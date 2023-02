Interview mit der hochschwangeren Anna Rossinelli

Pop Anna Rossinelli: «Ich bin schon enttäuscht, dass mir die Walliser Ehrenbürgerschaft noch nicht angeboten wurde» Die Basler Sängerin ist präsent auf allen Kanälen: In der Serie «Tschugger» als Bundespolizistin Annette Brotz, in der TV-Sendung «Sing meinen Song» und auf der Bühne mit neuem Songmaterial. Doch zuerst wartet die grösste Herausforderung: Sie wird Mama. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 17.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Basler Sängerin Anna Rossinelli, 35, tanzt zurzeit auf vielen Bühnen.

Im Café Mitte in Basel herrscht Hochbetrieb. Kleinkinder haben das Restaurant in Beschlag genommen. Das passt zum Interview mit Anna Rossinelli. Die 35-jährige Basler Sängerin ist hochschwanger und wird schon bald Mama.

Anna Rossinelli, wie geht es Ihnen?

Wir müssen auf alles gefasst sein. Es kann jeden Moment ...

… du meine Güte, wirklich?

Nein, nein, alles gut … uns geht es gut. Termin ist Ende März. Aber ich bin bereit, alles ist vorbereitet und eingerichtet. Von mir aus könnte es losgehen, denn es wird schon langsam sehr mühsam, der Rücken plagt mich. Ich habe das Gefühl, dass ich schon eine Ewigkeit schwanger bin.

Wie verlief die Schwangerschaft?

Eigentlich gut. Ich war sehr diszipliniert, in Sachen Rauchen und Alkohol. Umso mehr freue ich mich nach der Geburt auf den ersten Campari Orange zum Apéro und ein Salami-Milano-Sandwich. Aber ich freue mich auch darauf, meinen Körper wieder zurückzuhaben. Aber am meisten freue ich mich natürlich auf unser Kind. Ich bin gespannt, das kleine Geschenklein auszupacken.

Mädchen oder Bub?

Wir wissen es, aber es soll unser Geheimnis sein. Ich werde unser Kind auch nicht auf Instagram präsentieren. Ich möchte mein Glück nicht öffentlich ausschlachten. Kinder können für viele auch ein schmerzhaftes Thema sein. Ich hatte zum Beispiel auch eine Fehlgeburt.

Oje, wie gingen Sie damit um?

Damals war die Schwangerschaft einfach passiert. Sie war nicht geplant. In der achten Woche habe ich das Kind verloren, ich spürte es noch nicht. Aber es war für mich trotzdem sehr schlimm. Umso wichtiger ist es, dass Frauen darüber sprechen. Das Thema muss enttabuisiert werden. Gleichzeitig hatte es meinen Mutterwunsch verstärkt. Ich wollte danach unbedingt Mami werden.

Was für eine Art Mutter wollen Sie sein?

Ich habe lange in einem heilpädagogischen Kindergarten gearbeitet. Den Umgang mit Kindern kenne ich. Ich möchte mein Kind in mein Leben miteinbeziehen und ihm viel erklären. Es soll die Realität des Lebens kennen lernen. Es ist mir auch wichtig, dass ich mich nicht verliere und bleibe, wie ich bin. Nach einer dreimonatigen Mutterschaftspause steige ich wieder ein. Meine Karriere als Sängerin ist mir wichtig, weshalb ich beides unter einen Hut bringen möchte. Ich möchte beweisen, dass das möglich ist.

Welche Rolle spielt dabei Ihr Partner?

Ich brauche seine Hilfe, das ist klar. Wenn ich unterwegs bin, muss er für das Kind da sein. Es geht mir dabei auch um Gleichberechtigung. Es kann nicht sein, dass heute noch eine Mutter ihren Job wegen der Mutterschaft aufgeben muss. Mein Job ist genauso viel wert wie seiner. Dafür werde ich kämpfen.

Ihr Partner ist ein Architekt aus Rom. Sie wohnen aber in Basel. Wieso?

Meine Karriere ist auf die Schweiz ausgerichtet und die Möglichkeiten als Architekt sind in der Schweiz besser. Aber es war natürlich nicht einfach. Er kannte niemanden und konnte zunächst auch kein Deutsch. Inzwischen lerne ich Italienisch, aber wir sprechen noch englisch miteinander. Das alles hatten wir am Anfang natürlich nicht bedacht. Wie es so geht: Du verliebst dich und dann hast du den Salami.

Haben Sie als Rossinelli nicht auch italienische Wurzeln?

Nein, mein Ururgrossvater stammt aus dem Tessin. Aber bei uns in der Familie spricht leider niemand mehr italienisch. Ich wünschte mir, es wäre anders. Aber schon mein Vater, der starb, als ich sechs Jahre alt war, sprach nicht italienisch, sondern französisch. Er kam aus der Romandie.

«Mother» heisst der Song, der jetzt veröffentlicht wurde. Es ist auch der Titel des Albums, das im Herbst erscheint. Was ist der Hintergrund?

