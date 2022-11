Buchpreis: Siegt Thomas Hürlimann oder Kim de l'Horizon?

Schweizer Buchpreis Der Altmeister findet den Genderstern «zum Kotzen», das Jungtalent mag ihn: Wer gewinnt den Buchpreis? Die beiden Schreibenden könnten unterschiedlicher kaum sein. Am Sonntag kommt es beim Schweizer Buchpreis wohl zum Duell zwischen Jungtalent Kim de l'Horizon und Altmeister Thomas Hürlimann. Nicht nur der Genderstern spaltet die Autorschaften. Hansruedi Kugler 2 Kommentare 19.11.2022, 05.00 Uhr

Gewinnt Jemensch oder Hürlimann? Glaubt man den Voraussagen in der Buchbranche, siegen entweder Thomas Hürlimann oder Kim de l’Horizon. Auf die Verleihung des Schweizer Buchpreises vom kommenden Sonntag navigieren also zwei Favoriten zu, die von ihrer literarischen Machart her nicht unterschiedlicher sein könnten. Hier Sturm und Drang, dort reife Edelliteratur, Wildheit gegen Klassik, Jung gegen Erfahrung, Shootingstar gegen Altmeister.

Kim de l'Horizon. Arne Dedert/dpa

Der Genderstern in der Literatur: Hier hui, dort pfui!

Beide trennt auch ein Schriftzeichen, der Genderstern: Hier hui, dort pfui! Denn während Kim de l’Horizon als Autorperson und die Hauptfigur von «Blutbuch» sich auch sprachlich nicht auf ein Geschlecht festlegen wollen und sogar vereinzelt der Genderstern («Kund*innen», «Alkoholiker*innen») im Buch auftaucht, hat sich Thomas Hürlimann in der «Sonntagszeitung» vehement gegen die Gendersprache ausgesprochen: «Ich liebe die deutsche Sprache und finde diese Gendereien zum Kotzen. Nie würde ich so ein Sternchen verwenden, auch lese ich keine Texte, die mich mit diesem Unsinn belästigen.»

Thomas Hürlimann. KEYSTONE

Bald wird man in Romanen öfters von «Freund:innen» lesen. Egal, was man über Gendersprache oder Nonbinarität denkt: Es sind Themen, die derzeit in aller Munde sind. Und die Schweizer Gegenwartsliteratur greift dies pointiert sowohl künstlerisch wie kommentierend auf.

Kim de l'Horizon: Blutbuch. Roman. Dumont, 334 S. Dumont

Bisher ist Gendersprache in Romanen sehr selten

In literarischen Werken taucht die Gendersprache jedoch nach wie vor sehr selten auf. Eine seltene Ausnahme findet man im aktuellen Roman «In einer einzigen Welt» des Basler Schriftstellers Benjamin von Wyl. Die Erzählerfigur ist ein global vernetzter Pilz, eine makabre und bitterböse Metapher auf das Internet. Dieser Pilz benutzt ein feminisiertes Gender-Singular («Noras Besuch bei einer Cousin:e»), was eher wie ein sprachlicher Murks wirkt. Man wird aber garantiert in den nächsten Jahren Romane zu lesen bekommen, in denen die gerade sich verbreitende Schreibweise mit Doppelpunkt im Plural verwendet wird. Vor allem, wenn sich die Figuren Briefe schreiben, heisst es dann wohl öfters «Freund:innen», «Politiker:innen» und «Sportler:innen». Anders als Kim de l’Horizons avantgardistisches «jemensch» statt «man» wird in diesen Romanen jedoch bloss alltägliches Schriftdeutsch einfliessen.

Ihre Romane bilden extreme Pole der Gegenwartsliteratur ab

Muss deshalb Kim de l’Horizon den Schweizer Buchpreis erhalten? Mit dem Gewinn des Deutschen Buchpreises haben sich die Autorperson (Kim de l’Horizon will sich weder als sie noch er bezeichnen) sowie der Roman «Blutbuch» fulminant in die Schlagzeilen katapultiert. Das Geschlechterfluide wird seitdem noch hitziger diskutiert. Dass Thomas Hürlimanns Roman «Der rote Diamant» in allen deutschsprachigen Feuilletons breit besprochen und überwiegend sehr positiv bis euphorisch beurteilt worden ist, gerät darob fast ein wenig in Vergessenheit. Beide Romane bilden extreme literarisch Pole ab. Das zeigt: Die Schweizer Gegenwartsliteratur hat etwas zu bieten und braucht sich vor zeitgenössischer Konkurrenz nicht zu verstecken.

In «Blutbuch» wirft sich Kim de l’Horizon mit der ganzen Wucht der Verletztheit und einer virtuosen Montage an verschiedenen Textformen in die aktuellen Gender- und Klassendebatten. Thomas Hürlimann hingegen lässt seinen Erzähler mit überlegener Ironie und ebenso virtuos und vergnüglich eine Internatsjugend und damit auch ein Zeitalter besichtigen. Horizon-Jugendrevolte trifft also auf Hürlimann-Altersweisheit.

Thomas Hürlimann: Der rote Diamant. Roman. S.Fischer, 317 S. zvg

Das eigene Leben ist bei beiden reiches literarisches Spielmaterial

Interessanter als die Unterschiede sind jedoch deren Gemeinsamkeiten. Unübersehbar ist, dass beide ihre Autobiografie in hohem Ausmass einfliessen lassen. Hürlimann, 1950 in Zug geboren, hat sich in seinen Romanen oft an seiner grossbürgerlich-konservativen Herkunft gerieben: sowohl am Strang der St.Galler CVP Familiendynastie der Mutter wie auch am CVP-Bundesratsvater. Und dies oft so, dass Literaturfreunde reale und fiktive Personen verwechselten.

«Der Kater» wurde nicht nur als Machtsatire, sondern auch als parodistisches Porträt seines Vaters gelesen. Kim de l’Horizon, 1992 in Ostermundigen geboren, hat sich nach dem Gymnasium ganz der Literatur und dem Thema des Geschlechterfluiden gewidmet – und dabei genauso wie Hürlimann die Grenze zwischen eigenem Leben und Werk fliessend, ja undurchsichtig gestaltet, sodass «Blutbuch» zum neumodischen Genre der Autofiktion gerechnet wird.

Beide haben provokante Bücher geschrieben

Kommt hinzu: Sowohl Kim de l’Horizon wie Thomas Hürlimann haben mit ihren Romanen viele Leute vor den Kopf gestossen. Auch wenn man Hürlimann seit Jahren zurecht als einen der brillantesten Erzähler der Schweiz feiert, mit seinen Romanen hat er immer wieder für Skandale gesorgt. Unvergessen ist etwa der Versuch, seine St.Galler Lesung von «Fräulein Stark», in welchem sich der damalige Stiftsbibliothekar, Hürlimanns Onkel Johannes Duft, unvorteilhaft und verfälscht zu erkennen geglaubt hatte, zu verhindern. Abgesehen von wütenden Leserbriefen musste sich Thomas Hürlimann jedoch nicht gegen eine derartige Hasslawine wehren, wie sie Kim de l’Horizon seit seinem Buchpreisgewinn über die Kanäle von Social Media erlebt.

Wenn die Sprache zu den Figuren passt, ist die Literatur gelungen

Für die künstlerische Beurteilung zählt ohnehin etwas anderes: die Sprache. Entscheidend ist, ob diese der Haltung und der Erzählerfigur entspricht. Das hat mit deren Erfahrung und Reflexion zu tun. Plausibel ist deshalb das elegante, klassische Deutsch, mit dem Hürlimanns Erzähler ebenjene überlegene Ironie deutlich macht, die aus einer Art Altersgelassenheit sich ergeben kann. Dass die fragmentierte, kämpferische Selbstfindung in Horizons «Blutbuch» sich einer genderfluiden Sprache bedient, passt zur Hauptfigur.

Dass sogar der Genderstern auftaucht, ist aus Sicht der Selbstfindung künstlerisch folgerichtig. Zudem: In die Erfahrungswelt literarischer Figuren zu schlüpfen, ist immer eine Erweiterung – egal, ob man selbst genderfluide Sprache oder gar den Genderstern benutzt oder nicht.

Schweizer Buchpreis, öffentliche Feier zur Verleihung, Theater Basel, Sonntag, 20.11., 11 Uhr, Einlass: 10 Uhr.

