Happyend mit Blay

Pop Blay ist Geschichte: Happy End im Hallenstadion Zürich Mit den Überraschungsgästen Stress und Stefanie Heinzmann haben Bligg und Marc Sway das Finale gefeiert. Eine Show mit viel Pathos und Tränen. Das Ende von Blay ist das Comeback von Bligg und Marc Sway. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 11.12.2022, 11.00 Uhr

10. Dezember 2022, Zürich: Abschiedskonzert von Blay (Bligg und Marc Sway) im Hallenstadion. Valentin Hehli / MAN

«Züüri, wo sind eui Händ?», «Züüri, sind ihr au bi eus?», ruft Bligg ins voll besetzte Hallenstadion. Das Publikum lässt sich nicht zweimal bitten und steht schon beim zweiten Song «Mir baued eus es Denkmal». Zwei lange Jahre haben Bligg und Marc Sway darauf hingearbeitet. Jetzt haben sie es als Blay tatsächlich geschafft. «Ausverkauftes Haus», schreit Sway ins Mikrofon und lacht sein breitestes Lachen.

Zugegeben: Zweifel und Skepsis waren gross, gerade auch beim Schreibenden. Zuletzt wollten alle ins Hallenstadion. In der Schweizer Popprominenz hatte ein unsinniger Wettkampf um die grösste Eventhalle der Schweiz eingesetzt. Eine Art Parade der erfolgreichsten Rock- und Popkünstler der Schweiz. DJ BoBo, Krokus, Gölä, Trauffer, Yello, Hecht und Pegasus. Wer hier spielt, gehört dazu, war im Olymp angekommen. Ein Wettlauf ums Prestige. Da wollten Bligg und Marc Sway auch mitmischen, auch dazugehören.

Skepsis und Zweifel im Vorfeld: Wie soll Stimmung aufkommen?

Doch was ist der Reiz einer Halle, in der der Sound unbefriedigend, die Sicht eingeschränkt und die Atmosphäre bestenfalls unterkühlt ist? Und überhaupt: Wie soll Stimmung aufkommen, wenn die Halle bestuhlt ist?

Zunächst hatte es für die Mission auch wenig vielversprechend ausgesehen. Beide Alben von Blay erreichten zwar Platz 1, konnten sich aber nicht lange in den Charts halten. Zumindest Bligg war sich bisher anderes gewöhnt. Ergibt bei Bligg und Marc Sway 1+1 halt doch nicht 2? Kommt Blay bei den Fans doch nicht so gut an wie gewünscht?

Bligg und Marc Sway mit den Überraschungsgästen Stefanie Heinzmann und Stress. Valentin Hehli / MAN

Um ihr Ziel zu erreichen, mussten die beiden vieles opfern: «Berge versetzen.» Alles wurde dem grossen Finale untergeordnet. «Wir wollen keine Show im Hallenstadion, die nur zur Hälfte gefüllt ist», sagte Bligg im Vorfeld. Konzerte gaben die beiden deshalb in dieser Zeit nur wenige. Nicht nur wegen Corona. Eine Zeit lang wurden bei Ticketcorner kaum Tickets verkauft. «Wir haben abgemacht, dass wir wegen des Blay-Projekts mit den Soloprojekten pausieren. Wir hätten uns sonst selbst kannibalisiert», sagte Sway dieser Zeitung. Die Enthaltsamkeit hat sich zuletzt gelohnt.

Im Zentrum des Bühnenbilds im Hallenstadion Zürich stand der Camper, das Blaymobil, mit dem die beiden während der Coronazeit zu den Leuten reisten. Links und rechts davon die vierköpfige Band mit Gitarrist Slädu und davor zwei Backing-Sängerinnen. Der Sound war, wie wir das vom Hallenstadion gewöhnt sind, nicht gut, aber immerhin akzeptabel. Umso besser die Stimmung im Publikum, angeheizt von den beiden Chef-Animateuren.

Bligg und Marc Sway mit den Schulklassen. Valentin Hehli / MAN

Richtige Partyknaller, wie man sie von Bligg und Marc Sway kennt, hat das Repertoire von Blay weniger. Die Show im Hallenstadion wurde deshalb wohlweislich um die grössten Hits ihrer Solokarrieren ergänzt: «Musig i de Schwiiz» und «Rosalie» von Bligg, «Severina» und «Hemmigslos liebe» im Reggae-Rhythmus von Marc Sway. Rührend waren die fünf Schulklassen, die im Rahmen der Klassenzimmer-Tour von Blay den Song «D Wüsseschaft» einstudiert haben. Imposant die Guggemusig Hirzefäger, die ihre Version von «Manhattan» zum Besten gaben.

Siede- und Höhepunkt der Show wurde schliesslich erreicht, als aus dem Blaymobil zunächst der welsche Rapper Stress, dann auch noch die Walliser Sängerin Stefanie Heinzmann gezaubert wurden und alle vier zu «Diggin In The Dirt» singend und rappend durch das Publikum schritten.

«Wir wollen mit dem einmaligen Projekt Blay eine grosse Show bieten, die in einem Club nicht möglich ist», versprach Bligg vor dem Konzert und hat Wort gehalten. Die Rechnung ist aufgegangen.

Lichtermeer im ausverkauften Hallenstadion. Valentin Hehli / MAN

Tränen zum Schluss

Nach drei Zugaben lagen sich Bligg und Marc Sway in den Armen und wischten sich die Tränen aus den Augen. Im Hallenstadion ist es zu einem Happy End gekommen. «Bin dänn mal Wäg» singen die beiden zum Schluss ihrer gemeinsamen Geschichte. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Blay ist Geschichte, Bligg und Marc Sway sind wieder da. Insgeheim dürften die beiden Musiker froh sein, dass Blay jetzt wieder Geschichte ist und sie wieder unbeschwert durch die Schweizer Clubs touren können.

