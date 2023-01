Pop Måneskin: So tönt die Gegenwart der Rockmusik Die junge, ungestüme Band aus Rom gewann vor zwei Jahren den ESC und widerlegt die Behauptung, dass Rockmusik nur noch röchelnd am Boden liegt. Ihr drittes Album «Rush!» ist eine Riesenladung Leidenschaft, Spass und Spielfreude. Steffen Rüth Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

Måneskin, Rock aus Rom rettet die Rockmusik. Gabriele Giussani

«Coole Kids mögen keine Rockmusik. Sie hören nur Trap und Pop», behauptet Damiano David, der 24-jährige Frontmann von Måneskin, im Song «Kool Kids». Und überhaupt: Rock’n’Roll sei ohnehin längst tot. Doch Damiano kümmert das nicht im Geringsten. Ihm ist es schnurzegal, ob er jetzt cool ist oder nicht, denn seine Band Måneskin ist derzeit die wohl angesagteste und am meisten gefeierte Rockband. Manche sehen in der Band aus Rom gar die Wiederbeleber der Rockmusik schlechthin. «Wir haben allen Ungläubigen gezeigt, dass wir keine Sternschnuppe, sondern ein neuer Planet sind», sagt Bassistin Victoria De Angelis.

Das Sonnensystem, in dem sich Måneskin tummelt, existiert freilich seit Jahrzehnten. Das Quartett erfindet die Rockmusik nicht neu, sondern rührt aus den bekannten Zutaten eine Musikmischung an, die gewissermassen alle geschmacklichen Vorlieben befriedigt. Sie spielen direkten und hochgradig verführerischen Rock’n’Roll, Funk-Rock wie in ihrem bislang grössten Hit, dem The-Four-Seasons-Cover «Beggin‘» oder dramatisch-mitreissenden Glam-Rock wie in «Supermodel». Punk wie in «Kool Kids». Mitgröl-Hymnen wie «Gasoline» und Achtzigerjahre Powerballadenkitsch wie «Timezone». Dazu kommt «Gossip» ist einer Kollaboration mit Rage-Against-The-Machine-Gitarrist Tom Morello. Sie schöpfen das Spektrum wirklich aus. Neu für Måneskin sind wunderhübsche und herzschmelzend verzweifelte Balladen wie «If Not For You» und «The Loneliest», bei dem Damianos vehemente Stimme besonders eindrucksvoll zur Geltung kommt.

Siebzehn Songs umfasst «Rush!», drei davon auf Italienisch, und es bleibt so gut wie keine Nische innerhalb des Rockgenres unausgeleuchtet. Irre viel Spass macht die Platte mit ihrer rebellisch-unangepassten Over-the-Top-Attitüde auch. Immer zwinkert irgendwo ein Auge, an gleich mehreren Stellen etwa macht sich die Band über den ihr gern unterstellten Drogenkonsum lustig. Tatsächlich gehen diese – übrigens sehr freundlichen und höflichen – jungen Menschen ganz gern Nachtleben-Luft schnuppern. Allein in den vergangenen anderthalb Jahren haben sie unter anderem mit Slash und Axl Rose von Guns’n’Roses und den Red Hot Chili Peppers gefeiert, mit Coldplay-Sänger Chris Martin und seiner Freundin gefrühstückt und landeten, eher durch Zufall, auf einer Party im Haus von Madonna, wo es dann lustiger als erwartet gewesen sei.

Vor allem Live ein Ereignis

Aber das Herz dieser Band sind keineswegs Dekadenz und Hedonismus, sondern das Können der vier. Das Quartett, das mit der Nummer «Zitti e buoni» den ESC gewann, bietet ein wirklich mitreissendes, energiesattes Vergnügen. Aber vor allem Live ist das Quartett ein Ereignis. Damiano David gockelte grazil über die Bühne wie eine Kreuzung aus Marc Bolan, David Bowie, Mick Jagger, Iggy Pop und Freddie Mercury, und auch die übrigen drei erwiesen sich musikalisch wie optisch als weit mehr als nur Ergänzungsspieler. Bis auf den Drummer sprangen alle Måneskin-Mitglieder in die vollständig euphorische Menge und alle, inklusive Bassistin Victoria, zeigen sich obenrum nackt. Dabei haben sie durchaus ein Faible für Mode. Beruflich kleidet sich die Band in Gucci, man trägt gern Netzstrumpfhosen, Make-up (auch die Jungs) und zelebriert souverän wie glaubhaft eine gewisse sexuelle Fluidität. Dass sich die haltungs- und meinungsstarke Band für Feminismus, LGBTQ-Rechte und gegen Extremismus und Kriegstreiberei ausspricht, kommt bei den überwiegend jungen bis sehr jungen Fans ebenfalls bestens an.

Ist Måneskin die Zukunft der Rockmusik? Nein, die Band ist längst deren unmittelbare Gegenwart. Die Europatournee, die Ende Februar in Italien startet, ist de facto ausverkauft, bis kurz vor Weihnachten spielten sie noch vor vollen, grossen Hallen in den USA, wo die Band für einen Grammy als «Best New Artist» nominiert ist, mittlerweile wurden die Songs von Måneskin fast so oft gestreamt wie es Menschen auf der Erde gibt.

Måneskin: Rush! Live: 26.4. Hallenstadion Zürich.

