Pop-Jubiläum Die vergessenen Jahre: Hat DJ BoBo seinen Erfolg erschummelt? Vor 30 Jahren feierte der Schweizer Megaster seinen Durchbruch mit dem Song «Somebody Dance With Me». In der Anfangszeit nahm er es mit dem Urheberrecht nicht so genau. Darüber schweigt er. Es waren die vergessenen Jahre. Stefan Künzli 07.01.2023, 05.00 Uhr

DJ BoBo 1995 in Dortmund. Fryderyk Gabowicz / PICTURE ALLIANCE

Die Geschichte von DJ BoBo ist eine Tellerwäschergeschichte. Schier unglaublich der Aufstieg des Kölliker ­Bäckerlehrlings René Baumann zum internationalen Megastar. Mit mehr als 15 Millionen verkauften Tonträgern, mehr als 150 Gold-, 29 Platin- und 2 Diamantauszeichnungen ist er zusammen mit Krokus der erfolgreichste Schweizer Musikexport.

Es ist auch eine Geschichte, die ­typisch ist für die Schweiz. Lange wurde DJ BoBo unterschätzt, belächelt und von der helvetischen Medienlandschaft ignoriert. Skepsis und Missgunst begleiteten seinen Aufstieg in den Pophimmel. Es erging ihm wie vielen anderen Schweizer Künstlern: Erst der Erfolg im Ausland brachte ihm zu Hause den gebührenden Respekt.

Und DJ BoBo hat einen langen Atem. Noch 30 Jahre nach seinem Durchbruch mit dem Song «Somebody Dance With Me» im Jahr 1992 füllt er mit seinen opulenten, aufwendigen Shows die grössten Hallen Europas. In diesen Tagen feiern wir «30 Jahre DJ BoBo». Doch effektiv dauert seine Karriere einiges länger. Fast scheint es, als ob er die spannenden Jahre des Aufbruchs und Aufstiegs, seine Lehr- und Wanderjahre, überhaupt die aufschlussreichen Anfänge, zu verdrängen und auszublenden versucht. Unsere Fragen zu jener Zeit wollte er jedenfalls nicht beantworten. Unser Fokus gilt aber gerade diesen Jahren, diesen vergessenen Jahren.

Seinen Künstlernamen zum Beispiel hat er schon einige Jahre früher erhalten. Es war der ehemalige Tanzlehrer Percy Busby, der dem lerneifrigen, ehrgeizigen Tanznovizen Mitte der 1980er-Jahre den Übernamen BoBo verpasste. Dieser väterliche Freund hat ihm damals im Jugendhaus Tuchlaube in Aarau die ersten Schritte in Sachen Breakdance und Electric Boogie, also die Tänze des Hip-Hops, beigebracht und ist mit ihm auch regelmässig aufgetreten. 1986 hat Busby mit seinem Schüler Bobo sogar die Schweizer Meisterschaften der modernen Tänze gewonnen.

Geschäft mit selbst aufgenommenen Kassetten mit Disco-Hits

Nein, gestohlen hat DJ BoBo den Erfolg nicht. Mit überdurchschnittlichem Fleiss, pedantischer Hartnäckigkeit, unbedingtem Willen, Cleverness und untrügerischem Gespür für den Geschmack des breiten Publikums hat sich der mittelmässig begabte Tänzer, Rapper und Sänger den Aufstieg erarbeitet – hart erarbeitet und verdient.

Etwas geschummelt hat er dabei aber schon. Jedenfalls hat es DJ BoBo in seinen Anfangsjahren mit dem ­Urheberrecht nicht so genau genommen.

Seine Lehre hat er noch abgeschlossen, doch gleich danach ist er ins DJ-Geschäft eingestiegen und hat in Discos wie dem Don Paco in Wohlen, danach im Hazyland Luzern und Oxa in Zürich aufgelegt. Gemäss dem Produzenten Mark Wyss, damals Musikdirektor im Hazyland, hat BoBo daneben Kassetten mit selbst aufgenommenen Disco-Stücken verkauft. «Er hatte fünfzehn Kassettengeräte zu Hause und hat Hunderte von MC-Kassetten mit Disco-Hits aufgenommen. Die hat er dann verkauft und dabei vergessen, die Urheberrechte mit der Suisa und der Ifpi abzurechnen.» Bei Auflagen von 500 Stück und einem Preis von 23 Franken konnten dann gut und gern bis zu 10000 Franken zusammenkommen. BoBo war offenbar schon damals sehr geschäftstüchtig. Doch die Suisa ist ihm auf die Schliche gekommen, hat interveniert und er wurde gebüsst. Wie gross die Busse war, wollte BoBo auf Anfrage nicht sagen.

Seine Karriere als Solokünstler startete DJ BoBo (damals noch D.J. Bobo) 1990 mit dem Song «I Love You», den er mit dem bekannten Produzenten und Schlagersänger Salvo («Losed si Frau Küenzi») und der noch bekannteren Sängerin und Moderatorin Sandra Studer aufnahm. Die Single floppte und BoBo selbst nannte sie einmal «ein Verbrechen auf Schallplatte». Als Debüt von DJ BoBo und als einer der ersten Schweizer House-Songs hat sie aber unbestrittenen historischen Wert. Auf dem Musikmarktplatz Discogs wird die Maxisingle jedenfalls mit zwischen 35 und 60 Franken gehandelt.

Urheber der Samples wurden nicht genannt

Nicht erfolgreicher, aber musikalisch ergiebiger, war die Nachfolge-Single «Ladies In The House» von 1991 mit der Basler Rapperin Luana. Wirklich professionell klang aber erst die dritte Single, «Let’s Groove On», vom selben Jahr. Interessant ist bei diesen ersten Singles der Umgang mit Samples. Auf «Ladies In The House» hört man «I’ve Got The Power», ein unverkennbares Sample der deutschen Dance-Band Snap! aus ihrem Welthit «The Power». Das Sample auf «Let’s Groove On» ist schwieriger zuzuordnen: Hinter dem kurzen Frauengesang wird die C & C Music Factory («Everybody Dance Now») vermutet. Im Hause BoBo wollte man dazu keine Auskunft geben.

Pikant ist, dass die Urheber dieser Samples bei den Credits bis heute nicht aufgeführt werden. «Wo kein Kläger, ist kein Richter», sagt dazu Gutze Gautschi, der die ersten BoBo-Singles auf seinem Label «Fresh Music» herausgegeben hatte. Der Umgang mit Samples war damals noch sehr neu. Vor allem in der Schweiz. Was erlaubt war und was nicht, war oft noch nicht klar und Gegenstand juristischer Abklärungen.

DJ BoBo hat keine Busse, aber viel Lehrgeld bezahlt

Eindeutig war aber der Fall bei «Somebody Dance With Me». DJ BoBo liess sich bei dem Song vom 1984er-Welthit «Somebody’s Watching Me» von Rockwell inspirieren. Der Refrain, der im Original von Michael Jackson gesungen wurde, wurde praktisch unverändert übernommen. Gemäss Gautschi verschwieg BoBo den Urheber, als er das Demoband vorstellte. Doch Mark Wyss erkannte den Song und änderte den Titel.

«Somebody Dance With Me», mit der Aargauer Sängerin Emel und erstmals auch produziert von Wyss und Gautschi, schlug ein, stieg am 10. Januar 1993 auf Platz 36 der Schweizer Hitparade ein, stürmte am 14. März die Spitze und erreichte Topränge in zehn europäischen Ländern sowie in Australien. Erst im Sommer 1993 wurde die Plattenfirma EMI, als Rechtsvertreter des US-Sängers Rockwell, auf den Song aufmerksam und klagte. Der Plagiatsvorwurf trug Früchte und schliesslich einigte man sich aussergerichtlich auf einen Vergleich. Seither wird Rockwell bei den Credits als Co-Komponist des Songs aufgeführt.

«DJ BoBo klaut» titelte der «Blick». Weitere Artikel über den «Schummel-BoBo» und «Schwindel-DJ» folgten. Er und sein Produzententeam von Fresh Music liessen sich aber nicht mehr aufhalten. Der ehemalige Bäcker-Konditor-Lehrling musste einiges Lehrgeld bezahlen, doch der als Eintagsfliege und One-Hit-Wonder abgestempelte Musiker hat es seinen Kritikern gezeigt. Er setzte sich gegen alle Widrigkeiten und ­Widerstände durch. DJ BoBo war ­gekommen, um zu bleiben.

Das Erfolgsteam: (von links) Sängerin Emel, DJ BoBo, Produzent Gutze Gautschi, Manager Oliver Jmfeld. Rest unbekannt. Fresh Music