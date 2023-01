Hit und weg! Der Schweizer Hit stirbt

Pop Zum ersten Mal ist kein einziger Song aus der Schweiz in der Jahreshitparade – was läuft falsch? Patent Ochsner, Hecht, Megawatt & Co. sind die beliebtesten Bands der Schweiz. Ihre Songs haben gegen die internationale Konkurrenz keine Chance. Was sind die Gründe? Stefan Künzli Jetzt kommentieren 11.01.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Es Glas uf d’Liebi». Patent Ochsner mit Sänger Büne Huber am MTV-Unplugged-Konzert im Casino Bern. Das Album war das erfolgreichste des Jahres. © Rob Lewis Photography / Aargauer Zeitung

Schweizer Musik ist gefragt wie nie. 31 Alben aus der Schweiz konnten sich 2022 in der Jahreshitparade platzieren. Das ist rekordverdächtig. Ganz zuoberst Patent Ochsners «MTV Unplugged» gefolgt von Trauffers «Glöggelä», der Nr. «11» der Schwiizergoofe und «Felsafescht» der Mundart-Rockband Megawatt. Vor allem Mundartalben haben obenaus geschwungen. Insgesamt 24 Alben in den Top 100 deuten auf einen ungebrochenen Mundartboom hin.

Ganz anders präsentiert sich die Situation in der Jahreshitparade der Singles. Schweizer Songs sucht man in den Top 100 vergebens. Es ist der absolute Tiefpunkt in einer Entwicklung, die schon länger anhält. Die letzten wirklichen Schweizer Hits waren «079» von Lo & Leduc aus dem Jahr 2018 sowie «Für immer uf di» von Patent Ochsner von 2019. Seither ist kein Schweizer Song mehr in der breiten helvetischen Masse angekommen.

Was sind die Gründe für den Niedergang des Schweizer Hits? Wie ist diese Diskrepanz zwischen Album und Song-Charts zu erklären? Was läuft falsch in der Schweizer Musikbranche?

Ein Blick in die Entwicklung der Jahreshitparade seit der Jahrtausendwende ist aufschlussreich und erhellend. Die stärkste Phase hatten Schweizer Hits ab 2004 mit der Lancierung der Casting-Sendung «MusicStars». In Zusammenarbeit mit Schweizer Majorlabels wurde damals die Anzahl Hits in den Jahrescharts fast verdoppelt. Eine verstärkende Wirkung hatte von 2006 bis 2009 die Sendung «Die grössten Schweizer Hits», die auch eine Reihe von alten Hits zurück in die Hitparade spülte. Es war die Blütezeit des Schweizer Hitsongs, die die zentrale Rolle des Schweizer Fernsehens SRF unterstreicht. Das Fernsehen ist und bleibt Hitmacher Nr. 1.

Schweizer Fernsehen: Es gibt keine Sendung für aktuellen Schweizer Pop

Wie wichtig die Präsenz am Schweizer Fernsehen ist, zeigte auch der von Migros initiierte und von Hitmill produzierte Weihnachtssong «Ensemble» des Migros-Ensembles mit 23 Sängerinnen und Sängern. Ende November stieg er auf Platz 1 ein und erreichte 2014 und 2015 die Jahrescharts der erfolgreichsten Schweizer Songs.

youtube

In den 10er-Jahren begann der Niedergang des Schweizer Hitsongs. Die Casting-Sendung «The Voice Of Switzerland» (2013–14 und 2020 bei 3+) konnte daran nichts ändern. Die Talentshow «Stadt Land Talent» 4.–25. März und der Eurovision Song Contest sind heute das einzige Engagement des Schweizer Fernsehens in Sachen Pop. Die Schweizer Popbranche wartet seit Jahren vergeblich auf eine innovative, adäquate Sendung für einheimische Pop- und Rockmusik. Vielleicht ändert sich das im Jahr 2024. Gemäss SRF ist ein neues Musikformat zurzeit in Entwicklung. Weil mehrere Formate entwickelt und geprüft werden, gäbe es dazu noch keine Details.

Streaming killt Schweizer Hits

Der zweite Bruch erfolgte 2014, als Streaming für die Berechnung der Hitparade eingeführt wurde. Seither befindet sich der Schweizer Song im freien Fall. Durchschnittlich nur noch knapp zwei Songs haben es seither in den erlauchten Kreis der Jahrescharts geschafft. Jetzt ist der Tiefpunkt erreicht. Der Schweizer Hit stirbt.

Streaming hat den gesamten Musikmarkt auf den Kopf gestellt und neue Spielregeln definiert. «Im Gegensatz zu früher fällt die Hörerschaft nicht mehr einen bewussten Kaufentscheid für einen bestimmen Song», erklärt Roman Camenzind von Hitmill. Sie konsumieren Musik hauptsächlich über sogenannte Playlists, welche in Berlin oder New York zusammengestellt werden. Spotify gleicht dadurch eher einem Radio als einem Plattenladen oder Download-Store. Diese kuratierten Playlists machen heute die Hits. Wer es auf eine der hippen Listen schafft oder sich dort einkauft, hat einen entscheidenden Vorteil, gestreamt zu werden.

youtube

Spotify benachteiligt Schweizer Musik

Die Ifpi Schweiz, als Vertreterin der Branche, beklagt seit Jahren einen eklatanten Wettbewerbsnachteil von Schweizer Musik beim grössten Streamingportal Spotify. Denn die Songs aus der Schweiz werden seit Jahren von Leuten betreut, die die Schweizer Szene kaum kennen und sich auch nicht für die Künstlerinnen und Künstler einsetzen. Niemand, der schaut, dass die Schweizer Songs auf den wichtigen Playlists stehen. Am schlimmsten ist die Situation für die Musik aus der Romandie und dem Tessin. Auf Spotify gibt es sie gar nicht. «Spotify killt Schweizer Kultur», sagt Lorenz Haas von der Ifpi.

