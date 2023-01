Pop: Afrobeats zeigen Afrika von seiner schönsten Seite

Pop Afrobeats erobern die Welt – sie zeigen Afrika von seiner schönsten Seite Afrobeats aus Nigeria werden zum Sound des Jahres. Eine neue Generation von afrikanischen Musikern wie Burna Boy, Wizkid oder Asake hat eine musikalische Formel gefunden, die für die Welt funktioniert. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Sie erobern die Welt mit einem Lächeln: Besucherinnen am Afrochella Music Festival in Accra am 28. Dezember, 2022, wo der nigerianische Superstar Burna Boy auftrat. Ernest Ankomah / Getty Images Europe

Schon im vergangenen Jahr gehörte die Musik aus Nigeria zu den beliebtesten Genres. Pop-Superstars wie Ed Sheeran, Drake, Justin Bieber, Chris Brown, Khalid und Selena Gomez haben mit Musikern aus Afrika zusammengespannt und das Genre geadelt. DJs verbreiteten die Beats aus der neuen Musikmetropole Lagos in den Clubs dieser Welt, und auch in der Schweiz sind die Afrobeats längst angekommen. Die Tanzparty «Afrobeats Explosion» zieht regelmässig bis zu 750 Leute in den Zürcher Club Moods. «Die Tanzparty hat sofort eingeschlagen», sagt der Veranstalter und Reggae-Musiker Cali P.

Afrobeats sind ein globales Phänomen geworden, das über die Clubszene hinausgeht, sich zu einem eigenen, mächtigen Genre entwickelt hat. Die grössten Stars, alle aus Nigeria, füllen inzwischen auch in Europa Stadien. «Calm Down», der Song des 22-jährigen Rema, hat sich seit Monaten ­zuoberst in den Charts festgesetzt. ­Afrobeats sollen der Sound des Jahres werden. Höchste Zeit, sich die grössten Stars des Genres wie Burna Boy, Wizkid, Davido, Tems oder Asake zu merken.

Doch was sind eigentlich Afrobeats? Es begann in den 90er-Jahren, als sich junge Afrikaner mit den modernen, westlichen Produktionsformen von Hip-Hop, R ‹n› B und Dancehall beschäftigten und nach und nach eigene, afrikanische Varianten entwickelten. Der Begriff wurde nicht in Afrika begründet, sondern Mitte der Nullerjahre von einem DJ in Grossbritannien, wo eine grosse westafrikanische Diaspora lebt. Das Zentrum des Afrobeats ist die Musikmetropole Lagos in Nigeria, die mit über 14 Millionen Einwohnern zweitgrösste Stadt Afrikas.

Afrobeats sind aber kein einheitlicher Stil, sondern ein Oberbegriff für urbane, zeitgenössische Tanzmusik vor allem aus dem englischsprachigen Teil Westafrikas. Kennzeichen des Genres sind stark synkopierte, computergenerierte Beats, weiche, unaufgeregte Stimmen, oft über Autotune verfremdet, geschmeidig geschliffene Sounds, singbare, liebliche Melodien und Texte in einer Mischung aus Englisch, Pidginenglisch und lokalen Sprachen.

Was hat Afrobeat-Pionier Fela Kuti mit Afrobeats zu tun?

Zu unterscheiden sind Afrobeats (also mit s) vom Afrobeat eines Fela Kuti. Alle Musiker des Afrobeats beziehen sich zwar ganz direkt auf den musikalischen Übervater aus Nigeria, der in den 70er-Jahren den Afrobeat begründete und bis heute in Pop und Jazz sehr einflussreich ist. Fela wird gelegentlich auch ­zitiert: eine Melodielinie oder eine Textpassage. Der ekstatische, treibende, repetitive und sozialkritische Afrobeat, mit Elementen aus Funk, Jazz und afrikanischem Highlife, hat mit den entspannten, unaufgeregten Afrobeats aber musikalisch wie inhaltlich wenig Berührungspunkte.

Unbestritten ist, dass Fela Kuti im Afropop eine wichtige Pionierfunktion wahrgenommen hat. Wie auch Mory Kanté und Youssou N’Dour, die mit dem Weltmusik-Boom in den 80er-Jahren sogar Charterfolge verbuchen konnten. Der Einfluss von Afropop auf die internationale Popmusik blieb aber bescheiden und wurde in der Schublade der «World Music» versorgt. So ist Reggae bis heute der einzige Stil aus der sogenannten Dritten Welt, der sich nachhaltig in der internationalen Popmusik festsetzen konnte.

Das könnte sich jetzt mit Afrobeats ändern. «Fela hat eine Musik gemacht, die weniger gut verdaubar war für eine breite Masse», sagt Cali P. Die neue Generation der Afrobeats-Musiker habe dagegen «eine musikalische Formel gefunden, die bekömmlicher ist als jene von Fela». Aber auch weniger exotisch als jene von Youssou N’Dour. «Es ist ein Sound, der für die Welt funktioniert», sagt Cali P.

Afrobeats sind ein Elixier der Freude

Fela war ein zorniger, unbequemer Musiker, der die Missstände benannte und die Mächtigen dieser Welt anklagte. Die Musiker des Afrobeats sind dagegen versöhnlich. Nicht mehr so anklagend wie Fela. Nicht mehr so radikal. Die Leute sollen einfach tanzen und Spass haben. Afrobeats sind ein Elixier der Freude, der puren Freude.

In den Videos werden deshalb keine Slums gezeigt, keine Not, keine Armut, die allzu oft mit Afrika in Verbindung gebracht wird. Stattdessen sieht man zufriedene, attraktive Menschen in farbigen Kleidern in einer schönen afrikanischen Umgebung und idyllischen Landschaften. Wir sehen fröhliche, lachende, tanzende und liebende Leute. «Afrobeats-Videos zeigen Afrika von einer anderen, besseren Seite, von seiner schönsten Seite. Das ist die Mission von Afrobeats», sagt Cali P.

Das ist die Erfolgsformel, eine weltumspannende Erfolgsformel, die nicht nur den Nerv der Leute in Afrika trifft. Krieg, Klimakatastrophe, Pandemie? Nein danke! Die Leute wollen Ablenkung und Zerstreuung. Wer zu Afrobeats tanzt, kann seine Sorgen vergessen. Afrobeats sind unverfroren fröhlich, optimistisch und hedonistisch. Die neue Generation will die Welt mit einem Lächeln erobern, mit einer positiven Botschaft.

Mit dieser Erfolgsformel hat sich Pop aus Westafrika aus der Nische bewegt und zielt punktgenau auf die internationale Popmusik. Dorthin auch, wo das grosse Geld lockt. Major-Labels reissen sich um die Musiker auf Lagos und investieren hohe Summen. Afrobeats ist Big Business. «Es ist unser neues Erdöl», sagt Davido.

Dank Afrobeats ist es cool, aus Afrika zu sein

Der Erfolg von Afrobeats hat auch mit einem neuen Selbstverständnis und Selbstvertrauen einer Generation zu tun, die die Musikszene aufmischen will. In seinem Buch «A Quick Thing on Afrobeats» schrieb der britisch-ghanai­sche Autor Christian Adofo über seine Jugend in Grossbritannien: «Es war cool, schwarz zu sein, aber es war uncool, Afrikaner zu sein. Kinder von Eltern aus Ghana und Nigeria erzählten lieber, dass sie aus der Karibik sind.» Das hat sich jetzt fundamental geändert. Dank Afrobeats ist es cool, aus Afrika zu sein. Es generiert ein positives Selbstbild. «Alles kommt irgendwann zurück zum Ursprung», meinte dazu unlängst Superstar Burna Boy. Dahin, wo alles entstanden ist.

Für Marianne Berna, Schweizer Expertin für afrikanische Musik, wurde der afrikanische Pop mit der Globalisierung ab den 90er-Jahren einfacher und stromlinienförmiger. Sie bedauert, dass der enorme musikalische Reichtum bei den Afrobeats vernachlässigt wird. «Afrobeats kommen zwar aus Afrika, aber mit den traditionellen Rhythmen haben sie nicht viel zu tun. Das ist auch nicht die Absicht. Die Musiker wollen nicht afrikanisch, sie wollen international klingen», sagt sie.

Folgt eine Rückbesinnung auf die afrikanische Tradition?

Spannend wird sein, wie sich Afrobeats weiterentwickeln wird. Denkbar ist, dass die Musik durch die Verbindung zur amerikanischen Musikindustrie und die Vernetzung in der internationalen Popszene noch stärker verwässert wird und sich noch stärker dem internationalen Pop-Mainstream annähert und anpasst. Berna hofft dagegen auf eine Rückbesinnung der Afrobeats-Musiker auf ihre afrikanische Identität und die traditionellen Rhythmen.

Cali P glaubt schon jetzt, ein verstärktes Traditionsbewusstsein zu erkennen. Superstar Burna Boy geht hier voran. «Er bezieht sich je länger, je mehr auf seine afrikanische, nigerianische Identität und nimmt vermehrt traditionelle Rhythmen auf», sagt Cali P. Vielleicht noch nicht auf den Alben, aber in den Shows sei das schon heute so. Für Cali P ist es eine Frage der Zeit bis sich die Musiker weg von synthetischen den organischen Klängen zuwenden. Tatsächlich ist Burna Boy in der letztjährigen Europatour mit einer riesigen Band, richtigen Instrumenten und einer grossen Bläsersektion aufgetreten. Schlagzeug und afrikanische Perkussionsinstrumente haben die synthetischen Beats ersetzt. Afrobeats entdecken ihre Wurzeln.

«Afrobeats Explosion», Moods Zürich, Sa, 11. Febr., 23 Uhr.

Rema: 13. Juli, Gurtenfestival Bern.

