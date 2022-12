Ich mag Meghan Markle nicht - bin ich ein schlechter Mensch?

Popkultur-Glosse Ich mag Meghan Markle nicht – bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Meghan Markle geht mir auf den Sack. Und ja, das ist unvernünftig, schliesslich kenne ich sie nicht persönlich. Das hält mich nicht davon ab, mir eine Meinung zu bilden. Aber haben wir nicht alle einen Promi, den wir einfach nicht leiden können? Nadja Zeindler 04.12.2022, 05.00 Uhr

Diese Woche ist der heisserwartete Trailer zur Netflix-Doku «Harry & Meghan» erschienen und als ich ihn mir ansah, habe ich quasi durchgehend mit den Augen gerollt und immer mal wieder geschnaubt, wie ein hässiges Nashorn. Erstens, weil darin nichts Neues gesagt wird. Harry und Meghan sind die Opfer der bösen, bösen Royals. Kennen wir schon, sonst noch was? Zweitens sind die «intimen» Bilder so perfekt, als wären sie der reinste Instagram-Influencer-Orgasmus. Und drittens ist das Timing einmal mehr schwierig.

Netflix / YouTube

Genau jetzt sind Prinz William und Kate in den USA unterwegs, aber Harry und Meghan haben ihnen mit diesem Trailer fröhlich die Show gestohlen. Wieder mal. Die beiden haben schon ihren royalen Rücktritt vor zwei Jahren ausgerechnet einen Tag vor Kates 38. Geburtstag verkündet und seither verbannen sie andere Royals mit ihren News fast schon traditionell zur Randnotiz. Angeblich haben sie 2018 sogar Gästen an Prinzessin Eugenies Hochzeit erzählt, dass sie Nachwuchs erwarten. Nur ein Gerücht? Vielleicht, aber es passt in das Bild, das ich mir von Meghan gemacht habe.

Dabei kam diese Woche raus, dass durchaus Menschen mit rassistischen Tendenzen in royalen Kreisen rumrennen, wie sie gesagt hat. Lady Susan Hussey, eine ehemalige Hofdame und Patin von Prinz William, hat eine Besucherin an einem Empfang im Buckingham Palast mehrfach gefragt, woher sie «wirklich» komme. Und woher «ihre Leute» stammen.

Die Frage an sich war von der 83-Jährigen wohl nicht böse gemeint, aber dass sie nachgebohrt und die Antwort, sie sei in Grossbritannien geboren und britisch, nicht akzeptiert hat, war absolut dämlich. Ist das nun der Beweis, dass Meghan das Opfer der bösen Royals ist? Keine Ahnung. Darum ist sie mir aber nicht plötzlich sympathischer.

Von der Märchenprinzessin zur Nervensäge

Was ist also mein Problem? Ist Meghan für mich als Royal-Fan der natürliche Feind? Nein, ganz so dramatisch bin ich nicht. Als sie auf der Bildfläche erschien, war sie mir ziemlich Wurst. Prinz Harry ist verliebt und glücklich? Schön für ihn.

Da war alles noch märchenhaft: Harry und Meghan an ihrem Hochzeitstag. Keystone

Alles schien perfekt und der Medien-Hype war riesig. Sie wurde in Lichtgeschwindigkeit von der Serien-Darstellerin zum Superstar stilisiert, das grosse Vorbild für kleine Mädchen auf der ganzen Welt, die Rettung der Royals. Doch irgendwann fiel auf: Meghan nahm es mit der Wahrheit nicht immer so genau.

Sie sagte zum Beispiel, sie habe als Amerikanerin nicht viel über die Royals gewusst, habe keine Ahnung gehabt, wer Harry ist und ihn auch nie gegoogelt. Dabei hat sie in ihrem Blog «The Tig» unter anderem über die Hochzeit von Prinz William und Kate geschrieben und kannte Harrys Cousine, Prinzessin Eugenie.

Im Interview mit Oprah gingen mehrere Aussagen von Meghan nicht ganz auf. Keystone

Sie und Harry seien drei Tage vor der grossen Royal Wedding privat in ihrem Garten vom Erzbischof getraut worden. Das hat dieser aber dementiert.

Und sie habe nichts mit der sehr vorteilhaft geschriebenen «Megxit»-Biografie «Finding Freedom» zu tun gehabt. Vor Gericht musste sie aber zugeben, dass sie «vergessen» habe, dass sie über Mitarbeiter Informationen an die Autoren weitergab. Ups?

Im besten Fall war das naiv, im schlimmsten Fall war es manipulativ. So oder so geht es mir auf den Sack. Auch, weil sie und Harry seit ihrem Rücktritt praktisch nur eben damit Schlagzeilen und Geld machen. Ob mit dieser Netflix-Doku, mit Harrys kommendem Buch oder mit dem Highlight der Selbstbeweihräucherung: Meghans Podcast «Archetypes», in dem sie das Kunststück schafft, sämtliche Aussagen ihrer Gäste auf sich zu beziehen – wenn besagte Gäste mal zu Wort kommen.

Das Buch von Prinz Harry erscheint am 10. Januar. Keystone

Und darum mag ich sie nicht. Obwohl sie mir auch einfach egal sein könnte. Also warum rege ich mich trotzdem auf? Vielleicht, weil es einfach ist, Promis nicht zu mögen, manchmal sogar sehr befriedigend. Denn:

1. Promis sind keine Menschen – zumindest scheint das manchmal so. Sie sind nicht jemand, sie sind etwas. So wie beispielsweise die Kardashians.

2. Sie haben scheinbar alles und darum kein Recht darauf, sich zu beschweren. Wenn Gwyneth Paltrow also erzählt, wie schwer sie es als arbeitende Mutter hat, können wir Normalos, die nicht das Geld haben, uns monatlich die Vagina dämpfen zu lassen, das nicht ganz ernst nehmen.

3. Sie sind allgegenwärtig! Nicht nur in Podcasts oder via Twitter, sondern auch nonstop mit irgendwelchen «News» in den Medien. Und ja, mir ist bewusst, dass ich dazu beitrage, aber das ignoriere ich jetzt einfach mal gekonnt.

Der Punkt ist, mit all dem kommen auch die «Hater». Ob berechtigt oder nicht: Wir haben eine Meinung über andere Menschen und das ist an sich auch ok. Man muss ja nicht jeden mögen, egal ob Promi oder nicht. Ein Problem ist es erst, wenn diese Meinung zu Mobbing wird. Auch da: egal ob bei Promi oder nicht.

Der frühere Anti-Terror-Chef der Londoner Polizei, Neil Basu, erzählte kürzlich in einem Interview, dass es durchaus Drohungen von rechten Extremisten gegen Meghan gegeben habe. Und natürlich ist das unter aller Sau. Tatsächlich motzen viele Menschen aus politisch fragwürdigen Kreisen über sie und man muss manchmal aufpassen, was man liest oder liked.

Ich will Meghan nichts Böses. Ich fände es nur schön, wenn sie mal die Klappe halten würde. Aber hey, wer weiss, wie viele Menschen genau den gleichen Gedanken über mich haben?