Die Grammys werden vergeben – wen interessierts?

Popkultur-Glosse Die Grammys werden vergeben – wen interessiert's? Die Grammys haben ein Problem: Kein Schwein interessiert sich mehr für sie. Gut, die Sänger vielleicht schon. Zumindest manche. Aber diverse grosse Stars haben noch nie gewonnen – dafür könnte Prinz Harry mal einen abräumen. Nadja Zeindler 05.02.2023, 05.00 Uhr

2020 hat Billie Eilish abgeräumt, aber wie wichtig sind die Grammys noch?

In der Nacht auf Montag werden die Grammy Awards vergeben. «Music’s biggest night» wird die Verleihung gerne genannt. Und ja, die Grammys sind «big». Es gibt unzählige Kategorien und nur ein Bruchteil der ewig langen Show wird im US-Fernsehen gezeigt. Aber schaut eigentlich noch jemand zu?

In Zeiten, wo Spotify, Youtube und sogar Songs auf Tiktok bestimmen, was gehört wird, wirken die Grammys ganz schön verstaubt. Klar, man versucht sich anzupassen. Gezwungenermassen, schliesslich müssen die Jungen bei der Stange gehalten werden. Darum gibt es in diesem Jahr fünf neue Kategorien. Zum Beispiel den besten Soundtrack für Videogames und einen Spezialpreis für den besten Song für soziale Veränderung. Was auch immer das beinhaltet.

Immerhin geben die Macher auf ihrem Snob-Thron etwas mehr Gas als früher. Rapper mussten ewig dafür kämpfen, bis es endlich eine Kategorie für sie gab. «Best Rap Performance» wurde 1989 eingeführt. Der beste Rapsong kam aber erst 2004 dazu!

Vor 23 Jahren hat sich niemand für die Gewinner interessiert, sondern vielmehr für das Grammy-Outfit von Jennifer Lopez.

Die Grammys haben in den letzten Jahren weniger mit Glamour, sondern eher mit Kontroversen für Schlagzeilen gesorgt, und diverse Musiker haben den Preis kritisiert oder sogar boykottiert.

Zum Beispiel The Weeknd, der die Grammys als korrupt beschimpfte, nachdem er für seinen weltweiten Nummer-eins-Hit «Blinding Lights» nicht einmal nominiert worden war. Nicht so schlimm, er hat schon vorher vier Mal gewonnen. Beyoncé hat übrigens bereits 28 Grammys daheim herumstehen und könnte diesmal neun weitere gewinnen.

Diana Ross war schon oft nominiert, ging aber immer leer aus.

Andere grosse Stars haben bis heute keinen einzigen: Queen waren viermal nominiert, aber gewonnen haben Freddy Mercury und Co. nie. Diana Ross wurde bisher 12 Mal nominiert und ging ebenfalls immer leer aus. Bis auf einen Grammy für ihr Lebenswerk, aber ganz ehrlich: Das ist irgendwann einfach ein Trostpreis.

Katy Perry hoffte 13 Mal, Snoop Dogg schon 16 Mal und Abba brauchten sogar fast 50 Jahre, bis sie überhaupt mal nominiert wurden – gewonnen haben aber auch sie nie.

Elmo ist dreifacher Grammy-Preisträger.

Dagegen hat Elmo aus der «Sesamstrasse» drei Grammys. Genau wie Alvin und die Chipmunks. Barack Obama hat auch einen, Bill Clinton ebenfalls. Baha Men dürfen sich auch Grammys-Gewinner nennen. Das sind die, die 2001 fragten «Who Let the Dogs Out».

Nächstes Jahr könnte theoretisch sogar Prinz Harry für sein Hörbuch «Spare» einen Grammy gewinnen. Und er singt darin sogar. Irgendwie. Vielleicht hilft das dem «wichtigsten Musikpreis» wieder zu mehr Interesse.