Neuer CH-Kinofilm "La Ligne": Explosiver Mutter-Tochter-Konflikt

Schweizer Film La Ligne: «Die Familie ist das letzte Kollektiv, an das wir uns noch hängen» Ursula Meier ist zurück: Mit dem explosiven Mutter-Tochter-Beziehungsdrama «La Ligne» knüpft die Filmemacherin an ihre früheren Erfolge an. Marlène von Arx 15.02.2023, 17.00 Uhr

Szene aus dem Film «La Ligne» von Ursula Meier mit Valeria Bruni Tedeschi als Mutter und Stéphanie Blanchoud als Tochter. Bild: Filmcoopi

Ursula Meier legt in ihrem neuen Familiendrama «La Ligne» furios los: Gleich zu Beginn schmettert Margaret (Stéphanie Blanchoud) in Zeitlupe und zu berauschender klassischer Musik ihre Mutter Christina (Valeria Bruni Tedeschi) mit einer Wucht gegen das Klavier, sodass sie zu Boden geht. Fetzen fliegen in Form von Musiknoten durch die Luft und ein paar Schrammen später wird Margaret vom Rest der Familie eingefangen und vor die Tür in den Schnee gesetzt. Was zuvor vorgefallen sein mag?

Fest steht, dass die älteste von Christinas drei Töchtern eine unglaubliche Wut auf Maman hat. «Die Szene stellt den Urknall dar, der für den Rest des Filmes nachhallt», erklärt die Regisseurin bei unserem Gespräch am letztjährigen Zurich Film Festival den deftigen Einstieg. «Hätte ich sie hyperrealistisch gefilmt, wäre das nicht sehr schön gewesen und das Publikum hätte sich von der Protagonistin abgewandt. Deshalb habe ich die Gewalt auf barocke Weise, als ein kraftvolles Feuerwerk und auch ein bisschen mit Humor inszeniert.»

Eine Frau ohne Gewalthintergrund

Gewalttätige Frauen - das Thema fasziniert sowohl die französisch-schweizerische Filmemacherin Meier, als auch die belgisch-schweizerische Schauspielerin und Musikerin Stéphanie Blanchoud. Die beiden lernten sich vor acht Jahren kennen, als Ursula Meier ein Musik-Video für Blanchoud in einem Boxring inszenierte. Am Fernsehfilm «Journal de ma tête» («Tagebuch des Todes», 2018) über einen jungen Elternmörder arbeiten sie erneut zusammen.

Zur Person Getty Ursula Meier Ursula Meier ist 1971 in Besançon als Tochter einer Französin und eines Schweizers geboren, in Genf aufgewachsen und lebt heute in Belgien. Sie studierte Film im belgischen Ottignies-Louvain-la-Neuve. Ihr erster Spielfilm «Home» gewann 2009 den Schweizer Filmpreis (Bester Film, Bestes Drehbuch) und wurde für drei Césars nominiert. Die Schweiz reichte « Home » und das mit dem Silbernen Bären in Berlin ausgezeichnete Drama «L’enfant en haut » (2012) in der Kategorie Bester Internationaler Film bei den Oscars ein.

«Danach wollten wir eine Geschichte über eine gewalttätige Frau erdenken», so Blanchoud, die gemeinsam mit Ursula Meier und Antoine Jaccoud das Drehbuch zu «La Ligne» geschrieben hat. «Und zwar eine erwachsene, 35-jährige Frau, die keinen sozialen Gewalthintergrund hat - also nicht aus dem Drogen- oder Prostituierten-Milieu stammt», fügt Ursula Meier an. «Solche Figuren gibt es im Kino kaum.»

Was zwischen Tochter und Mutter alles im Argen liegt, kann sich das Publikum bald einmal zusammenreimen. Schliesslich erinnert Christina ihre Kinder bei jeder Gelegenheit daran, dass sie ihre Karriere als Konzertpianistin für sie aufgegeben hat. Ein Mangel an gegenseitigem Verständnis und Akzeptanz, dafür ein Überfluss an enttäuschten Erwartungen bestimmt die Beziehung. Nach dem Ausraster, der bei Christina einen Gehörschaden verursacht, muss Margaret per einstweiliger Verfügung drei Monate lang einen Mindestabstand von 100 Metern zum Haus ihrer Mutter einhalten.

Zur Person Stéphanie Blanchoud Stéphanie Blanchoud wurde 1981 als Tochter einer Belgierin und eines Schweizers in Brüssel geboren, wo sie später Theater am Königlichen Konservatorium studierte und Gesangsunterricht nahm. Die Sommerferien verbrachte sie oft im Kanton Waadt. Sie schreibt und performed eigene Showprogramme, hat drei Alben aufgenommen und trat auch am Paléo Festival in Nyon auf. 2011 wurde sie in Belgien als Beste Nachwuchsschauspielerin in « La Régate » ausgezeichnet.

Die beiden Schwestern versuchen familienintern zu vermitteln. Marion, die Jüngste, malt die titelgebende Linie ums Haus, die eine weitere Eskalation verhindern soll. Während Christina mit Familie und neuem Partner Weihnachten feiert, bleibt die Nähe suchende Margaret jenseits der Linie ausgegrenzt. «Diese Linie geht gegen die klassische Dramaturgie», so Meier. «Was normalerweise Geschichten in der Literatur oder im Film ausmacht, sind Begegnungen: Eine Liebesgeschichte ist beispielsweise ein freundschaftliches Aufeinandertreffen. Eine direkte Auseinandersetzung miteinander ist in unserer Geschichte nicht möglich.»

Das Element der aufgezwungenen Distanz beschäftigte sie zudem seit dem Dokumentarfilm, den sie über einen Genfer Polizisten gedreht hatte. Darin bekam jemand Zutrittsverbot zum Bahnhof. «Ich fand es seltsam, dass man jemandem ein Gebiet verbieten kann. Diese Idee wollte ich weiter erkunden.»

Immer zurück zur Familie

Der Film schliesst inhaltlich an ihre bekanntesten Werke an, in denen die Familie und die Rolle der Mütter im Fokus steht: In «Home » (2008) mauerte sich Isabelle Huppert mit Familie wegen des Autobahnlärms in ihr Haus ein und in «L’enfant d’en haut» (2012) gab sich Léa Seydoux als Schwester ihres Sohnes aus. Die Mutter in «La Ligne», überzeugend passiv-aggressiv von Valeria Bruni Tedeschi gespielt, schliesst sich ihnen nun als Sinnbild des familiären Trigger-Effekts an.

Es erstaunt daher nicht, dass es auch bei den Filmemacherinnen und ihren eigenen Müttern gewisse Reibungsflächen gibt: «Mich nervt, wenn meine Mutter alles zweimal sagt», lacht Blanchoud, während die Regisseurin das mangelnde Selbstvertrauen ihrer Mutter bemängelt. Dennoch: «Die Familie ist das letzte Kollektiv, an das sich die Menschen heute noch hängen», glaubt Ursula Meier. «Auch wenn wir uns von ihr abnabeln wollen, zieht es uns immer wieder dahin zurück. Und das macht sie für mich auch so spannend.»

