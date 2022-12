Geniale Nervensäge: Elfriede Jelinek ist wieder auf allen Kanälen

Nobelpreisträgerin Anti-Porno und Klima-Theater: Ist das Werk von Elfriede Jelinek unverzichtbar oder einfach nur nervig? Die österreichische Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek (76) ist präsent wie nie: In Deutschland ist ein Film über sie angelaufen. Im neuen Buch «Angabe der Person» verarbeitet sie ihren Kampf mit den deutschen Steuerbehörden und am Schauspielhaus Zürich wird ihr Klimastück «Sonne, los jetzt!» uraufgeführt. Zwei Meinungen zu einer Reizfigur. Julia Stephan, Julian Schütt und Hansruedi Kugler Jetzt kommentieren 15.12.2022, 05.00 Uhr

Elfriede Jelinek während eines Interviews in Wien. Hans Klaus Techt / EPA

Pro: «Für mich hat Elfriede Jelinek zu Unrecht das Image einer elitären, verschrobenen Neurotikerin.»

Julia Stephan, Kulturredaktorin. Andrea Zahler

Wenn ich meine Jelinek-Leseerfahrung zusammenfassen müsste, dann wohl am ehesten so: Elfriede Jelineks Texte sind für mich wie Ozeane. Ihre Wortwogen lullen mich ein. Bis einer ihrer Sätze mich so heftig am Schädel trifft, dass ich aus meiner zufriedenen Konsumentinnenhaltung herausfahre. Ein Kalauer kann das sein, so albern, dass ein Elon Musk auf Twitter damit hätte glücklos zu punkten versucht. Oder ein Satz, der mich mit der ratlosen Frage zurücklässt: Wie zum Teufel bin ich da hingekommen? Wie schafft es diese Frau, so elegant von Kuchen auf – verzeihen Sie – A***backen zu kommen?

Für mich hat Elfriede Jelinek zu Unrecht das Image einer elitären, verschrobenen Neurotikerin. Jelinek ist witzig, frisch und hochaktuell. Welche Autorin mit Jahrgang 1946 darf sich rühmen, eine Online-Community zu pflegen, die bei ihr seit den 1999er-Jahren ständig neue Texte mit hochaktuellem Zeitbezug auf ihrer Website bezieht? Wer schreibt mit 76 noch so, dass mancher Rapper in Sachen Selbstüberhöhung den Kürzeren ziehen müsste («Ich bin meine eigene Brennstoffzelle»)?

Wenn ich im Theater sitze und Jelineks musikalischer Sprache lausche, würde ich ihre Sätze am liebsten festhalten. Doch dann ist da schon der nächste Satz. Und der übernächste. Und der überüberübernächste. Ich bin süchtig nach diesen Sätzen, weil sie analytisch sind und masslos verrückt. Und ich frage mich, wie arm das Gegenwartstheater wäre ohne die Jelinek, die nicht nur Preise abgeräumt, sondern die Ästhetik des Theaters verändert hat, weil in ihren Stücken keine Figuren reden, sondern höchstens Chöre. Überhaupt ist das Fundament dieser Texte so unsicher, dass sich über sie kaum verlässliche Annahmen machen lassen: Was oben war, ist im nächsten Satz schon untendurch. Täter werden von Jelinek in die Opferrolle geschrieben und umgekehrt. Auf diese Weise schafft es Jelinek, die unausgesprochenen Widersprüche in unserem Selbstverständnis als Gesellschaft wortreich zu benennen. Mich hat das für sie eingenommen. Ihre geschichtsblinden Landsleute aus Österreich hat das gegen sie aufgebracht.

Kontra: «Wann kommt wieder ein Buch von ihr, wo ich auf keiner Seite ahne, was auf der nächsten folgen wird?»

Julian Schütt, Kulturredaktor. zvg

Irgendwann bin ich ausgestiegen. Nicht etwa aus politischen Gründen. Ich habe ein Herz für lustvolle Provokateure und kluge Nestbeschmutzerinnen. Die meisten, die bei Elfriede Jelinek aussteigen, tun es, weil sie sich zu heftig über sie aufregen. Sie ist ihnen zu links, zu feministisch, zu pornografisch. Als sie 2004 den Literaturnobelpreis erhielt, regte sich ein greiser Juror derart fürchterlich auf, dass er die Schwedische Akademie im Protest verliess. Das habe ich immer bewundert, wie Elfriede Jelinek so leicht so viele Männer in Rage versetzen kann.

