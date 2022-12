Wegen Krankheit: Céline Dion kommt nicht nach Zürich und Nyon

Pop Céline Dion sagt Tournee wegen Nervenkrankheit ab: «Diese Krämpfe berühren jeden Aspekt meines täglichen Lebens» In einer emotionalen Videobotschaft an ihre Fans teilt die kanadische Sängerin mit, dass sie an dem «Stiff-Person-Syndrom» leidet. Auch ihr Konzert am Paléo Festival in Nyon ist abgesagt. Ihre geplanten Konzerte im Hallenstadion Zürich im März 2023 werden abermals um ein Jahr verschoben. Gerd Braune 12.12.2022, 15.07 Uhr

Céline Dion 2019 auf ihrer abgebrochenen «Courage»-Tournee in Quebec. Jacques Boissinot/AP

Eine traurige Nachricht für die Fans der kanadischen Sängerin Céline Dion: Wegen einer seltenen neurologischen Erkrankung, die bei ihr Muskelkrämpfe auslöst, muss sie ihre für das Frühjahr 2023 geplanten Konzerte auf der «Courage World Tour» absagen. Ihre beiden Auftritte im Zürcher Hallenstadion im März 2023 werden um ein Jahr verschoben. Ihr Auftritt am Paléo Festival wurde gecancelt. In einer emotionalen Videobotschaft teilte sie am Donnerstag mit, dass sie an dem «Stiff-Person-Syndrom» leidet.

In einer emotionalen Videobotschaft verkündet die Sängerin ihre Diagnose. Quelle: www.celinedion.com

«Courage» heisst die Konzerttour der 54 Jahre alten Sängerin aus der kanadischen Provinz Quebec. «Courage» heisst Mut oder Tapferkeit, und das wünschen ihr nun weltweit ihre Fans. Die «Courage World Tour» hatte Dion im Herbst 2019 begonnen, musste sie aber im März 2020 nach 52 Shows wegen der Coronapandemie abbrechen. Im Oktober 2021 gab sie bekannt, dass sie wegen gesundheitlicher Probleme den geplanten Neustart der Tour verschieben muss, im Januar 2022 wandte sie sich erneut mit der Mitteilung, dass sie nicht auftreten könne, an die Öffentlichkeit. Bereits damals gab sie bekannt, dass sie wegen starker und anhaltender Muskelkrämpfe nicht auftreten könne und dass die Erholung länger dauere, als sie gehofft habe.

Die seltene Nervenkrankheit trifft einen von einer Million Menschen

Nun erhielt Céline Dion die Diagnose: Sie leidet unter der seltenen Nervenkrankheit Stiff-Person-Syndrom. In der bewegenden Botschaft, die sie auf ihre Website stellte, entschuldigt sie sich dafür, dass es so lange dauerte, bis sie sich an ihre Fans wandte. «Ihr fehlt mir so sehr», sagt sie, jetzt sei sie bereit, mitzuteilen, wie es ihr gehe. Sie leide an dem Syndrom, das sehr selten sei und einen von einer Million Menschen treffen könne. «Diese Krämpfe berühren jeden Aspekt meines täglichen Lebens, manchmal verursachen sie Schwierigkeiten, wenn ich gehe, und ich kann meine Stimmbänder nicht einsetzen, um zu singen, so, wie ich es gewöhnt bin.» Während der rund fünfminütigen, immer wieder von längeren Pausen unterbrochenen Botschaft kämpfte Dion sichtbar mit ihren Gefühlen.

«Ich muss zugeben, es ist ein Kampf. Alles, was ich kann, ist singen, das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Und es ist das, was ich am meisten liebe», sagt Céline Dion. Aber sie äussert Hoffnung, dass sie mit dem Ärzteteam, zu dem auch Sportmediziner gehören, wieder ihre Stärke zurückgewinnen und auf die Bühne zurückkehren kann. «Ich habe die Hoffnung, dass ich auf dem Weg der Erholung bin. Das ist mein Fokus, und ich tue alles, was mir möglich ist, um zu genesen.» Sie dankte auch ihren drei Kindern. Mit ihrem 2016 an Speiseröhrenkrebs gestorbenen Mann und Manager René Angélil hat Celine Dion drei Söhne, den 21-jährigen René-Charles und die zwölfjährigen Zwillinge Eddy und Nelson.

Von ihrem späteren Mann entdeckt

Céline Dion gehört zu den prominentesten Kunstschaffenden Kanadas. Angélil hatte aus der unbekannten, talentierten Sängerin aus Charlemagne, einem Vorort von Montreal, einen Weltstar gemacht. 1981 hatte ihm die Mutter von Céline Dion ein Tonband mit einer Aufnahme ihrer damals zwölfjährigen Tochter – die jüngste von 14 Geschwistern – geschickt. Angelil wurde ihr Manager, später ihr Ehemann. Ihre internationale Karriere erhielt einen starken Schub, als sie 1988 für die Schweiz mit dem Lied «Ne partez pas sans moi» beim europäischen Wettbewerb «Eurovision Song Contest» gewann. Zu ihren Welthits gehören «The Power Of Love», «Because You Loved Me» und «My Heart Will Go On», der Titelsong des Films «Titanic». Dieser Song war auch auf ihrem 1997 erschienenen 18. Album «Let’s Talk About Love», an dem auch Luciano Pavarotti, Barbra Streisand und die Bee Gees mitwirkten. Von 2003 bis 2019 war Las Vegas ihr Lebensmittelpunkt, wo sie in 1141 Konzerten ihre Fans begeisterte.

Nach Angaben der Stiff Person Syndrome Research Foundation erkranken von einer Million Menschen ein bis zwei an der Krankheit. Etwa zwei Drittel der Betroffenen sind Frauen. Tara Zier, die die Stiftung 2014 gründete, sagt, sie sei Celine Dion dankbar, dass sie ihre Geschichte mit der Öffentlichkeit teile und damit ein Licht auf diese Krankheit werfe. «Ich glaube, dass wir mit Forschung, Aufmerksamkeit und den richtigen Leuten eine bessere Behandlung und Heilverfahren bekommen können.»

Der Premier der Provinz Quebec, Francois Legault, sagte: «Wir sind sehr traurig, natürlich hoffen wir, dass sie so schnell wie möglich gesund wird. Wir sind so stolz auf sie.»