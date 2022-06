Pearl Jam begeistern im Zürcher Hallenstadion

Rock Pearl Jam im Hallenstadion: Mit gutem Gewissen in den good old Times schwelgen Die Rolling Stones touren wohl bald nicht mehr. Pearl Jam sind bereit in diese Fussstapfen zu treten. Das haben sie am Donnerstag im Hallenstadion eindrücklich bewiesen. Michael Graber 24.06.2022, 11.35 Uhr

Pearl-Jam-Frontmann Eddie Vedder hat unglaublich viel Charme und Energie. Corinne Glanzmann

Exakt an diesem Datum vor 22 Jahren seien sie schon auf genau dieser Bühne gestanden, sagt Eddie Vedder ins ausverkaufte Hallenstadion. Der 57-jährige Frontmann von Pearl Jam weiss das unter anderem deshalb noch, weil er am Vorabend des 2000er-Konzerts seine Frau kennen gelernt hat. Good old Times. Und auch sonst ist vieles an diesem Abend ein bisschen in Erinnerungen schwelgen: Nur gerade drei der am Donnerstag gespielten 20 Lieder haben die US-Rocker nach der Jahrtausendwende geschrieben.

Immerhin, es sind allesamt sehr gut gealterte Nummern. Bereits als zweiten Song packen Pearl Jam das grossartige «Even Flow» aus. Die Länge der Soli von Gitarrist Mike McCready übersteigt da bereits fast den Rest des Songs, und das Publikum singt jede einzelne Zeile lauthals mit. Vielleicht, so denkt man sich an diesem Abend ein paar Mal, sind Pearl Jam die neuen Rolling Stones. Irgendwann wird dann auch deren Neverending-Tour enden. Und wie bei Jagger und Co. ist das Publikum mit der Band mitgealtert. In Zürich stehen und sitzen die Spätdreissiger, Mittvierziger und Frühfünfziger. Den Arbeitstrott für ein paar Stunden hinter sich lassen und das leicht verwaschene Pearl-Jam-T-Shirt hervorgeholt, das rund um den Bauch auch schon weniger gespannt hat. Diese Fans kommen auch noch in fünf, zehn und zwanzig Jahren wieder.

Jeder kann diesen Rock fühlen

Es ist eine starke Rockshow, die hier über 130 Minuten aus den Boxen kommt. Das hat Kraft, Druck und sehr viel Rockpathos. McCready schwingt die Gitarre, Vedder schüttelt den Mikrofonständer und Matt Cameron prescht die Band am Schlagzeug gnadenlos nach vorne. Es ist, bis auf ein paar Lichtspielereien, Rock auf die Essenz eingedampft. Keine Show, keine Effekte und kein Brimborium. Gerader, direkter Rock. Genug virtuos, um nicht beliebig zu sein, und genügend einfach, damit ihn jeder und jede fühlen kann.

Und dann ist da eben noch Eddie Vedder. Der Mann hat Charisma. Es ist einnehmend, wenn er spricht, und wenn er singt sowieso. Seine Stimme ist selbst in den härtesten Passagen fassbar, klar und präsent. Er rast über die Bühne, nach links, nach rechts, springt über die Boxen. Zwischendurch massregelt er ganz nebenbei noch einen aufmüpfigen Konzertbesucher in der gebotenen Klarheit, vor dem Zugabenblock verteilt er dann der ersten Reihe Wein aus der Flasche. Aber hauptsächlich sind da die Songs. Ein grandioses «Animal», ein ebensolches «Jeremy, und bereits zum Start hämmert «Release». Eine einzige kleine Merkwürdigkeit im sonst sehr homogenen Set ist «Dance Of The Clairvoyants» aus dem neuen Album. Fast ein bisschen Funk im Rockbassin.

Insgesamt knapp 130 Minuten powerten sich die Musiker auf der Bühne aus. Corinne Glanzmann

Pearl Jam sind eine exzellent funktionierende und eingefuchste Stadionrockband. Davon gibt es kaum mehr welche. Die Stones werden immer noch älter, die Zukunft der Foo Fighters ist ungewiss, und der Grunge, aus dem auch Pearl Jam kommen, hat die meisten seiner Kinder längst gefressen. Vielleicht waren Vedder und Band damals nicht so cool wie Nirvana, aber durch den fehlenden Hang zur Selbstzerstörung touren sie im Gegensatz zu Cobain immer noch durch die grossen Hallen und Stadien. Seit über 30 Jahren. Ende nicht absehbar.

Auch noch was fürs Gewissen

Natürlich, es gibt heute originellere Musik. Pearl Jam machen sehr maskuline, kompetitive Musik. Stadionrock halt. Ansonsten ist der Abend aber frei von Machogehabe. «Let’s save the fucking planet», sagt Vedder. Ein kleiner Teil des Ticketpreises geht an die Stiftung der Band. Mit guten Gewissen in den good old Times schwelgen. Ein schöner Abend. Bis spätestens in 22 Jahren wieder. Gleiches Datum. Gleicher Ort. Und gleiches Pearl-Jam-T-Shirt?