Bei mir ist das leider nicht der Fall. Ich bin ausgestiegen, gerade weil ich mich über diese Autorin weder als Leser ihrer Prosa noch als Theaterzuschauer herzhaft aufregen kann. Ich denke nur immer lustloser: Recht hat sie! Aber ich lese ungern Bücher, nur um mich bestätigt zu sehen.

Egal, ob sie Nazi-Verstrickungen in der österreichischen Gesellschaft oder Kultur thematisiert oder den Missbrauch von Kindern und Frauen oder den gefährlich korrupten und selbstherrlichen Rechtspopulismus oder im jüngsten Stück die Klimapolitik – ich bin von vornherein Generalabonnent im Jelinek-Lager. Wer sind denn jene, die sich über die Autorin empören? Meist die üblichen Verdächtigen aus dem Dunstkreis der Freiheitlichen und anderer rechter und stramm patriotischer österreichischer Männerbünde, mit denen ich nichts zu tun haben möchte.

Ich bin ausgestiegen, weil mir Jelineks Textmassive zu vorhersehbar geworden sind. Ach, würde sie doch weiter so abgründig schreiben wie einst im Roman «Die Klavierspielerin» (1983), diesem grandiosen Zweikampf zwischen einer überambitionierten Mutter und ihrer von Ängsten geplagten Tochter. Wann kommt wieder ein Buch von ihr, wo ich auf keiner Seite ahne, was auf der nächsten folgen wird? Ich lese jetzt ihre Lebensbilanz «Angabe der Person». Vielleicht entdecke ich da die junge, unberechenbare Jelinek wieder. Bis jetzt ist allerdings alles wie gehabt.

Elfriede Jelinek: Angabe der Person. Rowohlt, 192 Seiten.



Das Theaterstück «Sonne, los jetzt!» hat am 15.12. am Schauspielhaus Zürich Premiere. Regie: Nicolas Stemann.

Nervensäge Jelinek – mit diesen Werken eckte sie an

Elfriede Jelinek: wir sind lockvögel baby!. Roman, Rowohlt, 257 S. Zvg / ZVG

Einer der ersten Popromane wir sind lockvögel baby. Roman. Rowohlt, 257 S. (1970) Furios sprengt die junge Autorin mit ihren ersten Texten die literarischen Traditionen und Formen. Dies ganz im Übermut der Kulturrebellion der späten 60er Jahre. Hier wie später auch wirken ihre Figuren wie gespensterhaft-entfremdete Marionetten. Man kann das Buch als Mediensatire lesen, weil die paar Figuren nach massenmedialen Mustern ihr Leben fantasieren: Aufgerieben zwischen Arztroman, Krimi und Batman. Und wenn Jelinek dem Buch voranstellt: «Sie sollen dieses Buch sofort eigenmächtig verändern», dann markiert sie den Gestus der Kritik und der Selbstermächtigung am eigenen Werk so ernsthaft, dass man sich als Kulturkonsument als Mitspieler fühlt. (hak)

Elfriede Jelinek: Lust. Roman. Rowohlt. 255 S. Zvg / ZVG

Der Anti-Porno schlechthin Lust. Roman Rowohlt, 255 S. (1989) Den Titel dieses brachialen Romans ironisch zu nennen, wäre weit untertrieben. Denn dieses Buch ist der literarische Anti-Porno schlechthin. Kein anderer Roman geht so nah, gnadenlos und sprachlich virtuos an das Verhältnis von Macht und sexueller Ausbeutung heran wie «Lust». Der Unternehmer-Grobian, der seine Gattin sexuell wie ein Schlachtvieh ausweidet, die männliche Jugend, die ihre künftige Herrschaftsrolle im Skisport antrainiert oder als Verführer zu zynischen Voyeuren mutiert, sie alle bilden ein wahres Gruselkabinett. Dass Jelinek kapitalistische Ausbeutung, Nazimentalität und sexuellen Missbrauch in einen Topf wirft, ist auch ideologisch harte Kost. (hak)

Elfriede Jelinek: Die Kinder der Toten. Roman. Rowohlt, 667 S. Zvg / ZVG

Die verdrängte Nazischuld kommt als Dämon zurück Die Kinder der Toten. Roman. Rowohlt, 667 S. (1995) Dieses Buch ist wohl das Hauptwerk der österreichischen Autorin. Vielleicht etwas zu dick geraten, um ein grosses Lesepublikum zu erreichen. Aber hier sticht sie in dieselbe Wunde, in der schon Thomas Bernhard gewühlt hat. Es ist das Trauma der verdrängten Nazivergangenheit. «Dieses Land hat immer stillgehalten», also stilvoll, und sich für die Menschen erst interessiert, «wenn sie schon in den Mistkübel fliegen», heisst es einmal. Die Wiederkehr des Vergangenen als Dämon dient als Grundmotiv dieses weitläufigen und sprachlich wuchtigen Buchs, das ein Totenlied auf die Opfer des Faschismus anklingen lässt, in dem diese als Dämonen in einer Alpenpension auftauchen. (hak)

Danach war sie die «Nestbeschmutzerin» Burgtheater (Uraufführung: 1985) Wegen diesem Stück wurde Elfriede Jelinek Österreichs Staatsfeindin Nummer 1. «Burgtheater» beschreibt nach dem Vorbild von Klaus Manns lange verbotenem Roman «Mephisto» die Nazivergangenheit einer Schauspielerfamilie, deren Status am Wiener Burgtheater unantastbar war. Versuche, das Stück als trojanisches Pferd in die Burg zu schleusen, scheiterten. Horst Zankl realisierte es 1985 in Bonn. In einer Art Kunst-Wienerisch nimmt Jelinek den Opportunismus ihrer Landsleute auf die Schippe. Die Rufschädigung im Ausland brachte die heimische Presse gegen sie auf. Die «Nestbeschmutzerin» sagte später: «Ich hätte schwebend mit einem Strahlenkranz in der Wiener Innenstadt als Engel erscheinen können, und die Leute hätten geschrien: Da ist die Hex’!». (jst)

Sport als Körperkult, Gewaltexzess und Massenhysterie Ein Sportstück (Uraufführung: 1998) Elfriede Jelinek hat den Körperkult unserer Tage kommen sehen. Im Sportstück warnt sie vor dem Gewaltpotenzial des Sports und seiner Massenhysterie. Es dröhnt sich ein kerniger Bauernjunge nach dem Vorbild Arnold Schwarzeneggers mit Anabolika voll. Und Jelinek hat sich als «Nestbeschmutzerin» ironisch ins Stück geschrieben («Elfi Elektra»). Skandalregisseur Einar Schleef inszenierte das Stück 1998 an der Wiener Burg – in sieben Stunden, mit 142 Schauspielenden und einem Schlussapplaus von 43 Minuten. Er habe sich, so erinnert sich eine Dramaturgin, für die Textlektüre am Küchentisch festbinden müssen, so anstrengend sei das gewesen. Claus Peymann, damals amtierender Burgtheaterchef, kündigte an, persönlich die Kosten für die Überstunden der Beteiligten zu übernehmen. (jst)

Unser hohler Humanismus mit Flüchtlingen Die Schutzbefohlenen (Uraufführung: 2014) Auch hier wird Jelinek ihrem Ruf als Moralistin und Expertin für unbequeme Wahrheiten gerecht. «Die Schutzbefohlenen», die sie als Reaktion auf die 2012 erfolgte Besetzung der Wiener Votivkirche durch Asylsuchende schrieb, thematisiert die im Meer ertrunkenen Flüchtlinge, den hohlen Humanismus und die Dauerbeschwörung der Menschenrechte auf der Folie des antiken Dramas «Die Schutzflehenden» von Aischylos. Der Zürcher Schauspielhaus-Co-Intendant Nicolas Stemann brachte das Stück 2014 zur Uraufführung – mit einem Chor aus Flüchtlingen. Die kurze Zeit später einsetzende Flüchtlingskrise machte es zum viel gespielten Stück der Stunde, das Jelinek der Aktualität laufend angepasst hat. Eine «himmelschreiende Klage von antikischer Wucht», schrieb die «Zeit». (jst)

