im Programm wie ein heiterer Farbfleck.

Die Schweiz sei früher eine Insel in Europa gewesen, heute hätten die Filmemacherinnen und Filmemacher hingegen ganz unterschiedliche Wurzeln und damit Sichtweisen auf die Welt, sagt Castelli. Diese sichtbar zu machen, sei ihm ein wichtiges Anliegen. Das Festival solle jünger werden, diverser, und filmische Utopien auch für diejenigen aufzeigen, die nach der Perestroika geboren wurden.

Solche Wünsche hegen manche im Kulturbetrieb, der sich seit je durch das Primat des Alters auszeichnet. Ob sie in Erfüllung gehen, wird nicht zuletzt von der Kino-Leidenschaft eines Publikums abhängen, das besonders in den letzten Jahren ein neues Sehverhalten kultiviert hat und die Auszeit von der Welt teilweise anderswo holt.

Die Entdeckung der Sinnlichkeit

Solothurn ist ein grosses Schaufenster für den Schweizer Film. Hier kann man Neues entdecken, oder nachholen, was bei Zeiten verpasst wurde. Und das lohnt sich, gerade für das abgelaufene Jahr, das qualitativ kein schlechtes war. Gelegentlich verzweifelt die Schweiz ja an ihrem Film: Zwergenhaft sei er, bieder, unsexy, hört man.

Manchen ist er zu theatral, anderen zu naiv. Als Deutscher vernehme ich solche Klagen und denke mit weit grösserem Bedauern an die Produktionen im grossen Kanton. Rechnet man die Grösse des Landes und die Masse an Fördermitteln mit, bleibt der deutsche Film weitaus tiefer unter seinen Möglichkeiten als der eidgenössische.

Denn die Vielfalt in der überschaubaren Schweizer Filmlandschaft ist überraschend hoch, selbst auf internationalen Festivals wie dem in Toronto 2022 wurde sie gewürdigt. Für eine archaische Dorfgeschichte wie «Drii Winter» findet sich ebenso Platz wie für den elektrisierenden Liebesabsturz («The Curse») oder die anarchistische Zeitenwende in «Unrueh ». Die «Malstunden bei Raffael», ein aktueller Publikumsliebling, bringen Endo Anaconda mit Albert Anker zusammen.

Der Schweizer Film entdeckt die feministische Ikone Erica Jong oder das Innere des menschlichen Körpers in «Humani Corporis Fabrica». Und neuerdings auch eine ungezügelte erotische Sinnlichkeit in Filmen wie «De Noche los Gatos son Pardos» oder «99 Moons».

Solothurn soll auch ein Ort der Begegnung und des Austausches sein. Dafür wurde der traditionelle Filmbrunch durch ein Format abgelöst, das allen Interessierten offensteht und bereits am Vormittag ab viertel nach 10 Uhr Lust auf Kino machen soll: Die Gesprächsreihe «Fare Cinema», die vom viersprachigen Tessiner Castelli moderiert wird.

Sie findet in der Stube der Genossenschaft Kreuz statt, einer Umgebung, der man cineastische Abgehobenheit sicher nicht vorwerfen kann. Mehr als 60'000 Besucher zählte man vor der Pandemie, etwa die Hälfte dann im vergangenen Jahr. Für die 58. Ausgabe erhofft sich Monica Rosenberg 50'000. Vorsichtig, doch zuversichtlich.

58. Solothurner Filmtage 18. bis 25. Januar

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen