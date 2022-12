Comeback von Dominique Grandjean von Taxi

Pop «Ich nimme no en Campari Soda» –Das grosse Comeback von Dominique Grandjean Mit dem Lied «Campari Soda» schrieb Dominique Grandjean in der Band Taxi Schweizer Popgeschichte. Nach viel zu vielen Jahren hat er nun ein neues Album eingespielt. Hanspeter Künzler Jetzt kommentieren 07.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dominique Grandjean – Autor des Lieds «Campari Soda». Bild: Urs Baumann/Berner Zeitung

Vor fünfundvierzig Jahren versammelten sich Dominique Grandjean und ein paar Freunde im legendären Sunrise-Studio in Kilchberg und nahmen ein Album auf, das sie unter dem Namen Taxi veröffentlichten. Eine intensive Zeit sei es gewesen, erinnert sich Grandjean heute. «Am Schluss sind wir mit den Nerven so auf dem Zahnfleisch gewesen, dass die Spaghetti-Teller nur so im Zimmer herumgeflogen sind.» 600 Exemplare wurden gepresst. Die meisten seien im Brockenhaus gelandet und die Band löste sich auf, noch bevor sie ein Konzert geben konnte.

Video: Youtube

Aber dem Album war ein überraschendes Nachleben beschert. Grandjeans nächste Band Hertz veröffentlichte zwei vielbeachtete LP und war im Stil New-Wave-Bands wie XTC oder Talking Heads verpflichtet, ging aber mit ihren smarten, hochdeutschen Texten und unterspielten Synkopen eigene, unverwechselbare Wege. Vor allem auch behielt sie einige Taxi-Lieder im Programm, allen voran «Campari Soda».

Video: Youtube

Das Lied kennt heute dank einer Coverversion von Stephan Eicher und dem berühmten Swiss-Jingle jedes Kind. «Campari Soda» gehört auch zum Liveprogramm von Grandjeans neuer Band, Grandjean. Es freue ihn immer wieder, wenn er in seiner psychiatrischen Praxis in Zürich neue Patienten begrüssen dürfe, die ihm das Lied vorsingen könnten: «Ich finde das sehr schön. Es gibt mir das Gefühl, ich sei ein bisschen in der Schweizer DNA angekommen.»

Ab und an hat Grandjean seit jenen fernen New-Wave-Tagen immer wieder Musik gemacht. Seit ein paar Jahren tut er dies auch wieder im Rahmen einer festen Band. Es gehören dazu der Schlagzeuger Michael Boxer – ein Freund aus Grandjeans frühesten Musikantentagen – seine Tochter Renée (Bass, Gesang) und der Gitarrist Sascha Greuter. «Eine Band aus drei Generationen. Es ist ein Segen, mit diesen Leuten zu spielen. Ähnlich wie bei der Taxi-Platte haben wir vieles probiert, und die machen das alles mit. Das ist für mich ein Riesengeschenk.»

Der Spielfreude konnte selbst der Lockdown nichts antun. «Als wir dann nach einem Jahr wieder zusammengekommen sind, war ich ‹gottenfroh›, als ich gespürt habe, dass wir alle zusammen wieder Freude haben, die Sachen zu spielen.» Vor vier Jahren hatte die Band in der Form einer Proberaumaufnahme ein erstes Lebenszeichen veröffentlicht. Im Verlauf der neuerlichen Proben regten sich grössere Ambitionen. «Wir bekamen das Gefühl, das muss man unbedingt aufnehmen, und zwar in einem möglichst professionellen Studio.»

Herausgekommen ist mit «Heute bist du dieser, morgen der», ein hervorragendes Album, dem unschwer anzumerken ist, dass es der gleichen Muse entsprungen ist, wie die Vorgänger von Taxi und Hertz. Wie jene auch bewegt sich das Neuwerk abseits von allen Trendpfaden und wirkt darum umso frischer. Überraschende Synkopen, feiste Bass-Riffs und melancholisch angehauchte und doch heitere Gesänge sind gepaart mit minimalistischen, dabei ausserordentlich dichten Texten. Bei vier Songs handelt es sich um überarbeitete Lieder aus früheren Zeiten, fünf sind neu. Sie alle sollen bei der Plattentaufe live gespielt werden. Aber dazu kämen nochmal drei neue Songs, die – so Grandjean – «in einem Anfall von prä-seniler Betriebsamkeit» alle letztes Jahr entstanden seien. Übrigens: Derzeit ist auf Discogs ein Originalexemplar der Taxi-LP zum Verkauf ausgeschrieben. Es kostet 593.69 Franken.

Grandjean: Heute bist du dieser, morgen der. Erscheint am 9. Dez.

Live: Fr 9. Dezember, Bogen F Zürich (Plattentaufe).

Video: Youtube

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen