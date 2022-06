Weshalb Autorin Atwood eigenes Buch mit Flammenwerfer verbrennt

Protest gegen Abtreibungsverbot Margaret Atwood: Weshalb die 82-jährige Autorin versucht, ihr eigenes Buch mit einem Flammenwerfer zu verbrennen Die kanadische Bestsellerautorin Margret Atwood meint es ernst. Mit der Versteigerung der feuerfesten Ausgabe ihrer feministischen Dystopie «Der Report der Magd» setzt sie ein Zeichen gegen den drohenden Zeitgeist. Bernadette Conrad 09.06.2022, 16.30 Uhr

Margaret Atwood setzt ihrem Buch mit dem Flammenwerfer zu. Bild: Sotheby's

Da steht sie nun, mit grauem Lockenschopf, 82 Jahre alt, und richtet einen Flammenwerfer auf ein Buch. Nicht auf irgendeines: Es handelt sich um ihren Roman «The Handmaid`s Tale», auf Deutsch «Der Report der Magd», das seit seinem Erscheinen 1985 nicht nur nie veraltete, sondern im Gegenteil seit den Trump-Jahren weltweit immer brisanter und erfolgreicher wird.

Aber wieso der Flammenwerfer? Dass Margaret Atwood, der weltberühmten grossen alten Dame der kanadischen und englischsprachigen Literatur, die spektakulären Ideen nicht ausgehen, verwundert weniger als die Idee selbst: Sind Flammen, die ein Buch attackieren, nicht eine zu alarmierende Symbolik, um sie für einen Spass zu nutzen?

«Der Report der Magd» besteht die «Feuerprobe»

Aber Margaret Atwood ist in dieser Sache genauso wenig zum Spassen aufgelegt wie in den politischen Aktionen in Sachen Umwelt- und Naturschutz, denen in den vergangenen 15 Jahren ihr grösstes Engagement galt. Ihr ist es im Gegenteil so bitterlich ernst, dass sie für ihr Video vor der Symbolik der Bücherverbrennung nicht zurückschreckt, sondern sie gezielt nutzt. Zunächst: Das Buch brennt nicht. Atwood hat eine «unburnable Edition», also eine feuerfeste Ausgabe des Buches, herstellen lassen, die am 7. Juni für 130 000 Dollar bei Sotheby`s versteigert wurde. Der Erlös geht an die Nonprofit-Organisation PEN America.

Dass «Der Report der Magd» die «Feuerprobe besteht», setzt ein kraftvolles Zeichen gegen den an amerikanischen Schulen in alarmierender Weise um sich greifenden politischen Trend, immer mehr Bücher – darunter «Der Report der Magd» - zu verbieten oder zurückzuhalten. Hinter der von Schulbehörden, Politikern, Aktivisten und auch Eltern ausgeübten Zensur steht das Anliegen, das Wissen junger Menschen insbesondere bezüglich Rasse, Geschlecht und Sexualität zu kontrollieren und zu steuern. Zwischen 1500 und 2000 «Bücherverbote» wurden an Schulen in insgesamt 26 Staaten Nordamerikas seit Mitte 2021 gezählt, was eine noch nie dagewesene Dimension eines in Amerika nicht unbekannten Themas repräsentiert. Und mehr: Bücherverbrennungen haben tatsächlich an einzelnen Orten schon stattgefunden.

Abtreibungsverbot sei Sklaverei

Dem hält nun Margaret Atwood, klug und mutig wie seit jeher, die «feuerfeste Version» jenes Romans entgegen, in dem sie auf unvergleichliche Weise die autoritäre Kontrolle über Menschen zuendegedacht hat. In Gilead, ihrer literarischen Vision eines totalitären Staates, werden Frauen versklavt und auf Gebärmaschinen reduziert. Und hier liegt dann auch die zweite Stossrichtung der Aktion: Seit der Oberste Gerichtshof der USA 2021 mit drei noch von Trump eingesetzten konservativen Richtern das landesweite Recht auf Abtreibung in Frage stellte, droht nun in mehreren Bundesstaaten der Backlash und der Rückfall in eine Zeit, als Abtreibung gesetzlich verboten war. Die Situation spitzt sich zu, noch in diesem Monat wird sich entscheiden, ob demokratische Staaten wie Kalifornien und New York wie schon vor 50 Jahren zur rettenden Adresse für Frauen aus dem ganzen Land werden, die eine ungewollte Schwangerschaft abbrechen wollen.

Margaret Atwood ist hier glasklar: Nicht nur ihr Video, auch einen markanten Satz ruft sie der rückwärtsgewandten Politik zu: «Dann erzwingt eben Geburten – aber dann nennt das, was ihr tut, auch beim Namen: es ist Sklaverei.»