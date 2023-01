Steve Hophead Roots-Rock aus der Schweiz

Roots-Rock In der Prärie entstanden, in den Alpen veredelt Steve Hophead heisst der Geheimtipp aus dem Berner Oberland. Der Sänger und Gitarrist aus Frutigen hat mit seiner Band eine Perle des Roots-Rock geschaffen. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Steve Hophead mit seiner Band: Analog ist Trumpf. Andreas Beer

Seine Musik klingt nach staubigen Landstrassen und der Weite der amerikanischen Prärie. Die kräftige Stimme schmirgelt, wehmütig und sehnsüchtig. Die Gitarren knarren und kreisen, rau, roh und rostig. Unverfälscht und schnörkellos. Das ist der ungeschliffene, erdige Roots-Rock von Steve Hophead.

Hinter Steve Hophead verbirgt sich aber kein Sänger und Gitarrist aus dem amerikanischen Süden, sondern der in Frutigen im Kandertal geborene Stefan Imobersteg. Dort lebt der 46-jährige Vater von zwei Kindern mit seiner Familie und arbeitet zu 60 Prozent auf dem Grundbuchamt. «Ein schöner Ausgleich», findet er, «hier die exakte, genaue Büez auf dem Grundbuch, dort das kreative, offene Wirken in der Musik.»

Schon in jungen Jahren fühlte er sich von amerikanischen Stilen Blues, Tex-Mex, Cajun, Bluegrass und Folk angezogen. Eine zentrale Rolle spielte dabei das Singer-Songwriter Festival in Frutigen, das 1983 bis 2001 durchgeführt wurde und legendäre Musiker wie Steve Earle, Delbert McClinton, Kris Kristofferson, David Lindley oder Rosanne Cash ins Berner Oberland lockte. «Als Kind habe ich mich ins Festival geschlichen und habe alles mit grosser Faszination aufgesogen», sagt er.

Es war die Initialzündung, um sich mit dieser Art Musik zu beschäftigen und selbst Musik zu machen. Imobersteg ist Autodidakt durch und durch. «Gitarrenunterricht, das hat bei mir nie geklappt», sagt er, «ich habe mir alles selbst beigebracht und selbst heraus gehört. Learning by Doing». Prägend waren seine Reisen entlang des Mississippi: Von Memphis nach Clarksdale und New Orleans. Prägend waren auch Reisen nach Irland und Schottland, wo die Folk- und Singer/Songwriter-Tradition lebendig geblieben ist.

Steve Hophead – der Name kommt von seiner Lieblingsmütze mit Hopfenmuster – bewegte sich jahrelang in der Berner und Berner Oberländer Szene, nahm 2005 in Berlin seine erste Platte unter seinem Namen auf, spielte im Powertrio Patina und nahm schliesslich vor vier Jahren Solo an der Blues-Challenge in Basel teil. Er gewann zwar nicht, doch die Juroren ermutigten ihn dort, es doch im nächsten Jahr mit einer Band zu versuchen.

Steve Hophead live. zvg

Aufgenommen mit der Bandmaschine von Hanery Amman

Das Quintett mit dem famosen Lap-Steel-Gitarristen Stuwi Aebersold erreichte ein Jahr später Platz 2 hinter Siegerin Justina Lee Brown und hinterliess einen nachhaltigen Eindruck. Mit derselben Band hat er darauf in drei Tagen Live im Shoomroom-Studio in Goldswil, einem Analogstudio, seine Musik eingespielt.

Aufgenommen mit der Studer-Bandmaschine des verstorbenen Rumpelstilz-Pianisten Hanery Amman, ist Steve Hopstead eine seltene Perle des Roots-Rock geglückt. Ein handgemachter Gegenentwurf zur digitalen Welt. Eine Platte aus einem Guss. Erfunden in der Prärie und im Mississippi-Delta, veredelt im Berner Oberland, dürfte ihn das Album weit über seinen bisherigen Berner Kulturkreis bekannt machen.

Steve Hophead: Steve Hophead. Live: 16.1. Kofmehl Solothurn; 26.1. Mühle Hunziken Rubigen (Plattentaufe).