Natürlich beschäftigt mich aktuell die Mutterschaft besonders. Deshalb ist der Albumtitel naheliegend. Der Song entstand aber schon vor meiner Schwangerschaft und er ist meiner Mutter gewidmet und handelt von meiner Familiengeschichte. Als alleinerziehende Mutter war meine Mutter für mich der wichtigste Bezugspunkt. Mit dem Song möchte ich ihr danke sagen.

Hat «Mother» auch einen emanzipatorischen Ansatz?

Ja, unbedingt. Mütter und Frauen mussten für ihre Rechte so hart kämpfen. Auch heute werden sie in unserer Gesellschaft immer noch zu wenig wertgeschätzt. Mich nervt es, wenn ich an einem Festival die einzige weibliche Künstlerin bin.

Ist der Albumtitel «Mother» mehrdeutig?

Ja, Mutter steht für den Ursprung, den Anfang von allem und jedem. Für uns als Band bedeutet «Mother» auch eine Rückbesinnung auf unsere musikalischen Wurzeln. Unsere Musik hat keine elektronischen Elemente mehr, sie ist wieder akustisch und sehr reduziert. So wie damals, als wir als Strassenmusikanten angefangen haben.

Als Band seid ihr zwar stabil, stilistisch habt ihr seit dem Eurovisionssong «In Love For A While» schon einige stilistische Wendungen vollzogen. Wieso jetzt diese Rückbesinnung?

Wir haben gemerkt, dass es unsere Stärke als Band ist, einfach hinzustehen, zu spielen und zu singen. Das ist unser USP. Wir müssen nicht den gesamten musikalischen Gewürzschrank nutzen.

Sie stehen an einem wichtigen Punkt Ihrer Karriere. Dabei ist die Ausgangslage durch Ihre Präsenz in Film und Fernsehen sehr günstig. Haben Sie den Schub schon gespürt?

Bei «Tschugger» bin ich als Schauspielnovizin einfach so reingerutscht. Niemand hat erwartet, dass die Serie so ein grosser Erfolg werden würde. Ich merke schon, dass mich die Leute heute auf der Strasse mehr erkennen. Auch Junge kennen mich jetzt. Aber ich bin schon etwas enttäuscht, dass mir im Wallis die Ehrenbürgerschaft noch nicht angeboten wurde, obwohl ich zusammen mit dem «Tschugger» das Wallis gerettet habe (lacht herzhaft).

Eine Baslerin im Wallis, das stelle ich mir schwierig vor.

Und wie. Ich war mit dem Dialekt fucking überfordert und verstand dort manchmal gar nichts. Mit der Zeit habe ich mich aber daran gewöhnt.

Welches ist Ihr Walliser Lieblingssatz im «Tschugger»?

«Zeig mal dini Putini!», zeig mal deine Brüste, sagt der kleine Bub zu Rapperin Valmira. Das finde ich lustig. Es gibt so viele eigenartige Wörter, inzwischen finde ich es charmant. Heute fehlt es mir sogar.

Und wie geht’s mit der Schauspielerei weiter?

Ich bin bei «Tschugger» sehr gern dabei und bin offen, sollte ein weiteres Angebot auf mich zukommen. Aber mein Fokus liegt nicht auf der Schauspielerei. Ich bin Sängerin, das ist meine Leidenschaft.

Wie stark können Sie sich mit der Bundespolizistin Annette Brotz identifizieren?

Ich fühle mich wohl in der Rolle, obwohl Polizistin für mich im richtigen Leben wohl das Letzte wäre.

Wieso?

Ich bin der Typ Revoluzzerin, gehe an Frauenstreiks und bin kein Kontrollfreak. Aber im «Tschugger» bin ich ja Fed-Pol, eine Ermittlerin wie Columbo und trage zum Glück keine Uniform. Das ist schon cooler als die Polizistin, die Bussen erteilt.

Im März sind Sie auch bei «Sing meinen Song – das Tauschkonzert» dabei. Wer von den Sängern und Sängerinnen hat Sie am meisten beeindruckt?

Joya Marleen! Sie ist so jung und singt so unglaublich gut. Ich bin ein Fan. Obwohl uns doch einige Jahre trennen, hatten wir es in diesen zehn Tagen sehr gut zusammen. Aber sowieso war es eine sehr coole Truppe. Mit Rapper EAZ habe ich mich zum Beispiel sehr gut verstanden, auch musikalisch, obwohl wir einen ganz anderen Hintergrund haben. Es ist schon erstaunlich, wie wir uns gegenseitig inspirierten. Ich habe mich auch geöffnet und zeige neue Facetten von mir.

Sie rappen?

(Lacht.) Nein. Ich sage nichts. Es soll ja eine Überraschung sein.

Anna Rossinelli: Mothert (Sony).

«Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert». Ab 8. März auf 3+. Die Songs von Anna Rossinelli sind am 5. April dran.

«Tschugger» auf Play Suisse.