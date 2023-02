Fies, gemein und faszinierend - Bösewichte sind besser als Helden

Popkultur-Glosse Furchtbar, fies und faszinierend - Bösewichte sind besser als Helden Diese Woche ist die vierte Staffel von «You» auf Netflix erschienen - und keine Angst, es gibt keine Spoiler. Tausende Fans haben darauf gewartet, obwohl die Show von einem absoluten Monster handelt. Nadja Zeindler 11.02.2023, 05.00 Uhr

Stellen Sie sich vor: Ein Mann stalkt eine Frau, schleicht sich in ihr Leben, ermordet ihre Freunde oder Verwandten und wenn die Frau etwas «falsch» macht, bringt er auch sie um. Und diesen Typen finden Sie super.

Genau so geht es mir mit Joe aus «You». Der erste Teil der vierten Staffel über den mörderischen Stalker läuft seit dieser Woche auf Netflix. Und nicht mal Darsteller Penn Badgley kann nachvollziehen, warum Joe so viele Fans hat. Ich auch nicht. Ich bin trotzdem Fan. Und es geht noch ungesünder: Seine Opfer nerven mich und ich habe mich gleich mehrmals beim Gedanken erwischt, wann er sie endlich abmurkst.

Joe hält sich selbst für einen Romantiker, aber in «You» beweist er über vier Staffeln, dass er absolut krank ist. Netflix

Nur um eines klarzustellen: Ich bin kein Fan von Serienmördern. Ich rede von erfundenen Film-Bösewichten. Denn die liebe ich!

So böse, aber so gut: Hades in «Herkules». Disney

Mein erster Lieblings-Baddie war Scar aus «König der Löwen». Klar, er hat Mufasa getötet, ich habe auch geheult. Aber niemand ist theatralischer böse. Der beste Disney-Bösewicht bleibt aber der herrlich sarkastische Hades aus «Herkules».

Ich finde auch den Joker aus «Batman Begins» tausendmal unterhaltsamer als den ewig ernsten Fledermaus-Mann. Wenn wir schon bei Superhelden sind: Homelander aus der Serie «The Boys» ist wohl der furchteinflössendste Bösewicht, den man sich vorstellen kann. Denn er ist unzerstörbar, quasi ein böser Superman – mit einem gewaltigen Minderwertigkeitskomplex.

Und genau das ist der Punkt: Bösewichte sind faszinierend. In «Sherlock» sagte Moriarty mal: «Jedes Märchen braucht einen guten alten Bösewicht. Ohne mich, bist du nichts. Denn wir sind gleich. Ausser, dass du langweilig bist.»

Und das stimmt: Helden sind im Vergleich eher langweilig. Korrekt. Vorhersehbar. Bösewichte haben nicht nur oft die besseren Songs in Disney Filmen, sie sind auch vielschichtiger. Darum rückten sie in den letzten Jahren immer öfter in den Mittelpunkt oder werden gleich ganz zur Hauptfigur. Und wenn man mal ihren Blickwinkel sieht, merkt man, dass manche durchaus einen Grund für ihr Handeln haben.

In «Der Zauberer von Oz» ist die böse Hexe des Westens schon vom Namen her böse. Aber Dorothy ist mit ihrem Haus auf ihrer Schwester gelandet und hat ihr die roten Schuhe geklaut, bevor sie kalt war. Wer wäre da nicht sauer?

Killmonger aus «Black Panther» will seinen Vater rächen, der die Technologie von Wakanda allen Menschen zugänglich machen wollte und dafür von seiner eigenen Familie getötet wurde. Nachvollziehbar.

Sogar Black Panther musste zugeben, dass Killmonger nicht einfach böse war, sondern Gerechtigkeit wollte. Disney

Und Amy aus «Gone Girl» faked ihre eigene Ermordung und hängt das ihrem Ehemann an, weil er sie betrogen hat. Verständlich. Ok, vielleicht auch nicht. Aber hey, ich habe gesagt, sie haben einen Grund. Ich habe nicht gesagt, dass es ein guter Grund ist.

Arrogant und kriminell: Leonardo DiCaprio als Jordan Belfort in «Wolf of Wall Street». Keystone

Joe hat dagegen keinen Grund für seine Taten, auch wenn er sich das selbst einredet. Er ist kein Anti-Held. Er ist ein Bösewicht. Genau wie Präsident Underwood in «House of Cards» oder Jordan Belfort in «Wolf of Wall Street». Wir bekommen keine Entschuldigung geliefert. Sie sind böse und das ist gut. Bzw. unterhaltsam. Weil sie charismatisch und clever sind. Genau wie Palpatine in «Star Wars» Darth Vader eingewickelt hat, werden auch wir auf die Dunkle Seite gezogen.

Das gelingt längst nicht jedem Bösewicht. Massimo aus «365 Tagen» ist genau wie Joe, ein mörderischer Stalker, aber er ist ungefähr so interessant wie lauwarmes Wasser.

Übrigens gibt es einen Filmbösewicht, der auch mir zu weit geht: Cruella DeVil. Sie wollte Hundebabys töten. Egal wie viele Menschen ein Bösewicht auf dem Gewissen hat, wer Hundebabys weh tun will, kann in der Hölle schmoren.

Böser geht nicht: Cruella De Vil. Disney