Wie stark Schweizer Songs gegenüber internationalen benachteiligt werden, zeigt die Schweizer Playlist «New Music Friday Switzerland». Gemäss Haas werden dort nur durchschnittlich acht Prozent Schweizer Titel aufgeführt. «Musik aus der Schweiz wird mit Abstand am schlechtesten kuratiert», sagt er. In der Playlist für die Niederlande zum Beispiel liegt der Anteil an einheimischen Songs bei fast 50 Prozent und in Belgien, dem nächst schlechtesten Land, sind es immerhin 23 Prozent. Also dreimal mehr als in der Schweiz. Ein fairer, gleich berechtigter Zugang zum Markt ist nicht gewährleistet.

youtube

Dabei gab es 2022 durchaus Songs mit Hitpotenzial. Zum Beispiel «Besch ready für di Liebi vo mir» von Hecht oder «Felsafescht» von Megawatt. Dazu radiotaugliche, mehrheitsfähige Songs von Mainstream-Acts wie Trauffer, Blay, Stubete Gäng, Heimweh, Bastian Baker und Loco Escrito. Lo & Leduc haben Songmaterial für zwei Alben veröffentlicht. Sie blieben alle ebenso chancenlos wie das Lied «Motivé» von EAZ/Xen (immerhin 13 Wochen in den Charts) oder «Will no meh» des Rap-Duos L Loko x Drini (16 Wochen). Ihre Songs wurden immerhin zu kleinen Hits innerhalb einer kleinen, jungen Bubble, erreichten aber kein breites Publikum.

youtube

Musiker wenden sich vom Schweizer Markt ab

Wie reagieren Schweizer Künstler auf diese Situation? DJ BoBo, mit über 15 Millionen verkaufter Tonträger der erfolgreichste Schweizer Popstar, hat sich schon lange vom Kampf um die Hitparade verabschiedet. «Wir investieren nur noch in die Shows. Der Tonträger-Markt bricht ohnehin ein. Der Kampf um die Hitparaden-Plätze wird immer teurer und sinnloser», sagte er dieser Zeitung schon vor Jahren.

Musiker wie der Sänger Benjamin Amaru, die Luzerner Rapperin Loredana oder der Solothurner Rapper Pronto schaffen es auch ohne den Schweizer Markt ab. «Sie überspringen den nationalen Markt und schielen über die Streamingportale und die sozialen Medien direkt auf einen internationalen Markt», sagt Martin Geisser von Bakara Music.

Streaming bietet also durchaus auch neue Möglichkeiten und Chancen. «Ein Musikschaffen von der Schweiz aus ist heute möglich. Du hast bessere Chancen als früher, insbesondere wenn es sich um ein Subgerne handelt», ist Geisser überzeugt. Sie können dort zum Teil Streams im beachtlichen, zweistelligen Millionenbereich erreichen. Sie sind aber keine Hits, weil die internationalen Streams für die Schweizer Hitparade gar nicht gewertet werden. Die breite Schweizer Masse nimmt von diesen Songs kaum Notiz.

youtube

Auch Hitmill hat die Strategie angepasst und setzt heute nicht mehr auf den schnellen Hit. «Wir haben eine sehr langfristige Strategie», erklärt Camenzind, «wir veröffentlichen Songs und beobachten, wie sich diese organisch entwickeln.» Danach werden die erfolgreichsten Songs während Monaten oder sogar Jahren über alle möglichen Kanäle begleitet: Streaming, Social Media, Radios. «Gute Songs setzen sich letztendlich immer durch», ist er überzeugt, «aber man braucht heute einen längeren Atem als früher.»

Schweizer Singles-Hitparade hat keine Aussagekraft

Klar ist, dass die Schweizer Singles-Hitparade, so wie sie heute aufgestellt ist, kaum mehr relevant ist. «Sie ist massiv verfälscht und hat nicht mehr jene Aussagekraft wie früher. Als Gradmesser für künstlerischen oder wirtschaftlichen Erfolg in der Schweiz ist die Single- und Jahreshitparade nicht mehr geeignet», sagt Camenzind. Trotzdem orientieren sich Radiostationen daran. Und Schweizer Musikerinnen und Musiker haben das Nachsehen. Bands wie Hecht, Stubete Gäng, Patent Ochsner und Lo & Leduc füllen die Konzertsäle, begeistern viel mehr Leute als die meisten Künstler in der Jahresshitparade. Oder kennen Sie «Heat Waves» von Glass Animals? Ja? Nein? Gemäss der Schweizer Singles-Jahrescharts ist das der erfolgreichste Song des Jahres.

youtube

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen